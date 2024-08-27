Татауров о произвольной программе Дикиджи: «Добавляем еще один четверной. Насчет четверного акселя речи не идет»
Фигурист Владислав Дикиджи намерен усложнить свою произвольную программу
Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Татауров.
«Подготовка Влада к сезону идет полным ходом. Мы добавляем еще один четверной прыжок [в произвольную]. Насчет четверного акселя речи не идет», – сказал Татауров.
Дикиджи 20 лет, в прошедшем сезоне он стал серебряным призером чемпионата России. В марте фигурист исполнял четверной аксель на тренировке.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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