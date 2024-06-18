Дмитрий Васильев: «МОК не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, сделают снисхождение к одному известному спортсмену»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Р-Спорт Биатлон

Васильев считает, что МОК не допустит до Игр большинство лидеров сборной России.

«Думаю, что МОК не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, они сделают какое-нибудь снисхождение к одному нашему известному спортсмену и скажут – видите, мы же справедливо относимся к России, мы же одного или двух дополнительно допустили к участию в Играх.

Но это же все игра, это выражение мерзости, которой они столетиями жили и к которой уже привыкли.
 
Это же мы, русские люди, привыкли все говорить, как есть на самом деле, без всяких спектаклей. А для них ведь сделать кому-нибудь пакость, особенно русскому человеку, – это же не зря прожить весь день», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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6 комментариев
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Дмитрий Васильев - это такой биатлонный Терюшков, похоже.
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это он про того, который в международном розыске?
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Как то завуалировано, не понимаю кого из знаменитых спортсменов МОК, по мнению Васильева должен допустить на Олимпиаду, хотелось узнать имя?!
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Как же сильно он расстроится, если всех допустят.
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Теннисистов допустим ВСЕХ по квоте допустят, а там известных спортсменов 100% - хотя в России наверное не очень хорошо ;)
Тут СТЕПАНОВА известнее 🤪
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Ответ Пнин
Как же сильно он расстроится, если всех допустят.
Ты в первую очередь
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