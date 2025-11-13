Глеб Лутфуллин: «Если бы я был создателем игр, я бы постарался придумать игру про фигурное катание по типу FIFA»
Глеб Лутфуллин: хотел бы игру про фигурное катание по типу FIFA.
Российский фигурист Глеб Лутфуллин мечтает о видеоигре про фигурное катание.
«Если бы я был создателем игр, я бы постарался придумать игру про фигурное катание по типу FIFA.
Там много интересного: есть карточки, рейтинги, но нужно придумать, как сделать соревнования. Это было бы прикольно», – сказал серебряный призер чемпионата России.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости