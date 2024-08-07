«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой
Яна Рудковская сравнила тизеры к шоу Евгения Плющенко и Алины Загитовой.
«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров ❤️
Евгений Плющенко: 2016 год
Алина Загитова: 2024», – написала Рудковская.
По той же логике, Рудковская Ягудиным вдохновилась?) Всем известно, кто эпитет "начинающий" в мире ФК в оборот ввёл))