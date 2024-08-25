Загитова о переносе шоу с 31 на 29 августа: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября»

Алина Загитова объяснила перенос своего ледового шоу «Хранители времени» .

Шоу в Казани планировалось на 29 и 31 августа. Однако было решено, что выступления пройдут в один день – 29-го.

– Как возникла идея шоу «Хранители времени»?

– Мысли были достаточно давно. У меня большой опыт, сейчас я еще и окончила университет по специальности «Продюсирование». Хотелось применить теоретические знания на практике, пройти путь до самого конца. Было интересно, что происходит за кулисами, ведь я всю жизнь нахожусь на катке. Теперь понимаю, какая это трудная работа.

Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2-3 месяца, хотя такие масштабные проекты готовятся 9-12 месяцев.

– Почему шоу, которое должно было пройти 31 августа, перенесли на 29-е?

– Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.

– Как появилось название шоу?

– Мы рассказываем про историю Татарстана, про все эпохи. Хотим донести, что каждый человек – хранитель времени. Все у нас в памяти, а не в телефоне. Мы должны передавать это из уст в уста следующему поколению.

Я родилась в Удмуртии, но большую часть детства провела в Альметьевске. Там играл мой отец, он хоккеист. Я начала заниматься фигурным катанием уже в Татарстане с 3 лет. Хочу там же запустить свое шоу. Пусть это будет хорошей традицией, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Metro.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?