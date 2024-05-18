Татауров о работе Бестемьяновой и Бобрина с Дикиджи: «Поставили программу за два дня, а потом все оттачивали до каждого пальца, мизинца»

Тренер Владислава Дикиджи рассказал о работе Бестемьяновой и Бобрина с фигуристом.

Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин поставили Владиславу Дикиджи произвольную программу.

«Мне очень понравилась работа с ними, было очень дружелюбно. Поставили программу за два дня, а потом все оттачивали до каждого пальца, мизинца.

У них была плодотворная постановка, была приятно поработать с ними. Я остался очень доволен этой программой. Это была гениальная работа.

Бестемьянова и Бобрин дополняли друг друга в каждой позиции, движении, взгляде, — сказал Татауров.