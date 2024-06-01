Анна Щербакова: «Сакамото вызывает огромное уважение. Держаться столько лет на высоком уровне – это многого стоит»

Анна Щербакова рассказала, за что уважает Каори Сакамото.

Японская фигуристка является трехкратной чемпионкой мира.

«Огромное уважение вызывает Каори Сакомото. Пусть она и не прыгает четверные прыжки. Но держаться столько лет на высоком уровне, проявлять настоящий спортивный характер – это многого стоит.

Даже при отсутствии серьезной конкуренции, важно не опускать собственную планку, показывать максимум своих возможностей.

Также вызывает уважение, что в своих интервью она отмечает уровень российских одиночниц. Наши девочки по-прежнему выполняют сложнейшие многооборотный прыжки, которые на международной арене сейчас особо не увидеть», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Также Щербакова рассказала, кто из зарубежных одиночников ее впечатляет.

«Я люблю фигурное катание не только как спортсменка, но и как зритель. Поэтому часто смотрю соревнования. В этом сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании.

Так же смотрела и чемпионат мира. Очень впечатляет . Он творит историю в момент, когда казалось, что уже достигнут максимум», – добавила фигуристка.