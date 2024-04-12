Евгения Медведева: «Шоу – это физическая работа, в 24 года становится менее прикольно. Превращаюсь в Ягудина: у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове»

Евгения Медведева высказалась о своем участии в ледовых шоу.

Фигуристка выступила с показательным номером на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«Шоу – это работа, физическая работа, в 24 года менее прикольно становится. Но работа все же в удовольствие, когда я знаю, что прыгну тройной сальхов.

Мне кажется, я превращаюсь в Ягудина, у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове», – сказала двукратная чемпионка мира.

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