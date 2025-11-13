18

Глеб Лутфуллин: «Если бы я был создателем игр, я бы постарался придумать игру про фигурное катание по типу FIFA»

Глеб Лутфуллин: хотел бы игру про фигурное катание по типу FIFA.

Российский фигурист Глеб Лутфуллин мечтает о видеоигре про фигурное катание.

«Если бы я был создателем игр, я бы постарался придумать игру про фигурное катание по типу FIFA.

Там много интересного: есть карточки, рейтинги, но нужно придумать, как сделать соревнования. Это было бы прикольно», – сказал серебряный призер чемпионата России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
logoГлеб Лутфуллин
мужское катание
logoсборная России
