Выпуск «Торт с Камилой Валиевой» на шоу «Кондитер. Дети» выйдет на канале «Пятница» 2 июля

Выпуск с фигуристкой Камилой Валиевой на шоу «Кондитер. Дети» выйдет 2 июля.

Об этом сообщил фан-клуб спортсменки. Информация о съемках с ее участием появлялась еще в феврале.

Серию «Торт для Камилы Валиевой» покажут на канале «Пятница».

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