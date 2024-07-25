Загитова о шоу: «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами фэшна»

Алина Загитова высказалась о «мусульманском стиле» своего ледового шоу.

29 и 31 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

– Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.

– То есть Яна Рудковская, держись?

– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

– А кто рисовал эскизы?

– Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.

– Здесь много этнического.

– Да, конечно, потому что это будет сделано на день Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна.

Я практически буду не вылезать со льда, – сказала Загитова.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?