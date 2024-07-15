Свищев о словах Плющенко про «депутатов в космосе»: «Пусть назовет фамилии. Его мнение важно для российского спорта, он известный блогер и тренер»

Теги Евгений Плющенко Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Фигурное катание

В Госдуме призвали Евгения Плющенко объяснить слова о «депутатах в космосе».

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Плющенко ранее рассказал, что общался с некоторыми депутатами насчет Олимпийских игр: «Мне позвонили: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал этих депутатов в космос».

«Ситуация несколько удивительная и непонятная, несколько депутатов пытаются склонить его мнение к бойкоту Олимпийских игр. Но что-то не стыкуется. Почему ему нельзя по фамилиям сказать, кто эти депутаты? И что значит склонить к бойкоту Игр, Плющенко может склонять к бойкоту?

Если мы говорим о тех же депутатах, у нас ведь в Госдуме есть много олимпийских чемпионов и многократных олимпийских чемпионов. Их мнение уж точно не менее значимое для всего мирового спорта. Поэтому для меня удивительно, что именно к Плющенко они обращаются с просьбой склонить к бойкоту Олимпийских игр. Пусть он назовет эти фамилии.

Если Евгений решил сделать такой информационный вброс, то он должен был, как минимум, все объяснить более досконально. Действительно, его мнение важно и для российского спорта, и для российской спортивной общественности. Он же теперь известный блогер и тренер, поэтому к нему прислушиваются сотни тысяч людей. И неудивительно, что такая достаточно бурная реакция произошла на его заявление.

Тогда ему надо четко сказать – кто, когда и о чем его попросил. И чего он хотел добиться, дозированно выпустив такую информацию. Это просто вброс, чтобы его читали? Хорошо, он этого добился. Но общественное мнение сейчас расходится, люди не понимают, как к этому относиться.

Я считаю, что Евгений, при всем моем уважении к нему, все же должен объяснить, что же произошло на самом деле. Потому что возникла какая-то странная ситуация – зачем и почему это произошло именно сейчас, перед Олимпийскими играми?» – сказал глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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34 комментария
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Первый космонавт пошёл
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С нетерпением жду замес. Сначала вчера весь спортс был посвящён высказываниям ЕП, сегодня мама Парсеговой дала жару, потом мама Костылевой слабо пропела и это всё пытаются перебить новостями о Трусовой. Но на арену выходит Свищев. Ждём ответку от академии. Запасаемся попкорном.
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Плющу свистеть не мешки таскать, никаких имён он не назовёт,главное, что в том интервью он на слова гаранта сослался, мол каждый спортсмен сам решает.
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Ну... тут Евгений сам подставился. Раз уж балансируешь на двух стульях - думай башкой и будь аккуратен в словах.
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Правильные требования!
Сказал "а", говори и " б", время намеков ушло в прошлое.
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Плющенко совсем не идиот чтобы с кем-то публично ссориться.
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сегодня явно не день Рудковских))
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Плющ иноагент когда?
Давно пора проверить деятельность этих псевдопатриотов Рудковских
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Пусть Свищев и Плющенко дерутся в октагоне. ОИ нам отменили, в т.ч. трансляции, будем драки жаб с гадюками смотреть.
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патологический лицемер и фанфарон с непомерно раздутыми самим собой и женой амбициями,с жаждой славы и признания именно и только!!! на мировом уровне, который мысленно уже сам для себя стал))) "величайшим тренером" всем времен и народов и главное!! в своих фантазиях он давным давно "обскакал" всех, а главное и особенно Этери. человек с такой внутрянкой и не будет по другому себя вести. лицемерен во всем.
Сейчас ему надо втащиться в мировые рейтинги,на страну,патриотизм,которым он использует показушно для выкачки бюджетных бабок, на рулевого ему плевать с высокой горы.Надо проклянет и отмежуется...главное вечная нажива и космические амбиции мещан.
Знаю в недалеком будущем их закроют с супругой и убежать не дадут из страны.
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Раунд. Интерес только в том, чтобы знать у кого крыша круче и надежнее.
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До включения Плющенко задней передачи осталось: 5,4,3,2.....
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Жабогадюкинг
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Носатого на мыло!
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Ответ Anna Vishenka
С нетерпением жду замес. Сначала вчера весь спортс был посвящён высказываниям ЕП, сегодня мама Парсеговой дала жару, потом мама Костылевой слабо пропела и это всё пытаются перебить новостями о Трусовой. Но на арену выходит Свищев. Ждём ответку от академии. Запасаемся попкорном.
где-то застряли мнения ИксперДов))) где комментарий Ирины Константиновны в конце концов???))))
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Свищев, Валуев, Терюшков, Журова, Милонов, Фетисов. Кого я еще забыл? Накидывайте
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А разве не этим занимался сам Свищев все это время? Пусть с себя и начинает.
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Те же самые депутаты, стырившие у Гуменника кассету с "Раммштайн"?!🙉
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"Свищ" предъявил "Плющу"...😆
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ты сказал, - а должен был настучать!!! так в Думе положено, да и во всей стране...
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Ответ Anna Vishenka
С нетерпением жду замес. Сначала вчера весь спортс был посвящён высказываниям ЕП, сегодня мама Парсеговой дала жару, потом мама Костылевой слабо пропела и это всё пытаются перебить новостями о Трусовой. Но на арену выходит Свищев. Ждём ответку от академии. Запасаемся попкорном.
Никакого замеса не будет. Придворные соревнуются, кто больше любит царя. Только и всего.
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свища плющит
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Ответ V__k
Плющ иноагент когда? Давно пора проверить деятельность этих псевдопатриотов Рудковских
А при чём тут Гоша Рудковский?
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Ответ Новак Шпагатович
Свищев, Валуев, Терюшков, Журова, Милонов, Фетисов. Кого я еще забыл? Накидывайте
Нагорный , еще этот шахматист. да и члены нашего ОК.
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Ответ Новак Шпагатович
Свищев, Валуев, Терюшков, Журова, Милонов, Фетисов. Кого я еще забыл? Накидывайте
Роднина
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Ответ Новак Шпагатович
Свищев, Валуев, Терюшков, Журова, Милонов, Фетисов. Кого я еще забыл? Накидывайте
Милонову сейчас не до Олимпиады. У него новая идея: запретить турецкие сериалы, а то они, по его словам, негативно влияют на российских женщин, т.к. создают неправильное мнение о мужчинах 😂
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Жабогадюкинг
плющесвищинг
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Ответ lepestok
где-то застряли мнения ИксперДов))) где комментарий Ирины Константиновны в конце концов???))))
Уже опубликовали)
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Ответ lepestok
где-то застряли мнения ИксперДов))) где комментарий Ирины Константиновны в конце концов???))))
ну вы чуть не дождались! его только что подвезли)
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