Глеб Лутфуллин: «Два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься. Люблю настольный теннис»

Фигурист Глеб Лутфуллин: хожу играть в бильярд, люблю настольный теннис.

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Лутфуллин рассказал, что любит играть в бильярд и настольный теннис.

«Я два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься.

Пробовал ли я падел-теннис? Нет. Я люблю настольный теннис, неплохо в него играю, а в падел-теннисе нужно много двигаться. Хочется расслабления. В фигурном катании тоже двигаешься очень много», – сказал Лутфуллин.