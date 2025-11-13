Глеб Лутфуллин: «Два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься. Люблю настольный теннис»
Фигурист Глеб Лутфуллин: хожу играть в бильярд, люблю настольный теннис.
Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Лутфуллин рассказал, что любит играть в бильярд и настольный теннис.
«Я два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься.
Пробовал ли я падел-теннис? Нет. Я люблю настольный теннис, неплохо в него играю, а в падел-теннисе нужно много двигаться. Хочется расслабления. В фигурном катании тоже двигаешься очень много», – сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости