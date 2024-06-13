Зонов о любимых зарубежных фигуристах: «Больше всего выделяю Сяо Хим Фа и Малинина. Уно и Кагияма тоже в сердечке»

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Федор Зонов рассказал, кто из зарубежных фигуристов ему нравится.

Российский фигурист ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

– На чемпионате Европы в этом году участвовал Федор Читипаховян, который раньше с вами катался в одной группе, а теперь выступает за Армению. Никогда я не думал о подобных изменениях в жизни?

– Я бы хотел именно от России попасть на чемпионат Европы. Это просто пока что не представляется возможным, когда у нас нет выхода на международные соревнования. Но за Федю я рад. Менять гражданство я бы не хотел, да и каких-то корней у меня особо нет.

– Кто понравился на международных соревнованиях?

– Больше всего я выделяю Адама Сяо Хим Фа и Илью Малинина. Шома Уно и Юма Кагияма тоже в сердечке. У Юмы вот очень легкие четверные, они именно выглядят такими безумно легкими, за это он получает огромные плюсы, катается тоже хорошо.

– Кто бы из русских сейчас мог бы с ними бороться?

– Слишком сложный вопрос, не хочу отвечать.

– А если бы тебя сейчас отправили на чемпионат мира, где бы ты примерно мог быть?

– Я бы не смог бороться с ними. С одним четверным? Не знаю, где бы был. За десяткой, думаю. Ну, десятый максимум, при идеальном прокате просто всей своей жизни, – сказал Зонов.

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