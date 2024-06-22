Театральный режиссер Афончиков о Валиевой в рекламе шашлыков: «Ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру»

Теги телевидение сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Театральный режиссер Игорь Афончиков высказался о рекламе с Камилой Валиевой.

Фигуристка снялась в рекламе шашлыка.

«Реклама ужасная. Ее снимал плохой режиссер и не очень хороший оператор. В ней много косяков, но это другое дело. Получилась дешевая реклама, потому что многое плохо снято. Основная в кадре не Валиева, а шашлык.

Видно, что Валиева в зажиме. Она берет кусок мяса, но не кусает его. Есть еще подергивание плечом и головой в сторону во время речи, а на камере подобное выглядит не очень. Ее просто не научили. Камила стесняется, но пытается преодолевать эти зажимы.

Честно говоря, ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру. Чтобы что-то продать, Валиевой надо быть манкой, вызвать ощущение того, что зритель хочет быть с ней рядом. Причем не важно – это сексуальная привлекательность или привлекательность милой девушки, с которой хочется поговорить. Пока этого нет.

Актерская профессия не имеет ничего общего с катанием. Плохо, что Камила спортсменка и пытается добиться выполнения задачи. Когда видно, что человек в кадре старается и трудится, зрителя это отталкивает. Притягивание происходит за счет доверия. Зритель должен захотеть повторить все действия. А если есть работа в кадре, то это только оттолкнет.

Валиева миленькая, но не умеет этим пользоваться. Ей нужно преодолевать блокировки, которые выработаны социумом. Есть методики, которые это снимают. В кадре всегда привлекает неправильность. Поэтому Камиле нужно убрать все, что заставляет ее быть правильной. А как я понимаю, многое пошло от Тутберидзе, которая буквально строила спортсменов. Они все муштрованы, а это приводит к абсолютной правильности.

Камиле, чтобы развиваться в актерской профессии, надо работать. Валиевой не хватает актерского тренажа. Ей нужно снять блокировки, а потом просто каждый день тренироваться. И тогда прогресс возможен. Она миленькая, но пока эта милота никак не проявляется», – отметил педагог по актерскому мастерству и сценическому движению.

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103 комментария
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Да просто не надо соглашаться на такую рекламу . Никогда. Цену надо себе знать.
И цена - не в стоимости проекта.
+58
-9
+49
Подёргивание это у нее давно, она ещё и рожи корчит постоянно и это в 18 лет но поклонники говорят что это типа мило. На сам деле жалко девчонку, ей бы паузу взять что бы восстановится психологически но ей этого конечно не дадут.
+40
-9
+31
К словам и рекомендациям Ю.Афончикова, талантливого мастера, автора собственных методик, который преподает в ГИТИСе, Щукинском и др. театральных вузах, стоит прислушаться многим нашим спортсменам, которые пробуют себя в рекламе, на сцене, а тем более тем, кто хочет попробовать себя в кино.Реклама с шашлыком и правда получилась неудачная!
+36
-8
+28
Ответ Резонно
Да просто не надо соглашаться на такую рекламу . Никогда. Цену надо себе знать. И цена - не в стоимости проекта.
Что плохого в рекламе мяса?
+28
-9
+19
Профкссиональный грамотный разбор жалкой попытки что-то выжать из известного имени.
+25
-11
+14
Ожидание: Диор, Шанель
Реальность: шашлыки от Ашота
🤣🤣🤣
+21
-8
+13
Думаю, достаточно было снять, как Камилла приехала куда-то на природу. Показать как она с друзьями тусит, жарит шашлык. Все весело смеются, со вкусом едят. И всё, недостатки работы перед камерой скрыты, аудитория расширена, никакого секса и манкости не нужно. ;) но это правда по бюджету дороже.
Так то Камилла заработала и ладно. Всё равно "что сосут чемпионы" никто пока не переплюнул:)
+15
-6
+9
Ответ Далер Гайнеев
Что плохого в рекламе мяса?
Ничего, снято просто ужасно плохо, сценарий просто ужасен
+14
-5
+9
Ответ Olga.t
Похоже, театральный режиссёр ищет подработку в рекламном бизнесе. Критика работы своих коллег не самый правильный путь.
Ну, плохо же снято и сыграно.
+13
-4
+9
Я правильно понимаю, что Тутберидзе обвинили в том, что она растит правильных спортсменов, которые смеют быть не очень хорошими актерами 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
Вот ведь, а если Валиева готовить не умеет, то тоже Тутберидзе виновата? Спортсмена растила правильного, а не импровизирующего кулинара
+14
-6
+8
Какой глубокий психологический разбор: тренер-тиран запугал ребенка, и теперь тот не может улыбаться на камеру))
Там вся реклама изначально выглядит как любительская съемка.
+12
-5
+7
Вообще была удивлена, что Камила приняла это предложение. Что бы рекламировать спортсмену,--но только не еду! Есть спортивные мерчи, инвентарь, какие-нибудь туристические туры...--в общем всё, что связано либо со спортом, либо с активным отдыхом. Но шашлык??? Мне кажется, даже я отказалась бы...
+14
-7
+7
Этот совет подходит не только Валиевой, но и в целом абсолютному большинству спортсменов, закончивших карьеру - им бы всем хорошего педагога, а лучше - нескольких по разным предметам
+9
-2
+7
Видно, что ей неприятна такая работа на камеру, в этом всӗ и дело. Чисто за деньги.
+14
-7
+7
Ответ Olga.t
Похоже, театральный режиссёр ищет подработку в рекламном бизнесе. Критика работы своих коллег не самый правильный путь.
Он сказал все по факту и аргументировал свою точку зрения.
+10
-3
+7
Многие фигуристки думают, что томный взгляд и махи руками во время выступления на льду это верх актерского мастерства и у них есть иллюзия, что они готовые артистки для кино и рекламы. Хотя по навыкам для этой профессии они простые девочки с улицы.
+7
-1
+6
Знаменитостей приглашают не за актерское мастерство, а за статус.
Про подергивания прав, это лучше со специалистом разобрать.
Ну и чисто объективно - не дано ей это....только сама мучается.
+9
-3
+6
Ответ Алёна Вода
Вообще была удивлена, что Камила приняла это предложение. Что бы рекламировать спортсмену,--но только не еду! Есть спортивные мерчи, инвентарь, какие-нибудь туристические туры...--в общем всё, что связано либо со спортом, либо с активным отдыхом. Но шашлык??? Мне кажется, даже я отказалась бы...
==спортивные мерчи, инвентарь== Спортсменке на дискве?
+9
-3
+6
Это многоходовочка. Сначала Валиева снимается в рекламе, потом режиссёр рассказывает, какая она неудачная, об этом пишут на Спортсе, все бегут смотреть - и - успех обеспечен :)

На самом деле, дело там не в Валиевой, весь ролик продуман очень плохо. Реклама должна воспроизводить какие-то стереотипные, понятные ситуации. Молодая стройная девушка, спортсменка в полном одиночестве идет в лес, чтобы пожарить шашлыки. Она от тренера прячется, чтобы наконец-то поесть что ли? Нет, ну все бывает, но обычно это занятие для веселых компаний родственников и друзей...
+9
-3
+6
Ясно. И тут Тутберидзе виновата. Расходимся 🤣
+20
-14
+6
Валиевой и в спорте всегда не хватало артистизма. Не только в рекламе мяса.
+7
-2
+5
Ответ Алёна Вода
Вообще была удивлена, что Камила приняла это предложение. Что бы рекламировать спортсмену,--но только не еду! Есть спортивные мерчи, инвентарь, какие-нибудь туристические туры...--в общем всё, что связано либо со спортом, либо с активным отдыхом. Но шашлык??? Мне кажется, даже я отказалась бы...
но Камиле нельзя сейчас рекламировать все что связано со спортом
+8
-4
+4
Ответ Gemma157
Фигуристкам вообще лучше не пыжиться, оставить все попытки проявления и не выходить за рамки фигурного катания
==не выходить за рамки фигурного катания== Камила сейчас сама вне рамок фигурного катания, вы забыли?
+6
-2
+4
Ответ Enchanter WIZZARD
Ожидание: Диор, Шанель Реальность: шашлыки от Ашота 🤣🤣🤣
А.С.Пушкин, Сказка о рыбаке и рыбке. Вечная классика🌹
+7
-3
+4
Она вообще не работает на камеру, потому что не умеет - она никогда этому не училась и никогда этим не занималась.
+12
-9
+3
Ответ Сергей Жарковский
Да с шашлыком конечно перебор, впрочем Ками не виновата, что дали, то и кушай! А с выбором рекламы - ей больше подошли бы какие нибудь украшения!
Или таблетки.
+8
-6
+2
Ответ Алёна Вода
Вообще была удивлена, что Камила приняла это предложение. Что бы рекламировать спортсмену,--но только не еду! Есть спортивные мерчи, инвентарь, какие-нибудь туристические туры...--в общем всё, что связано либо со спортом, либо с активным отдыхом. Но шашлык??? Мне кажется, даже я отказалась бы...
А шашлыки это разве не активный отдых? Дрова наколи, потом к мангалу натаскай)))
+2
0
+2
Ответ Александр Шульгин
Кто сказал что хорошие, очень многие блогеры этот бренд рекламируют это не эксклюзивный контракт
Очевидно, это лучшее предложение на рынке. Феррари и Луи Виттон на Валиеву по какой-то причине не вышли.
+5
-3
+2
Ответ Большой Влад
Пусть она зарабатывает деньги. За 6 месяцев она заработала мало денег, и ей пришлось вернуть все, что она заработала за два предыдущих года. Плюс колоссальные судебные издержки. Это просто реклама, о которой большинство людей забудет через несколько минут после просмотра, и ее нельзя анализировать. Камила как ведущая также улучшилась: сейчас она выступает довольно хорошо, учитывая ее юный возраст, и выступление перед большой аудиторией является для нее чем-то совершенно новым. Уже более продвинутая, чем Загитова, выступающая перед аудиторией уже несколько лет.
Смешно, ничего она не вернула и ее осыпали деньгами со всех сторон
+4
-2
+2
ждем теперь мнение шашлычника Армэна,готового дать свою экспертизу)
+6
-4
+2
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