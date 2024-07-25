Загитова о шоу: «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами фэшна»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух сборная России женское катание Яна Рудковская Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о «мусульманском стиле» своего ледового шоу.

29 и 31 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

– Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.

– То есть Яна Рудковская, держись?

– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

– А кто рисовал эскизы?

– Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.

– Здесь много этнического.

– Да, конечно, потому что это будет сделано на день Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна.

Я практически буду не вылезать со льда, – сказала Загитова.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?

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123 комментария
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Мусульманский фэшн, шоу в стиле Шариата - держитесь, Рудковская, Авербух, русский язык и здравый смысл!
+182
-21
+161
Музлим экспириенс, какой фэшн, какие дитейлз
+127
-12
+115
Ответ Raya
Комментарий скрыт
«мусульманский фэшн - - очень переспективный и развивающийся сейчас рынок».
Как будто Загитова пишет 😂
+106
-13
+93
Ответ Marya Y
==буду не вылезать со льда, – сказала Загитова.===
Пару дней назад Заги выложила в ТГ кружочек с вопросом к своим подписчикам "У меня грязная башка, а завтра вручение диплома. Посоветуйте, что мне делать".

А вы удивляетесь такой мелочи)))
+76
-12
+64
Представляю, как сильно испугались Навка, Авербух и Плющенко явлению новой продюссерки с «татарским шоу с элементами фэшн».
+52
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+43
Она на русском говорить не умеет

Экспириенс, фэшн и прочая хрень - Ильф и Петров свою Эллочку срисовали с такой же пустышки

А загитова всего лишь её новое воплощение
+53
-10
+43
Ответ Екатерина Перепёлкина
Музлим экспириенс, какой фэшн, какие дитейлз
Когда толком не знаешь ни русского, ни английского, Алине приходится изъясняться на смеси нижегородского с французским, и ещё так все продюсеры говорят, не зря же Загитова на продюсера выучилась.
+55
-12
+43
Я продюсер, идеи эскизов мои, я не буду вылезать со льда.... Я, я, я. Держитесь Рудковская, Навка и Авербух! Ну и самомнение у Алиночки!
+52
-12
+40
Ответ Наиля Валиева
Какая была изумительная фигуристка, и что с ней стало! Есть же занятия, наверное, с логопедами, с преподавателями русской речи, ну почему вот так надо выражаться, ведь сколько пишут о ее безграмотной речи, о том, что она вставляет слова, не зная их значения.
Словарный запас нарабатывается с детства, в основном благодаря чтению книг и пересказу их вслух, написанию сочинений. Загитова этим, судя по всему, вообще не занималась. Она не знает значения слов, не знает принципов построения предложений. При этом вместо того чтобы облегчить себе задачу и говорить простыми короткими фразами, продолжает пытаться "завернуть" что-то этакое, еще и со сленгом, иностранными словами.
Во взрослом возрасте наверстать упущенное очень сложно - нужно много заниматься. Если бы ее никуда не приглашали, то был бы стимул учиться и развиваться. Но к сожалению ее продолжают звать на ТВ, не обращая внимание на отсутствие спосбностей к такой работе и косноязычие. Поэтому она пребывает в уверенности, что всё в порядке.
+36
-4
+32
– То есть Яна Рудковская, держись?

– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

Она даже вопрос не поняла 🤣🤣🤣
+37
-6
+31
==буду не вылезать со льда, – сказала Загитова.===
+44
-15
+29
Это националистическое шоу не Загитовой (в отличии от шоу Навки, Авера, Рудковской), а властей Татарии, ибо делается на деньги Татарии и по заказу Татарии. А Загитова лишь нанятый исполнитель.
+41
-12
+29
А что такое мусульманский стиль? Это религиозное шоу ? Вот это реально - впервые в мире. Или все же восточный?
+32
-4
+28
Какой же бедный словарный запас у дипломированного журналиста. Синонимов англицизмам подобрать не может
+37
-10
+27
Ответ S Olga
Я продюсер, идеи эскизов мои, я не буду вылезать со льда.... Я, я, я. Держитесь Рудковская, Навка и Авербух! Ну и самомнение у Алиночки!
Жалко что эскизы рисовать не умеет. А так все самима сабима..
+32
-5
+27
Ответ Raya
Комментарий скрыт
Желание услышать от ОЧ грамотную речь по вашему мнению это агрессия?
+36
-10
+26
Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
Ага. То фотки в стрингах и кривляния с вилянием пятой точкой, то шоу в мусульманском стиле для Татарстана задумала..
+29
-6
+23
Ответ Екатерина Перепёлкина
Музлим экспириенс, какой фэшн, какие дитейлз
Я думаю у нее вместо мусульманского фешна получится очередной факап
+26
-5
+21
Ответ Wiley Fox
Она на русском говорить не умеет Экспириенс, фэшн и прочая хрень - Ильф и Петров свою Эллочку срисовали с такой же пустышки А загитова всего лишь её новое воплощение
На "экспириенс" вообще заклинило. Видимо, долго учила слово.
+24
-5
+19
- очень большая команда собралась
- это будет сделано на деньги республики Татарстан
Не очень то похоже на собственное шоу ледовое шоу)))
+28
-9
+19
Ответ Kareglazaya
Опять экспириенс 😂😂😂
Какая была изумительная фигуристка, и что с ней стало! Есть же занятия, наверное, с логопедами, с преподавателями русской речи, ну почему вот так надо выражаться, ведь сколько пишут о ее безграмотной речи, о том, что она вставляет слова, не зная их значения.
+25
-7
+18
Опять экспириенс 😂😂😂
+19
-2
+17
А можно обойтись без такого фэшна?
+17
-2
+15
Ответ Marya Y
Как так? Не получился ̶к̶а̶м̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶ц̶в̶е̶т̶о̶к именной проект, пришлось срочно парника известного искать? А с билетами как?
С билетами все плохо... Продажа билетов стоит, хотя до шоу остался месяц. На шоу Медведевой, которое в ноябре, уже практически все билеты раскупили)
+26
-11
+15
На льду будут только мусульмане или только Загитова?
+20
-5
+15
Может, всё-таки в татарском стиле, а не в мусульманском?
+17
-3
+14
Новый экспириенс, татарское шоу с элементами фэшн - ясно-понятно.
+21
-7
+14
Ответ Olga.t
Желание услышать от ОЧ грамотную речь по вашему мнению это агрессия?
Это святотатство! Сейчас вам объяснят на древнерусском, ой, древнетатарском.
+18
-5
+13
Ответ Viktoria dek
- очень большая команда собралась - это будет сделано на деньги республики Татарстан Не очень то похоже на собственное шоу ледовое шоу)))
Подозреваю, что Загитова самостоятельно только выйдет на лёд, а остальное будут делать другие люди на государственные деньги, чтобы раис Республики Татарстан не сгорел от стыда.
+17
-5
+12
«Я сама написала сценарий своего клипа. Я хочу, чтобы все было мистически, романтически, шикарно, изысканно. Чтобы все на меня смотрели». (Ленинград - Сумка). Даже в этом пародийном клипе на даму из "высшего общества" речь героини более чёткая, ясная и лаконичная, чем этот диалог.
+18
-7
+11
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