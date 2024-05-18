Татауров о работе Бестемьяновой и Бобрина с Дикиджи: «Поставили программу за два дня, а потом все оттачивали до каждого пальца, мизинца»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Игорь Бобрин Матч ТВ Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Владислава Дикиджи рассказал о работе Бестемьяновой и Бобрина с фигуристом.

Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин поставили Владиславу Дикиджи произвольную программу. 

«Мне очень понравилась работа с ними, было очень дружелюбно. Поставили программу за два дня, а потом все оттачивали до каждого пальца, мизинца.

У них была плодотворная постановка, была приятно поработать с ними. Я остался очень доволен этой программой. Это была гениальная работа.

Бестемьянова и Бобрин дополняли друг друга в каждой позиции, движении, взгляде, — сказал Татауров. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий