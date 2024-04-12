Евгения Медведева: «Шоу – это физическая работа, в 24 года становится менее прикольно. Превращаюсь в Ягудина: у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове»
Евгения Медведева высказалась о своем участии в ледовых шоу.
Фигуристка выступила с показательным номером на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
«Шоу – это работа, физическая работа, в 24 года менее прикольно становится. Но работа все же в удовольствие, когда я знаю, что прыгну тройной сальхов.
Мне кажется, я превращаюсь в Ягудина, у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове», – сказала двукратная чемпионка мира.
Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли
Прекрасно сегодня выступила.
Очень красивый номер у Жени!