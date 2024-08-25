Загитова о переносе шоу с 31 на 29 августа: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова объяснила перенос своего ледового шоу «Хранители времени» .

Шоу в Казани планировалось на 29 и 31 августа. Однако было решено, что выступления пройдут в один день – 29-го.

– Как возникла идея шоу «Хранители времени»?  

– Мысли были достаточно давно. У меня большой опыт, сейчас я еще и окончила университет по специальности «Продюсирование». Хотелось применить теоретические знания на практике, пройти путь до самого конца. Было интересно, что происходит за кулисами, ведь я всю жизнь нахожусь на катке. Теперь понимаю, какая это трудная работа.

Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2-3 месяца, хотя такие масштабные проекты готовятся 9-12 месяцев.

– Почему шоу, которое должно было пройти 31 августа, перенесли на 29-е?  

– Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.  

– Как появилось название шоу?  

– Мы рассказываем про историю Татарстана, про все эпохи. Хотим донести, что каждый человек – хранитель времени. Все у нас в памяти, а не в телефоне. Мы должны передавать это из уст в уста следующему поколению.

Я родилась в Удмуртии, но большую часть детства провела в Альметьевске. Там играл мой отец, он хоккеист. Я начала заниматься фигурным катанием уже в Татарстане с 3 лет. Хочу там же запустить свое шоу. Пусть это будет хорошей традицией, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Metro.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?

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49 комментариев
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1 сентября - воскресенье, найдите другой повод 🤣
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+72
1е - это ж воскресенье
+55
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А может они всё-таки первого будут собираться на второе?
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+41
Уберите её, это провал
+41
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+37
Всё потому что никто билеты не захотел покупать на это "шоу"
+37
-2
+35
А бюджетники на работу -- это важнее.

Исправлено: Хотя как показал календарь, ни я , ни Загитова в него не смотрели
+32
-1
+31
Попкорна на переход от "У меня большой опыт" до "Теперь понимаю, какая это трудная работа." мне не сьесть... Придется наблюдать натощак.
+31
-2
+29
У Алины с шоу, как с её ледовой ареной. Замах на рубль, а выходит на копейку. И то её ещё заработать надо, так как билеты плохо продаются. Уже 30% скидку объявили. Видать будут административно загонять каких-нибудь бюджетников. Лучше заниматься одним делом на 5, чем лезть в каждую дырку и делать всё на троечку.
+34
-8
+26
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ещë вопрос можно ли детям смотреть загитовские шоу.
Судя по ее нарядам в последнее время не стоит. Ничего хорошего дети не увидят
+22
-1
+21
Надо было переносить на "шуфутинов день" - 3 сентября, когда "горят костры рябин".
+21
-2
+19
Скажите кто-нибудь Алине, в этом году дети идут в школу 2 сентября, так как 1 сентября- воскресенье.
+22
-3
+19
31 августа суббота, выходной день, самое время для шоу.
а в школу можно и в воскресенье собираться.
Если же речь про покупки одежды, учебников, ранцев и канцтоваров, то этим лучше заниматься значительно раньше.
+18
0
+18
Воскресенье, поп-корн в наличии, всё идёт по плану :-) Хоть что-то в этом мире стабильно - Алина выдаёт очередной трэшачок
+18
-2
+16
Так заработались что забыли посмотреть в календарь.. Бывает..
+15
-2
+13
И все эти игры с расписанием- ради того, чтобы четверговые зрители не успели поделиться впечатлениями и субботние не успели сдать билеты? 😕
+17
-5
+12
Ещë вопрос можно ли детям смотреть загитовские шоу.
+16
-5
+11
"Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2-3 месяца"
За эти месяцы можно было бы и в календарь заглянуть
+12
-1
+11
Вместо субботы, четверг? А оно точно для детей? Просто обычно шоу для всей семьи устраивают в субботу днем или в крайнем случае вечером, а вечером в будни - более серьезные постановки, для публики постарше.
+14
-4
+10
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
1е - это ж воскресенье
Воскресенье -- это Толстой , а Понедельник -- это футболист сборной СССР -- вот тогда-то детишки и пойдут, безызбежно, в школу . Только Алине не показывайте и ничего не говорите
+13
-3
+10
А 29е перенесут на 27, потому что люди будут 28ого собираться на 29ое.
+13
-3
+10
Алин, ты наверное тоже туда же собирайся, а
+12
-3
+9
потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.
———
Скажите ей, что в этом году в школу 2-го 🤣
Они же перед тем как назначить шоу на 31 августа, знали же что следом идет 1 сентября, хотя в этом году учебный год начинается 2 сентября, очень глупое оправдание непроданным билетам и отмененному шоу
+10
-2
+8
То есть они не знали, что после 31-го августа идет 1 сентября, когда планировали даты шоу? И не знали, что дети идут в школу 2-го сентября, потому что 1-е это воскресенье?
Странное оправдание переноса шоу из-за непродающихся билетов. Билеты не продаются, а раздаются секторами, а на те, что в продаже уже скидка 30%.
+10
-2
+8
31 августа 1969г. было воскресенье и День Шахтёра. В Донецке и в Донецкой области на стадионах был аншлаг от сборного концерта московских знаменитостей, которых возили из города в город. Все хотели в живую их увидеть и послушать. Было много детей, концерты проходили допоздна. Никто не заморачивался, что завтра в школу. И билеты не выкупались тогда предприятиями не было такой практики, люди сами часами стояли в кассах и покупали их.
+14
-6
+8
"Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2-3 месяца"-
-
И за эти 3 месяца заглянуть в календарь было недосуг?
Хотя, конечно, если везде "сама- сама- сама" - то совсем не до них...
+10
-2
+8
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
У цирковых собак тоже большой опыт участия в шоу)
+9
-3
+6
Ответ Адриана
Скажите кто-нибудь Алине, в этом году дети идут в школу 2 сентября, так как 1 сентября- воскресенье.
У неё свой календарь
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Ответ STAVRsSC
У Алины с шоу, как с её ледовой ареной. Замах на рубль, а выходит на копейку. И то её ещё заработать надо, так как билеты плохо продаются. Уже 30% скидку объявили. Видать будут административно загонять каких-нибудь бюджетников. Лучше заниматься одним делом на 5, чем лезть в каждую дырку и делать всё на троечку.
" Мое шоу", а деньги чьи на это шоу? Кто платит за арену, за костюмы и костюмерш, за сценарий , за постановщиков, кто выдает зарплату участникам и команде, и многое еще кто? Проданными билетами и сотой части не окупится. Присваевать себе чужое нехорошо, Алиночка.
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Я дико извиняюсь, конечно.

А до этого Алина с командой не знали, когда начинается учебный год?:)

Кстати, для информации всё тем же Алине и команде: в этом году он начинается 2-го числа, первое сентября - воскресенье.

Но я таки вижу прогресс: "я" потихоньку меняется на "мы".
+4
0
+4
Ответ STAVRsSC
У Алины с шоу, как с её ледовой ареной. Замах на рубль, а выходит на копейку. И то её ещё заработать надо, так как билеты плохо продаются. Уже 30% скидку объявили. Видать будут административно загонять каких-нибудь бюджетников. Лучше заниматься одним делом на 5, чем лезть в каждую дырку и делать всё на троечку.
Там ещё важнее было брать по-быстрому уроки вокала, чтобы спеть. И не важно, что не умеет, ведь "поют не голосом, а душой" (с).
+7
-3
+4
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