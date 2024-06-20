Олег Татауров: «Пятерной прыжок с Дикиджи пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить»

Российский фигурист Владислав Дикиджи пока не пробовал исполнить пятерной прыжок.

«Сейчас мы в отпуске. С 26‑го начинаем работу. Программы на предстоящий сезон поставлены.

Пятерной прыжок пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить.

Четверной аксель мы не планировали вставлять в программу, пока даже не думаю об этом», – сказал тренер фигуриста .