Загитова о переносе шоу с 31 на 29 августа: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября»
Алина Загитова объяснила перенос своего ледового шоу «Хранители времени» .
Шоу в Казани планировалось на 29 и 31 августа. Однако было решено, что выступления пройдут в один день – 29-го.
– Как возникла идея шоу «Хранители времени»?
– Мысли были достаточно давно. У меня большой опыт, сейчас я еще и окончила университет по специальности «Продюсирование». Хотелось применить теоретические знания на практике, пройти путь до самого конца. Было интересно, что происходит за кулисами, ведь я всю жизнь нахожусь на катке. Теперь понимаю, какая это трудная работа.
Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2-3 месяца, хотя такие масштабные проекты готовятся 9-12 месяцев.
– Почему шоу, которое должно было пройти 31 августа, перенесли на 29-е?
– Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.
– Как появилось название шоу?
– Мы рассказываем про историю Татарстана, про все эпохи. Хотим донести, что каждый человек – хранитель времени. Все у нас в памяти, а не в телефоне. Мы должны передавать это из уст в уста следующему поколению.
Я родилась в Удмуртии, но большую часть детства провела в Альметьевске. Там играл мой отец, он хоккеист. Я начала заниматься фигурным катанием уже в Татарстане с 3 лет. Хочу там же запустить свое шоу. Пусть это будет хорошей традицией, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Metro.
Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?
Исправлено: Хотя как показал календарь, ни я , ни Загитова в него не смотрели
а в школу можно и в воскресенье собираться.
Если же речь про покупки одежды, учебников, ранцев и канцтоваров, то этим лучше заниматься значительно раньше.
За эти месяцы можно было бы и в календарь заглянуть
———
Скажите ей, что в этом году в школу 2-го 🤣
Они же перед тем как назначить шоу на 31 августа, знали же что следом идет 1 сентября, хотя в этом году учебный год начинается 2 сентября, очень глупое оправдание непроданным билетам и отмененному шоу
Странное оправдание переноса шоу из-за непродающихся билетов. Билеты не продаются, а раздаются секторами, а на те, что в продаже уже скидка 30%.
-
И за эти 3 месяца заглянуть в календарь было недосуг?
Хотя, конечно, если везде "сама- сама- сама" - то совсем не до них...
А до этого Алина с командой не знали, когда начинается учебный год?:)
Кстати, для информации всё тем же Алине и команде: в этом году он начинается 2-го числа, первое сентября - воскресенье.
Но я таки вижу прогресс: "я" потихоньку меняется на "мы".