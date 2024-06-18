Дмитрий Васильев: «МОК не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, сделают снисхождение к одному известному спортсмену»
Васильев считает, что МОК не допустит до Игр большинство лидеров сборной России.
«Думаю, что МОК не допустит до Олимпиады большинство наших сильнейших спортсменов. Может быть, они сделают какое-нибудь снисхождение к одному нашему известному спортсмену и скажут – видите, мы же справедливо относимся к России, мы же одного или двух дополнительно допустили к участию в Играх.
Но это же все игра, это выражение мерзости, которой они столетиями жили и к которой уже привыкли.
Это же мы, русские люди, привыкли все говорить, как есть на самом деле, без всяких спектаклей. А для них ведь сделать кому-нибудь пакость, особенно русскому человеку, – это же не зря прожить весь день», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?
Тут СТЕПАНОВА известнее 🤪