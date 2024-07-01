Выпуск «Торт с Камилой Валиевой» на шоу «Кондитер. Дети» выйдет на канале «Пятница» 2 июля
Выпуск с фигуристкой Камилой Валиевой на шоу «Кондитер. Дети» выйдет 2 июля.
Об этом сообщил фан-клуб спортсменки. Информация о съемках с ее участием появлялась еще в феврале.
Серию «Торт для Камилы Валиевой» покажут на канале «Пятница».
5 версий, как допинг попал в организм Валиевой: подозревали пирожное, мороженое и даже собаку Леву
В середине прошлого века существовали фан-клубы певцов Лемешева и Козловского, эти дамы следовали за своими кумирами повсюду , дежурили около квартир, коллекционировали личные вещи, у них доходило до междуусобных потасовок.
Топинги важны. Шветский и дедушка будут в студии подсказывать?