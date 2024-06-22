Театральный режиссер Афончиков о Валиевой в рекламе шашлыков: «Ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру»
Театральный режиссер Игорь Афончиков высказался о рекламе с Камилой Валиевой.
Фигуристка снялась в рекламе шашлыка.
«Реклама ужасная. Ее снимал плохой режиссер и не очень хороший оператор. В ней много косяков, но это другое дело. Получилась дешевая реклама, потому что многое плохо снято. Основная в кадре не Валиева, а шашлык.
Видно, что Валиева в зажиме. Она берет кусок мяса, но не кусает его. Есть еще подергивание плечом и головой в сторону во время речи, а на камере подобное выглядит не очень. Ее просто не научили. Камила стесняется, но пытается преодолевать эти зажимы.
Честно говоря, ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру. Чтобы что-то продать, Валиевой надо быть манкой, вызвать ощущение того, что зритель хочет быть с ней рядом. Причем не важно – это сексуальная привлекательность или привлекательность милой девушки, с которой хочется поговорить. Пока этого нет.
Актерская профессия не имеет ничего общего с катанием. Плохо, что Камила спортсменка и пытается добиться выполнения задачи. Когда видно, что человек в кадре старается и трудится, зрителя это отталкивает. Притягивание происходит за счет доверия. Зритель должен захотеть повторить все действия. А если есть работа в кадре, то это только оттолкнет.
Валиева миленькая, но не умеет этим пользоваться. Ей нужно преодолевать блокировки, которые выработаны социумом. Есть методики, которые это снимают. В кадре всегда привлекает неправильность. Поэтому Камиле нужно убрать все, что заставляет ее быть правильной. А как я понимаю, многое пошло от Тутберидзе, которая буквально строила спортсменов. Они все муштрованы, а это приводит к абсолютной правильности.
Камиле, чтобы развиваться в актерской профессии, надо работать. Валиевой не хватает актерского тренажа. Ей нужно снять блокировки, а потом просто каждый день тренироваться. И тогда прогресс возможен. Она миленькая, но пока эта милота никак не проявляется», – отметил педагог по актерскому мастерству и сценическому движению.
И цена - не в стоимости проекта.
Реальность: шашлыки от Ашота
🤣🤣🤣
Так то Камилла заработала и ладно. Всё равно "что сосут чемпионы" никто пока не переплюнул:)
Вот ведь, а если Валиева готовить не умеет, то тоже Тутберидзе виновата? Спортсмена растила правильного, а не импровизирующего кулинара
Там вся реклама изначально выглядит как любительская съемка.
Про подергивания прав, это лучше со специалистом разобрать.
Ну и чисто объективно - не дано ей это....только сама мучается.
На самом деле, дело там не в Валиевой, весь ролик продуман очень плохо. Реклама должна воспроизводить какие-то стереотипные, понятные ситуации. Молодая стройная девушка, спортсменка в полном одиночестве идет в лес, чтобы пожарить шашлыки. Она от тренера прячется, чтобы наконец-то поесть что ли? Нет, ну все бывает, но обычно это занятие для веселых компаний родственников и друзей...