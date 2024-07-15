Свищев о словах Плющенко про «депутатов в космосе»: «Пусть назовет фамилии. Его мнение важно для российского спорта, он известный блогер и тренер»

В Госдуме призвали Евгения Плющенко объяснить слова о «депутатах в космосе».

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Плющенко ранее рассказал, что общался с некоторыми депутатами насчет Олимпийских игр: «Мне позвонили: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал этих депутатов в космос».

«Ситуация несколько удивительная и непонятная, несколько депутатов пытаются склонить его мнение к бойкоту Олимпийских игр. Но что-то не стыкуется. Почему ему нельзя по фамилиям сказать, кто эти депутаты? И что значит склонить к бойкоту Игр, Плющенко может склонять к бойкоту?

Если мы говорим о тех же депутатах, у нас ведь в Госдуме есть много олимпийских чемпионов и многократных олимпийских чемпионов. Их мнение уж точно не менее значимое для всего мирового спорта. Поэтому для меня удивительно, что именно к Плющенко они обращаются с просьбой склонить к бойкоту Олимпийских игр. Пусть он назовет эти фамилии.

Если Евгений решил сделать такой информационный вброс, то он должен был, как минимум, все объяснить более досконально. Действительно, его мнение важно и для российского спорта, и для российской спортивной общественности. Он же теперь известный блогер и тренер, поэтому к нему прислушиваются сотни тысяч людей. И неудивительно, что такая достаточно бурная реакция произошла на его заявление.

Тогда ему надо четко сказать – кто, когда и о чем его попросил. И чего он хотел добиться, дозированно выпустив такую информацию. Это просто вброс, чтобы его читали? Хорошо, он этого добился. Но общественное мнение сейчас расходится, люди не понимают, как к этому относиться.

Я считаю, что Евгений, при всем моем уважении к нему, все же должен объяснить, что же произошло на самом деле. Потому что возникла какая-то странная ситуация – зачем и почему это произошло именно сейчас, перед Олимпийскими играми?» – сказал глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.