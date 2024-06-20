Олег Татауров: «Пятерной прыжок с Дикиджи пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Российский фигурист Владислав Дикиджи пока не пробовал исполнить пятерной прыжок.

«Сейчас мы в отпуске. С 26‑го начинаем работу. Программы на предстоящий сезон поставлены.

Пятерной прыжок пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить.

Четверной аксель мы не планировали вставлять в программу, пока даже не думаю об этом», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров.

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16 комментариев
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И не надо Владу квакселей и четверного акселя.
Он и так хорош. Надо работать над второй оценкой
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Юношеские споры не должны влиять на подготовку Влада к новому сезону. В ТШ знают над чем работать и в чём ему прибавлять надо. Удачи !
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Ответ Лека-Лека
И не надо Владу квакселей и четверного акселя. Он и так хорош. Надо работать над второй оценкой
Кваксель и четверной аксель--это как бы одно и то же!))) Вы имели в виду, наверное, квинты (прыжки в 5 оборотов)?
+2
0
+2
Ответ Лека-Лека
И не надо Владу квакселей и четверного акселя. Он и так хорош. Надо работать над второй оценкой
Почему? Учитывая как легко получился квадаксель - можно и пятерной попробовать
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+2
Ответ lika11
Почему? Учитывая как легко получился квадаксель - можно и пятерной попробовать
Ага и травмироватся, чтоб сезон насмарку😱, ну нафиг
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Ответ Дружба11
Олег, Вы и так показали свою отличную работу как с Владом,так и с девочками. Очень жаль,что у нас землю и стадионы раздают Плюшенко,а не реально очень талантливым, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ, скромным тренерам и достойным людям как Вы. Всем понятно,что у Вас другой моральный остов нежели у Бракадельца, поэтому несправедливость эта,просто вопиюща-сколько бы Вы могли дать деткам и спортсменам и нам зрителям нежели ...черные дыры,которые "отхватили"
Ну, все таки носатый как фигурист, получше был...
+2
0
+2
Олег, Вы и так показали свою отличную работу как с Владом,так и с девочками.
Очень жаль,что у нас землю и стадионы раздают Плюшенко,а не реально очень талантливым, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ, скромным тренерам и достойным людям как Вы.
Всем понятно,что у Вас другой моральный остов нежели у Бракадельца, поэтому несправедливость эта,просто вопиюща-сколько бы Вы могли дать деткам и спортсменам и нам зрителям нежели ...черные дыры,которые "отхватили"
+6
-5
+1
Ответ Лека-Лека
И не надо Владу квакселей и четверного акселя. Он и так хорош. Надо работать над второй оценкой
Пусть на соревнованиях это прыгнет, а так - это просто слова
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0
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кого удивлять-то, если МС не предвидится. Берегите здоровье.
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Ответ Железная Леди
кого удивлять-то, если МС не предвидится. Берегите здоровье.
И, что? СССР долго не участвовал в МС, а фигурное катание успешно развивал...
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Ответ Alex Taurus
И, что? СССР долго не участвовал в МС, а фигурное катание успешно развивал...
Успешно? не участвовали, потомую что участвовать было некому. моложеж каталась на канадах и норвегах Эти виды спорта были в трнде. Когда кто-то приходил на общественный каток в фигурных коньках, ему говорили:" ты еще Снегурочки надень".
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Ответ Железная Леди
Успешно? не участвовали, потомую что участвовать было некому. моложеж каталась на канадах и норвегах Эти виды спорта были в трнде. Когда кто-то приходил на общественный каток в фигурных коньках, ему говорили:" ты еще Снегурочки надень".
Ну, как некому? Тот Жук вполне успешно катался, как вышли на мс....и футбол был приличный при Сталине...
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Ответ Alex Taurus
Ну, все таки носатый как фигурист, получше был...
речь о тренерстве, да и я предпочитал болеть за Лешу Ягудина
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