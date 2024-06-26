Ирина Роднина: «Бах давно доказал, что он больше политик, причем слабый, чем спортивный деятель»
Ирина Роднина назвала главу МОК Томаса Баха слабым политиком.
Ранее Международный олимпийский комитет ( МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже
«Бах нам уже давно доказал, что он больше политик, причем слабый, чем спортивный деятель. Хотя сам – олимпийский чемпион.
Потому что если взять все его заявления последних лет, то они даже сами себе противоречат.
Сейчас ему как президенту МОК надо спасать Олимпийские игры в Париже. Ведь они будут, наверное, одними из самых тяжелых и малоприятных в истории – судя по тому, какая складывается обстановка.
Если сами жители города не хотят их проведения, если вводятся такие ограничения по спортсменам, если в различных международных федерациях существует столько проблем, то красивая картинка как-то не складывается.
С его стороны слова о перемирии выглядят как такой книксен, естественно, в пользу своих западных хозяев», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.
Ей не стыдно в думе просто так деньги грести лопатой ничего не делая?