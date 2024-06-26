Ирина Роднина: «Бах давно доказал, что он больше политик, причем слабый, чем спортивный деятель»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах ООН Париж-2024 Политика Р-Спорт Фигурное катание

Ирина Роднина назвала главу МОК Томаса Баха слабым политиком.

Ранее Международный олимпийский комитет ( МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже

«Бах нам уже давно доказал, что он больше политик, причем слабый, чем спортивный деятель. Хотя сам – олимпийский чемпион.

Потому что если взять все его заявления последних лет, то они даже сами себе противоречат.

Сейчас ему как президенту МОК надо спасать Олимпийские игры в Париже. Ведь они будут, наверное, одними из самых тяжелых и малоприятных в истории – судя по тому, какая складывается обстановка.

Если сами жители города не хотят их проведения, если вводятся такие ограничения по спортсменам, если в различных международных федерациях существует столько проблем, то красивая картинка как-то не складывается.

С его стороны слова о перемирии выглядят как такой книксен, естественно, в пользу своих западных хозяев», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка. 

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4 комментария
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А баба Ира сама кто? Кем она себя считает? Слатым политиком или сильной спортсменкой из советского прошлого?

Ей не стыдно в думе просто так деньги грести лопатой ничего не делая?
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Так и Вы, Ирина Константиновна политик хреновый, а спортивный деятель в глубоком прошлом.
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А депутат аж ГосДумы Роднина - политик или вообще полный нУль?
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Ответ Wiley Fox
А баба Ира сама кто? Кем она себя считает? Слатым политиком или сильной спортсменкой из советского прошлого? Ей не стыдно в думе просто так деньги грести лопатой ничего не делая?
Оговорка по Фрейду. Реально она слат
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