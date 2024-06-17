Рудковская о возможном участии Щербаковой в шоу Плющенко: «У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Анна Щербакова Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская не стала отрицать возможность участия Анны Щербаковой в шоу Плющенко.

«Аня — прекрасная спортсменка. Я всегда открыта к переговорам.

У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит», — сказала Рудковская.

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44 комментария
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Ответ Марина Елисеева
Одни воспитывают ОЧ, другие бабки на них стригут
ну Тутберидзе тоже хорошо денег постригла, не переживайте, уж себя обделить она не позволит. А Аннна теперь вольна выступать, там где захочет и где выгодно. Вот только ногу пусть залечит и вперёд.
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Одни воспитывают ОЧ, другие бабки на них стригут
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Знакомая риторика) Кузнецову и Рудковской бы коней попридержать, Ане сейчас главное восстановиться, потом уже можно вопросы с шоу решать. Мне лично все равно, у кого она будет выступать (хотя, конечно, предпочитаю формат показательных сказкам и спектаклям), просто хочется уже наконец увидеть Аню на льду.
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Для одаренных поклонников Сашеньки:

Адекватные болельщики Анны примут любое ее решение выступать в любом шоу. Устраивать вой а-ля "Я болела за Трусову с юниоров, но после ее решения выступать в туре Тутберидзе перестала" - точно не будем. Шоу - это просто шоу. Таже Туктамышева выступала во всех значимых шоу-турах. Это не беганье спортсменов по штабам.
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Ну ещё бы… ОЧ, ЧМ, ЧЕ и 3 ЧР на дороге не валяются. Аня Щербакова — эксклюзив. «Вот бы заполучить», – подумала Яна…
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Ахаха, интригу заваривает, пиарится на имени олимпийской чемпионки, греет аудиторию)) Маркетинг, ядренть!
Зачем Анечке погружаться в эту вашу "кровавую бойню"? Она прекрасна себя чувствует в Навка-шоу, у нее много других дел. Сидите в обнимку с четой Игнатовых и молитесь чтобы Трусова сразу не начала судорожно осуществлять свои мечты о "много детей"
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Шоу разных много, но Аня Щербакова со всеми своими титулами и популярностью одна. Она будет востребована и право выбора за ней.
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Все как всегда. "У нас много льда". И для шоу тоже.
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Не в этом году - Анна только восстановление начала, по сути
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Вот по-хорошему создать бы Трусовой, Щербаковой и Косторной своё шоу. ТЩК - это же по сути бренд, на который люди пойдут. Девчонки уже взрослые, сами справятся без всяких рудковских.
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У Яны на Соню Муравьеву денег нет,но Соня держится на льду вместе со своим святым тренером .А для ОЧ Ани Щербаковой денег предостаточно.Яна за ценой не постоит.Даст Ане гонорар больше Авера и Навки вместе взятых.
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Получилось бы хорошее сотрудничество, я уверена!
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Ане в первую очередь восстановиться, а Яна пусть пиарится на других.
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Ответ Бу!
а если Анечка в итоге окажется в шоу у Плющенко, что вы будете писать, можно узнать?
Вы что, серьезно считаете что это изменит мое отношение к Щербаковой или к Рудковским?)) Ну вот ваша Тру выступала с тимтут и что? Вы ее за это возненавидели или вдруг Этери страстно полюбили? Ничего не поменялось
+3
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Надеюсь, Аня не будет портить себе репутацию.
+5
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Для Ани это будет шанс проехаться по Этери :-)
+8
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Тогда точно Муре останется только кордебалет, на что она не согласится. А может и вообще уйдет от них после 18летия.
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+2
Ответ Wintersun
Вот по-хорошему создать бы Трусовой, Щербаковой и Косторной своё шоу. ТЩК - это же по сути бренд, на который люди пойдут. Девчонки уже взрослые, сами справятся без всяких рудковских.
Давно это предлагаю и Загитову с Медведевой взять и могли бы денег поднять.
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+2
Ответ Wintersun
Вот по-хорошему создать бы Трусовой, Щербаковой и Косторной своё шоу. ТЩК - это же по сути бренд, на который люди пойдут. Девчонки уже взрослые, сами справятся без всяких рудковских.
Трусовы на это не пойдут, не терпят конкуренции
+2
0
+2
Ответ Бу!
а если Анечка в итоге окажется в шоу у Плющенко, что вы будете писать, можно узнать?
Мы будем знать, что Яне пришлось выложить солидный куш за это.
+2
0
+2
Ответ Wintersun
Вот по-хорошему создать бы Трусовой, Щербаковой и Косторной своё шоу. ТЩК - это же по сути бренд, на который люди пойдут. Девчонки уже взрослые, сами справятся без всяких рудковских.
Я совсем не люблю шоу, но все-таки его организовать с 0 это не зубы почистить.
+1
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+1
Ответ Бу!
Для Ани это будет шанс проехаться по Этери :-)
Да не будет никаких проездов. Не знаю, будет ли участвовать Аня в шоу Плющенко, на мой взгляд, вряд ли. А вот в шоу Тутберидзе сл. весной - наверняка.
+3
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Ответ Jessi
Самый страшный сон трусоботов-Анечка в шоу. Причем ей не нужно плести никаких интриг, достаточно самого присутствия, чтобы заставить Трусовых трястись от злобы и бессилия
Что с вами?
+3
-2
+1
Ответ TheWitcher
Ну ещё бы… ОЧ, ЧМ, ЧЕ и 3 ЧР на дороге не валяются. Аня Щербакова — эксклюзив. «Вот бы заполучить», – подумала Яна…
Яна подумала, Плющенко сделал 😁😁😁
+1
0
+1
Та Муравьевой только на кардебалет хватает, а ты олимпийскую чемпионку приглашаешь, Яна не разоришься
+1
0
+1
Самый страшный сон трусоботов-Анечка в шоу. Причем ей не нужно плести никаких интриг, достаточно самого присутствия, чтобы заставить Трусовых трястись от злобы и бессилия
+5
-4
+1
Ответ Бу!
а если Анечка в итоге окажется в шоу у Плющенко, что вы будете писать, можно узнать?
Только ради этого хотелось бы увидеть Аню в шоу Плющенко )
Тетя даже в новости о помолвке Трусовой умудрилась тонну яда слить 😳
+7
-7
0
Ответ garovatat
Ахаха, интригу заваривает, пиарится на имени олимпийской чемпионки, греет аудиторию)) Маркетинг, ядренть! Зачем Анечке погружаться в эту вашу "кровавую бойню"? Она прекрасна себя чувствует в Навка-шоу, у нее много других дел. Сидите в обнимку с четой Игнатовых и молитесь чтобы Трусова сразу не начала судорожно осуществлять свои мечты о "много детей"
а если Анечка в итоге окажется в шоу у Плющенко, что вы будете писать, можно узнать?
+6
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0
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Да не будет никаких проездов. Не знаю, будет ли участвовать Аня в шоу Плющенко, на мой взгляд, вряд ли. А вот в шоу Тутберидзе сл. весной - наверняка.
Есть слухи, что тур был последним…
0
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Какой ужас. Надеюсь Анечка никогда и близко не подойдет к шоу Плющенко, хочется его смотреть с удовольствием.
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