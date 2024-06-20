Олег Татауров: «Пятерной прыжок с Дикиджи пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить»
Российский фигурист Владислав Дикиджи пока не пробовал исполнить пятерной прыжок.
«Сейчас мы в отпуске. С 26‑го начинаем работу. Программы на предстоящий сезон поставлены.
Пятерной прыжок пока, к сожалению или к счастью, не пытались освоить.
Четверной аксель мы не планировали вставлять в программу, пока даже не думаю об этом», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров.
Он и так хорош. Надо работать над второй оценкой
Очень жаль,что у нас землю и стадионы раздают Плюшенко,а не реально очень талантливым, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ, скромным тренерам и достойным людям как Вы.
Всем понятно,что у Вас другой моральный остов нежели у Бракадельца, поэтому несправедливость эта,просто вопиюща-сколько бы Вы могли дать деткам и спортсменам и нам зрителям нежели ...черные дыры,которые "отхватили"