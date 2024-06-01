Анна Щербакова: «Сакамото вызывает огромное уважение. Держаться столько лет на высоком уровне – это многого стоит»

Теги сборная России сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Каори Сакамото Анна Щербакова Илья Малинин Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, за что уважает Каори Сакамото.

Японская фигуристка является трехкратной чемпионкой мира.

«Огромное уважение вызывает Каори Сакомото. Пусть она и не прыгает четверные прыжки. Но держаться столько лет на высоком уровне, проявлять настоящий спортивный характер – это многого стоит.

Даже при отсутствии серьезной конкуренции, важно не опускать собственную планку, показывать максимум своих возможностей.

Также вызывает уважение, что в своих интервью она отмечает уровень российских одиночниц. Наши девочки по-прежнему выполняют сложнейшие многооборотный прыжки, которые на международной арене сейчас особо не увидеть», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Также Щербакова рассказала, кто из зарубежных одиночников ее впечатляет.

«Я люблю фигурное катание не только как спортсменка, но и как зритель. Поэтому часто смотрю соревнования. В этом сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании.

Так же смотрела и чемпионат мира. Очень впечатляет Илья Малинин. Он творит историю в момент, когда казалось, что уже достигнут максимум», – добавила фигуристка.

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4 комментария
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Никто не знает на каком бы уровне была Сакамото, если бы не отстранение. А сейчас, я думаю, что у неё цель: выиграть как минимум ещё одну ои-медаль, а может и золото.
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Ответ Katerina Sunny
Никто не знает на каком бы уровне была Сакамото, если бы не отстранение. А сейчас, я думаю, что у неё цель: выиграть как минимум ещё одну ои-медаль, а может и золото.
Вряд ли на ОИ будут наши спортсмены, а если и будут, то по одному в каждом виде. У Сакамото есть шансы на медаль. Хотя, судя по той форме, что она демонстрировала в ушедшем сезоне, всякое может быть. Прыжки уже на грани.
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Да, Каори вызывает огромное уважение, судя по её интервью, она всё прекрасно понимает, думаю,что её цель ,конечно же, Олимпиада 2026, и если не будет россиянки ( а скорее всего не будет), она претендент на медаль, может и золотую.
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