«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой

Яна Рудковская сравнила тизеры к шоу Евгения Плющенко и Алины Загитовой.

«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров ❤️

Евгений Плющенко: 2016 год

Алина Загитова: 2024», – написала Рудковская.