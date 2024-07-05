Плющенко о своей академии: «Нам оказывают большую помощь губернатор Московской области и глава Одинцовского округа. Пока ничего не зарабатываем, но все впереди»
Евгений Плющенко рассказал, что его академия не приносит прибыли.
– На территории академии идет грандиозная стройка. Складывается впечатление, что у вас тут возводится Олимпийская деревня.
– Так и есть! Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену. Сейчас планы расширились. Хочу, чтобы «Ангелы Плющенко» стали многопрофильной спортивной академией, в состав которой войдут теннисная, футбольная, хоккейная школы.
В августе уже набираем группы начальной подготовки по футболу. Хоккейную школу возглавит наш легендарный олимпийский чемпион Валерий Каменский. В дальнейшем на наших ледовых площадках откроем, возможно, еще и школу шорт-трека. <...>
– Ваша академия – это, с одной стороны, частный коммерческий проект, у которого, как и у любого подобного проекта, целью является получение прибыли, а с другой – вы готовите фигуристов для сборных нескольких стран. Как удается совместить эти несовместимые вещи?
– Это действительно наш с Яной Рудковской семейный проект, но нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Благодаря его поддержке нам удается решать многие вопросы, связанные с жизнеобеспечением академии.
Мы пока ничего не зарабатываем, но все впереди. Всегда повторял, что проект у нас долгосрочный. За пять лет хотим построить все, что задумали в нашей «Олимпийской деревне». В убытке, правда, за счет проведения наших шоу и сейчас не остаемся.
Многие наши спортсмены вошли в состав сборной Московской области, что принесет дополнительные субсидии на аренду льда. Это будет существенное подспорье, – сказал Плющенко.
"...нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов".
Успешному и состоятельному все строят тупо на государственные деньги.
При этом целый автопарк люксовых авто и мотоциклов, Мальдивы, частные самолеты
И все прибедняется, ничего не зарабатывает
И спортсменов на свои личные деньги содержит, домики им строит, сауны бассейны ни копейки с них не берет))
Что то не сходится
Небезвозмездно.
Но это другое:)
https://www.audit-it.ru/contragent/1177746894654_ooo-akademiya-figurnogo-kataniya-angely-plyushchenko
320 тыс налогов заплатили в год))
6 млн доход всего) Ну с Парсеговой счас сдерут, разбогатеют))
А гелик сколько там стоит? в кредит наверно взяли)