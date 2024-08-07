«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой

Теги Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская сравнила тизеры к шоу Евгения Плющенко и Алины Загитовой.

«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров ❤️

Евгений Плющенко: 2016 год

Алина Загитова: 2024», – написала Рудковская. 

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11 комментариев
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Ну тут, конечно, раунд! Ждем веселых комментариев от Алины
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Да боже и босиком по льду и такое освещение были не раз и до Рудковской, но у неё как всегда всё «Впервые в мире!»
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"Яна Рудковская, конечно, держится...." сама писала? 😃 Какое самоуважение, хорошо, что "мы" не написала, ну, в общем, держитесь, не подавайте, пожалуйста, в суд.
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По моему, ничего общего, кроме пары секунд, где босиком по льду)
По той же логике, Рудковская Ягудиным вдохновилась?) Всем известно, кто эпитет "начинающий" в мире ФК в оборот ввёл))
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Алина, конечно, просчиталась. Композиционно очень похоже. Но гораздо важнее, что шоу Щелкунчик может позволить себе такой имиджевый тизер, так как все знают сюжет сказки. А вот шоу Хранители времени - нет. Он должен быть информационным. Очень жаль, что РАНХиГС не учит своих студентов таким элементарным вещам.
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Загитова в белом на Смерть похожа... А нос пол лица занимает в фас.
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Ответ Жека ХЗ
А можно перевод этой тирады с новопонтового на русский?
ну Алина придумала задумку с голыми ногами по льду, а оказывается замуку придумали задолго до нее
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Ответ Ебздрогыч
Ну тут, конечно, раунд! Ждем веселых комментариев от Алины
скажет что Женя был не в платье,ему не поддувало ;-)
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Ответ Кристина Медер
Да боже и босиком по льду и такое освещение были не раз и до Рудковской, но у неё как всегда всё «Впервые в мире!»
Да в РФ все первые придумывают и на запад "ни-ни" даже Жигули сами придумали , а подлый Фиат украл дизайн
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