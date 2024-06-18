Дмитрий Васильев: «МОК не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, сделают снисхождение к одному известному спортсмену»

Васильев считает, что МОК не допустит до Игр большинство лидеров сборной России.

«Думаю, что не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, они сделают какое-нибудь снисхождение к одному нашему известному спортсмену и скажут – видите, мы же справедливо относимся к России, мы же одного или двух дополнительно допустили к участию в Играх.

Но это же все игра, это выражение мерзости, которой они столетиями жили и к которой уже привыкли.



Это же мы, русские люди, привыкли все говорить, как есть на самом деле, без всяких спектаклей. А для них ведь сделать кому-нибудь пакость, особенно русскому человеку, – это же не зря прожить весь день», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?