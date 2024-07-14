Евгений Плющенко: «Путин сказал, что нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой»

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Валерий Каменский Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, какие виды спорта будут представлены в его академии.

«Сейчас делаем в «Ангелах Плющенко» футбольное поле, это будет профессиональная школа, в начале августа открываем футбольную академию. Туда будет ходить мой сын.

Также в «Ангелах Плющенко» строим теннисную академию. В течение года сделаем еще одну новую ледовую арену, возглавит школу олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский, он будет тренировать.

Владимир Владимирович Путин что сказал? Нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой (Яной Рудковской – Sports). Также запланирована школа-интернат для спортсменов, большой комплекс.

У меня три группы – это сборные и Москвы, и Московской области, и других регионов. Я стараюсь относиться ко всем одинаково, это правильный подход», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.

На данный момент академии Плющенко открыты в Москве, Московской области и Кемерове.

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15 комментариев
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А что, так плохо с фигуристами у него? что за всё сразу взялся..
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зачем подробности того, что ты делаешь с супругой?
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Без Путина ему бы эта мысль даже в голову не пришла получается) так себе руководитель и развиватор
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И добавил: "За деньги, да"
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Путин сказал,Путин сказал,Путин сказал..ахахаха
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Не спорт вы с упругой развиваете, а деньги косите пока роса...
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Владимир Владимирович Путин что сказал?

Что можно чокнуться, если быть президентом дольше 2 сроков, что никогда не будет поднимать пенсионный возраст и менять конституцию...
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Да мы в курсе,что ты приказы хозяина исполняешь,возьми косточку
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Ангелы,Гном Гномыч... Они там нормальные вообще?
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а в уборную такие тоже только по приказу ходят?
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https://www.youtube.com/watch?v=FUGfYdHfOIU&t=8s
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Спорт надо развивать не только в больших городах, но и в Барвихе!
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Перевод с словаря Василича:
Развивать-разваливать
Улучшать-ухучшать
Прорыв-пробитие дна
Бюджет-воровской общак
Стабильность-хаос
Инагент-человек выступающий против корупции во власти
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Ответ Ебздрогыч
Владимир Владимирович Путин что сказал? Что можно чокнуться, если быть президентом дольше 2 сроков, что никогда не будет поднимать пенсионный возраст и менять конституцию...
Или так
https://m.youtube.com/watch?v=1t9Ww3ASHYo&pp=ygUb0YHQtdC50YfQsNGBINC90LUgMzcg0LPQvtC0
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