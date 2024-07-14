Евгений Плющенко: «Путин сказал, что нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой»

Евгений Плющенко рассказал, какие виды спорта будут представлены в его академии.

«Сейчас делаем в «Ангелах Плющенко» футбольное поле, это будет профессиональная школа, в начале августа открываем футбольную академию. Туда будет ходить мой сын.

Также в «Ангелах Плющенко» строим теннисную академию. В течение года сделаем еще одну новую ледовую арену, возглавит школу олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский, он будет тренировать.

Владимир Владимирович Путин что сказал? Нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой (Яной Рудковской – Sports). Также запланирована школа-интернат для спортсменов, большой комплекс.

У меня три группы – это сборные и Москвы, и Московской области, и других регионов. Я стараюсь относиться ко всем одинаково, это правильный подход», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.

На данный момент академии Плющенко открыты в Москве, Московской области и Кемерове.