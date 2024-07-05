Плющенко о своей академии: «Нам оказывают большую помощь губернатор Московской области и глава Одинцовского округа. Пока ничего не зарабатываем, но все впереди»

Евгений Плющенко рассказал, что его академия не приносит прибыли.

– На территории академии идет грандиозная стройка. Складывается впечатление, что у вас тут возводится Олимпийская деревня.

– Так и есть! Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену. Сейчас планы расширились. Хочу, чтобы «Ангелы Плющенко» стали многопрофильной спортивной академией, в состав которой войдут теннисная, футбольная, хоккейная школы.

В августе уже набираем группы начальной подготовки по футболу. Хоккейную школу возглавит наш легендарный олимпийский чемпион Валерий Каменский. В дальнейшем на наших ледовых площадках откроем, возможно, еще и школу шорт-трека. <...>

– Ваша академия – это, с одной стороны, частный коммерческий проект, у которого, как и у любого подобного проекта, целью является получение прибыли, а с другой – вы готовите фигуристов для сборных нескольких стран. Как удается совместить эти несовместимые вещи?

– Это действительно наш с семейный проект, но нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Благодаря его поддержке нам удается решать многие вопросы, связанные с жизнеобеспечением академии.

Мы пока ничего не зарабатываем, но все впереди. Всегда повторял, что проект у нас долгосрочный. За пять лет хотим построить все, что задумали в нашей «Олимпийской деревне». В убытке, правда, за счет проведения наших шоу и сейчас не остаемся.

Многие наши спортсмены вошли в состав сборной Московской области, что принесет дополнительные субсидии на аренду льда. Это будет существенное подспорье, – сказал Плющенко.