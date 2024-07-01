Выпуск «Торт с Камилой Валиевой» на шоу «Кондитер. Дети» выйдет на канале «Пятница» 2 июля

Теги телевидение сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Выпуск с фигуристкой Камилой Валиевой на шоу «Кондитер. Дети» выйдет 2 июля.

Об этом сообщил фан-клуб спортсменки. Информация о съемках с ее участием появлялась еще в феврале.

Серию «Торт для Камилы Валиевой» покажут на канале «Пятница».

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40 комментариев
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По дедушкиному рецепту?
+41
-4
+37
Ответ Ливия
с клубникой?))
С триметазидином)
+41
-8
+33
Приключения допингистки продолжаются. Позорище.
+26
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+22
Торт и пироженые! ))) Любимая тема Камилы! Обязательно посмотрим!
+22
-6
+16
тортик с триметазидином?))))))
+14
-3
+11
с клубникой?))
+13
-3
+10
Фан-клубы в ФК это почище чем футбольные фан-клубы. Сборище экзальтированных домохозяек, которые за своего кумира глотку порвут любому кто рискнëт не восторгаться.
В середине прошлого века существовали фан-клубы певцов Лемешева и Козловского, эти дамы следовали за своими кумирами повсюду , дежурили около квартир, коллекционировали личные вещи, у них доходило до междуусобных потасовок.
+13
-4
+9
Ответ Вадим Евстратов
Фан-клубы в ФК это почище чем футбольные фан-клубы. Сборище экзальтированных домохозяек, которые за своего кумира глотку порвут любому кто рискнëт не восторгаться. В середине прошлого века существовали фан-клубы певцов Лемешева и Козловского, эти дамы следовали за своими кумирами повсюду , дежурили около квартир, коллекционировали личные вещи, у них доходило до междуусобных потасовок.
Ладно бы домохозяек. Там девочки-подростки друг другу смерти желают, если что не так.
+10
-1
+9
С клубничной начинкой и ТМЗ
+11
-4
+7
Торт, шашлык-как-то не вяжется с образом спортсменки
+6
-1
+5
Кто? Кто это придумал? Такое чувство, что кто-то осознанно делает Камиле антипиар
+7
-2
+5
Дедушкины кексики будет стряпать.
+8
-3
+5
Новость прекрасна во всем, по-моему
+5
-1
+4
Что эта спортивная новость делает на нашем кулинарном сайте?
+7
-3
+4
Ответ Мэй Касахара
Кто? Кто это придумал? Такое чувство, что кто-то осознанно делает Камиле антипиар
В котором она с удовольствием участвует? Что Пятница хайпует на теме, к которой не потеряли интерес, даже не сомневаюсь.
+4
0
+4
По рецепту дедушки?
+6
-2
+4
Ответ Vendetta4111323
А ей теперь нужно из дома не выходить, и если выйдет - к позорному столбу ее? Может, она пропагандирует допинг? Или тренируется на гос катках, делает запрещенные вещи? Суд же закончился, она дисквалифицирована, карьера закончена тоже с огромной вероятностью. Это для вас недостаточное наказание? Может хватит уже закидывать ее камнями?
Ну наверное хотя бы выбирать активности с умом, после истории с дедовыми десертами в суде можно было пройти мимо кондитерского шоу
+3
0
+3
это было бы смешно, если бы ситуация разрешилась нормально, а тут вся команда из-за ее тортов лишена золота! позорище же
+3
0
+3
Чем они думают. тьфу
+4
-1
+3
Ответ Vendetta4111323
А ей теперь нужно из дома не выходить, и если выйдет - к позорному столбу ее? Может, она пропагандирует допинг? Или тренируется на гос катках, делает запрещенные вещи? Суд же закончился, она дисквалифицирована, карьера закончена тоже с огромной вероятностью. Это для вас недостаточное наказание? Может хватит уже закидывать ее камнями?
Никто никакими камнями ее не закидывает. А приглашать допингистку на съёмки рекламы и шоу это самое настоящее позорище.
+2
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Ответ Амонра
Торт, шашлык-как-то не вяжется с образом спортсменки
Клубничный десерт и Валиева это как раз ассоциация на всю жизнь
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Милота какая
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Вторая Юлия Высотская😀
+1
0
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Неужели т.к."Пятница" не понимает, что троллит Валиеву, и что печально Камила соглашается участвовать в этом шоу, которое напрямую ассоциируется с её допинговым делом, впрочем деньги не пахнут.
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пироженки от Камилы, бодрящие
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Деньги не пахнут
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Будут готовить любимый клубничный десерт ))
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Чизкейк?
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Торт не важно какой

Топинги важны. Шветский и дедушка будут в студии подсказывать?
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Почему то представил что она из торта появляется
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