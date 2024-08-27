Фигуристка Горобченко в декабре 2023 года выступила на турнире в Минске, будучи временно отстраненной

Варвара Горобченко выступала на турнире в Минске, будучи временно отстраненной

Фигуристка дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Ее дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и закончится 14 мая 2028 года.

«Фигуристка Горобченко в декабре [2023 года] участвовала в международных соревнованиях «Кубок дружбы» в Минске, где выступала за академию «Ангелы Плющенко», заняв девятое место.

Федерация фигурного катания на коньках России не содействовала участию фигуристки и дисквалифицировала ее, как только получила решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

К этому времени она была временно отстранена РУСАДА», – сообщил источник ТАСС.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉