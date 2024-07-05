Плющенко о своей академии: «Нам оказывают большую помощь губернатор Московской области и глава Одинцовского округа. Пока ничего не зарабатываем, но все впереди»

Теги Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская Андрей Воробьев Академия Плющенко деньги Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, что его академия не приносит прибыли.

– На территории академии идет грандиозная стройка. Складывается впечатление, что у вас тут возводится Олимпийская деревня.

– Так и есть! Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену. Сейчас планы расширились. Хочу, чтобы «Ангелы Плющенко» стали многопрофильной спортивной академией, в состав которой войдут теннисная, футбольная, хоккейная школы.

В августе уже набираем группы начальной подготовки по футболу. Хоккейную школу возглавит наш легендарный олимпийский чемпион Валерий Каменский. В дальнейшем на наших ледовых площадках откроем, возможно, еще и школу шорт-трека. <...>

– Ваша академия – это, с одной стороны, частный коммерческий проект, у которого, как и у любого подобного проекта, целью является получение прибыли, а с другой – вы готовите фигуристов для сборных нескольких стран. Как удается совместить эти несовместимые вещи?

– Это действительно наш с Яной Рудковской семейный проект, но нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Благодаря его поддержке нам удается решать многие вопросы, связанные с жизнеобеспечением академии.

Мы пока ничего не зарабатываем, но все впереди. Всегда повторял, что проект у нас долгосрочный. За пять лет хотим построить все, что задумали в нашей «Олимпийской деревне». В убытке, правда, за счет проведения наших шоу и сейчас не остаемся.

Многие наши спортсмены вошли в состав сборной Московской области, что принесет дополнительные субсидии на аренду льда. Это будет существенное подспорье, – сказал Плющенко.

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21 комментарий
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Почему в последнее время фамилия Плющенко ассоциируется со словом ЛЖЕЦ ?
+18
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+17
"Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену"
"...нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов".
Успешному и состоятельному все строят тупо на государственные деньги.
+17
-1
+16
Заработки только для вас, для бюджета вы нагрузка)
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему в последнее время фамилия Плющенко ассоциируется со словом ЛЖЕЦ ?
На том и стоят. Вместе с супружницей. Алиса и Базилио.
+11
0
+11
Как здорово, что других проблем в Одинцовском районе нет. Школы и детские сады в достаточном количестве построены и укомплектованы преподавателями, решены все транспортные проблемы и поэтому остаются деньги на помощь Плющенко. Доходом фигурист надеюсь не забывает делиться?
+8
0
+8
Уже сколько лет он "Пока ничего не зарабатываем"))
При этом целый автопарк люксовых авто и мотоциклов, Мальдивы, частные самолеты
И все прибедняется, ничего не зарабатывает
И спортсменов на свои личные деньги содержит, домики им строит, сауны бассейны ни копейки с них не берет))
Что то не сходится
+7
0
+7
Ну конечно на шоу они зарабатывают, там такие гранты им выделяются)) все сами!!
+6
0
+6
Ответ N-fox
"Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену" "...нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов". Успешному и состоятельному все строят тупо на государственные деньги.
Так и есть. Землю в Мск обл ему подарили, проект был муниципальным(значилось на сайте застройщика). И всё сами. Дадада.
+4
0
+4
Ответ N-fox
"Будучи уже успешным и состоятельным человеком, всегда хотел построить свою ледовую арену" "...нам оказывает большую помощь губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов". Успешному и состоятельному все строят тупо на государственные деньги.
На том и стоят :)
Небезвозмездно.
Но это другое:)
+4
0
+4
пока пилишь бюджет, короче...
+3
0
+3
А почему носатый тогда за лёд требует деньги с матери Костылевой?
+3
0
+3
Какой-то бесконечный круговорот денег
+2
0
+2
Да мы, поняли, что качаете деньги с государства. Любыми путями. А называете это " семейный проект".
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему в последнее время фамилия Плющенко ассоциируется со словом ЛЖЕЦ ?
А т.н. «Ангелы Плющенко» с чем ассоциируются?
+1
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Ответ Wiley Fox
А почему носатый тогда за лёд требует деньги с матери Костылевой?
И не только с матери Костылевой....
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Ответ АннаФ
Не совсем так, конечно никто им просто так дворец не подарит, но им помогают, представляете сколько у них налогов? Это мы платим только за квартиру, газ , воду и свет в своих домах. А когда у тебя своя мини олимпийская деревня, это уже совсем другие траты, куча расходов. Без помощи государства такое не вывезти. Надеюсь когда все это начнет функционировать в штатном режиме, это окупится!
все есть в открытом доступе
https://www.audit-it.ru/contragent/1177746894654_ooo-akademiya-figurnogo-kataniya-angely-plyushchenko

320 тыс налогов заплатили в год))
6 млн доход всего) Ну с Парсеговой счас сдерут, разбогатеют))
А гелик сколько там стоит? в кредит наверно взяли)
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Теннис, футбол, хоккей, фк,. Это что за петрушка? Осталось только ночной клуб, и подпольные игровые автоматы открыть на базе академии.
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Мерзость
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Писал ранее и повторюсь. Плющенко не начинающий тренер, а начинающий бизнесмен со своей половиной. Их деятельность обременительна для бюджета Московской обл. и Одинцовского округа. Убытки инвесторам, а прибыль себе...
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