Татауров о произвольной программе Дикиджи: «Добавляем еще один четверной. Насчет четверного акселя речи не идет»

Фигурист Владислав Дикиджи намерен усложнить свою произвольную программу

Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Татауров.

«Подготовка Влада к сезону идет полным ходом. Мы добавляем еще один четверной прыжок [в произвольную]. Насчет четверного акселя речи не идет», – сказал Татауров.

Дикиджи 20 лет, в прошедшем сезоне он стал серебряным призером чемпионата России. В марте фигурист исполнял четверной аксель на тренировке.