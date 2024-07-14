Евгений Плющенко: «Путин сказал, что нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой»
Евгений Плющенко рассказал, какие виды спорта будут представлены в его академии.
«Сейчас делаем в «Ангелах Плющенко» футбольное поле, это будет профессиональная школа, в начале августа открываем футбольную академию. Туда будет ходить мой сын.
Также в «Ангелах Плющенко» строим теннисную академию. В течение года сделаем еще одну новую ледовую арену, возглавит школу олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский, он будет тренировать.
Владимир Владимирович Путин что сказал? Нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой (Яной Рудковской – Sports). Также запланирована школа-интернат для спортсменов, большой комплекс.
У меня три группы – это сборные и Москвы, и Московской области, и других регионов. Я стараюсь относиться ко всем одинаково, это правильный подход», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.
На данный момент академии Плющенко открыты в Москве, Московской области и Кемерове.
Что можно чокнуться, если быть президентом дольше 2 сроков, что никогда не будет поднимать пенсионный возраст и менять конституцию...
Развивать-разваливать
Улучшать-ухучшать
Прорыв-пробитие дна
Бюджет-воровской общак
Стабильность-хаос
Инагент-человек выступающий против корупции во власти
https://m.youtube.com/watch?v=1t9Ww3ASHYo&pp=ygUb0YHQtdC50YfQsNGBINC90LUgMzcg0LPQvtC0