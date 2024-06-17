Рудковская о возможном участии Щербаковой в шоу Плющенко: «У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит»

Яна Рудковская не стала отрицать возможность участия Анны Щербаковой в шоу Плющенко.

«Аня — прекрасная спортсменка. Я всегда открыта к переговорам.

У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит», — сказала Рудковская.