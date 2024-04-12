Евгения Медведева: «Шоу – это физическая работа, в 24 года становится менее прикольно. Превращаюсь в Ягудина: у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о своем участии в ледовых шоу.

Фигуристка выступила с показательным номером на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«Шоу – это работа, физическая работа, в 24 года менее прикольно становится. Но работа все же в удовольствие, когда я знаю, что прыгну тройной сальхов.

Мне кажется, я превращаюсь в Ягудина, у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове», – сказала двукратная чемпионка мира. 

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77 комментариев
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Что там в 24, сколько там Соне Акатьевой? Из травм не вылезает. Аня Щербакова вообще не выступает, очередная операция. У Этери девочки изнашиваются быстро, ибо не люди вовсе, а расходный материал
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Женя, не скромничай! Отлично сегодня выступила. Классный, весенний номер. Зал был в восторге. Держишь марку. Продолжай нас радовать!
+23
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Ответ Лека-Лека
Комментарий скрыт
Прям вот все? 😂
+20
-3
+17
Ответ Vadim Pyurkovsky
Комментарий скрыт
У Жени травма , с которой удивительно , что она тройной прыгает , не ушла бы , если бы здоровье позволило
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+15
Ответ ПростоЛена94
Только Ягудину за 40)), ну у тутберидзе год за два, если в 16-18 все на пенсию выходят)))
Ягудин спорт в 22 закончил на операционном столе, тоже рановато для мужского ФК
+16
-2
+14
Ответ Шубина
Соня порхает. Очень заметна разница со взрослыми девушками, именно физически.
Весь сезон она по больницам порхала.
+17
-3
+14
Женя как всегда с юмором) Как мне нравится номер Life, красота
+20
-6
+14
Повеселила Женя журналистов сегодня. А выступила замечательно, легко, красиво. Завтра Кармен в Перми.
+21
-7
+14
Ответ Tytti
Женя как всегда с юмором) Как мне нравится номер Life, красота
Тоже очень его люблю
+15
-1
+14
Красивый номер поставили Женя и Настя, откатала замечательно. Завтра ждем Кармен!
+19
-6
+13
Ответ Тася Стефанович
Туктамышева аксель в 24 крутила
Туктамышеву профессор берег и вел аккуратно. В отличие от
+20
-7
+13
Ответ Тася Стефанович
Туктамышева аксель в 24 крутила
Только здоровье у всех разное
+15
-2
+13
Ответ Mari Gams
Женя , твоя работа всем в удовольствие ! Прекрасна на льду , номер изящный , красивый , наполненный смыслом , ждём ещё новых номеров .
Обожаю этот номер💚💚💚
+15
-3
+12
Ответ Defender64
Комментарий скрыт
И?
+13
-1
+12
У Жени такое красивое, выразительное катание, что лично мне отсутствие сальхова бы не помешало. Это на соревнованиях, да, переживала за её прыжки. А сейчас наслаждаюсь красотой на льду.
+16
-4
+12
Женя в прекрасной форме)))
+17
-5
+12
Женя , твоя работа всем в удовольствие ! Прекрасна на льду , номер изящный , красивый , наполненный смыслом , ждём ещё новых номеров .
+17
-5
+12
Ответ Марина Елисеева
Почему одну Туктамышеву вел? А как же его остальные девочки?
Какие девочки ?
+13
-2
+11
Ответ Марина Елисеева
Почему одну Туктамышеву вел? А как же его остальные девочки?
Про Туктамышеву тут написали. Конкретно ее поставив в пример
+13
-2
+11
Ответ Иван Шаров
Сравнила возраст свой и Ягудина...
Ну, таки Ягудин тоже в ее возрасте уже из спорта ушел. Весь поломанный. Так что вполне можно и сравнить
+14
-3
+11
У Жени очень красивая программа Life, платье и диадема бесподобные! Ещё и прыгает с больной спиной, хотя если прыжка вобще не будет, номер от этого ничего не потеряет.
+15
-4
+11
Женя юморит как всегда), в любом случае желаю творческого долголетия, всегда рада видеть Женю на льду.
+13
-2
+11
Женя шутница)
Прекрасно сегодня выступила.
Очень красивый номер у Жени!
+20
-9
+11
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Этот номер поставлен не очень давно. Из- за 2 - х шоу думаете, стоит новый номер ставить? Женя участвовала только в Питере и Москве.
+13
-3
+10
Ответ Аленка_76
Женя шутница) Прекрасно сегодня выступила. Очень красивый номер у Жени!
Да, чувчво юмора у Жени на высоте😍😂
+13
-3
+10
Ответ Olga Krayz
У Жени очень красивая программа Life, платье и диадема бесподобные! Ещё и прыгает с больной спиной, хотя если прыжка вобще не будет, номер от этого ничего не потеряет.
Абсолютно не потеряет , красивые линии , прекрасные вращения , прыжок больше для статусности ) хотя , Жене лучше здоровье поберечь , ее катание и без прыжков прекрасно !
+11
-1
+10
Ответ Vadim Pyurkovsky
Комментарий скрыт
Посмотрела бы я на них, тренируйся они 11 лет по системе Тутберидзе
+14
-4
+10
Ответ Tacciana
Прям вот все? 😂
Нет, есть ещё на вечной паузе)
+11
-1
+10
Хорошо, когда у человека хорошее чувство юмора и самоирония на уровне, хотя и грустно, что многие замечательные спортсмены вынуждены прощаться со спортом из-за травм. Женя прекрасна!
+12
-3
+9
Ответ Mari Gams
Какие девочки ?
Видимо имеют ввиду Самодурову и Гулякову
+10
-1
+9
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