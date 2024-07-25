Загитова о шоу: «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами фэшна»
Алина Загитова высказалась о «мусульманском стиле» своего ледового шоу.
29 и 31 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».
– Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.
– То есть Яна Рудковская, держись?
– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.
– А кто рисовал эскизы?
– Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.
– Здесь много этнического.
– Да, конечно, потому что это будет сделано на день Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна.
Я практически буду не вылезать со льда, – сказала Загитова.
Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?
Как будто Загитова пишет 😂
А вы удивляетесь такой мелочи)))
Экспириенс, фэшн и прочая хрень - Ильф и Петров свою Эллочку срисовали с такой же пустышки
А загитова всего лишь её новое воплощение
Во взрослом возрасте наверстать упущенное очень сложно - нужно много заниматься. Если бы ее никуда не приглашали, то был бы стимул учиться и развиваться. Но к сожалению ее продолжают звать на ТВ, не обращая внимание на отсутствие спосбностей к такой работе и косноязычие. Поэтому она пребывает в уверенности, что всё в порядке.
– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.
Она даже вопрос не поняла 🤣🤣🤣
- это будет сделано на деньги республики Татарстан
Не очень то похоже на собственное шоу ледовое шоу)))