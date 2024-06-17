Рудковская о возможном участии Щербаковой в шоу Плющенко: «У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит»
Яна Рудковская не стала отрицать возможность участия Анны Щербаковой в шоу Плющенко.
«Аня — прекрасная спортсменка. Я всегда открыта к переговорам.
У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит», — сказала Рудковская.
Адекватные болельщики Анны примут любое ее решение выступать в любом шоу. Устраивать вой а-ля "Я болела за Трусову с юниоров, но после ее решения выступать в туре Тутберидзе перестала" - точно не будем. Шоу - это просто шоу. Таже Туктамышева выступала во всех значимых шоу-турах. Это не беганье спортсменов по штабам.
Зачем Анечке погружаться в эту вашу "кровавую бойню"? Она прекрасна себя чувствует в Навка-шоу, у нее много других дел. Сидите в обнимку с четой Игнатовых и молитесь чтобы Трусова сразу не начала судорожно осуществлять свои мечты о "много детей"
Тетя даже в новости о помолвке Трусовой умудрилась тонну яда слить 😳