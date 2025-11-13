4

Глеб Лутфуллин: «Два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься. Люблю настольный теннис»

Фигурист Глеб Лутфуллин: хожу играть в бильярд, люблю настольный теннис.

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Лутфуллин рассказал, что любит играть в бильярд и настольный теннис.

«Я два-три раза в неделю хожу играть в бильярд, чтобы отвлечься.

Пробовал ли я падел-теннис? Нет. Я люблю настольный теннис, неплохо в него играю, а в падел-теннисе нужно много двигаться. Хочется расслабления. В фигурном катании тоже двигаешься очень много», – сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoсборная России
мужское катание
logoПадел
logoГлеб Лутфуллин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глеб Лутфуллин: «Если бы я был создателем игр, я бы постарался придумать игру про фигурное катание по типу FIFA»
сегодня, 06:54
Глеб Лутфуллин: «Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной»
9 ноября, 14:18
⚡ Гран-при России. «Идель». Дикиджи победил, Даниелян – 2-й, Лутфуллин – 3-й, Игнатов – 4-й
9 ноября, 13:50
Главные новости
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
53 минуты назад
Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
сегодня, 18:18
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
сегодня, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
сегодня, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
сегодня, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
сегодня, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
сегодня, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
сегодня, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
сегодня, 14:40
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
13 минут назад
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
вчера, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23