Театральный режиссер Афончиков о Валиевой в рекламе шашлыков: «Ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру»

Театральный режиссер Игорь Афончиков высказался о рекламе с Камилой Валиевой.

Фигуристка снялась в рекламе шашлыка.

«Реклама ужасная. Ее снимал плохой режиссер и не очень хороший оператор. В ней много косяков, но это другое дело. Получилась дешевая реклама, потому что многое плохо снято. Основная в кадре не Валиева, а шашлык.

Видно, что Валиева в зажиме. Она берет кусок мяса, но не кусает его. Есть еще подергивание плечом и головой в сторону во время речи, а на камере подобное выглядит не очень. Ее просто не научили. Камила стесняется, но пытается преодолевать эти зажимы.

Честно говоря, ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру. Чтобы что-то продать, Валиевой надо быть манкой, вызвать ощущение того, что зритель хочет быть с ней рядом. Причем не важно – это сексуальная привлекательность или привлекательность милой девушки, с которой хочется поговорить. Пока этого нет.

Актерская профессия не имеет ничего общего с катанием. Плохо, что Камила спортсменка и пытается добиться выполнения задачи. Когда видно, что человек в кадре старается и трудится, зрителя это отталкивает. Притягивание происходит за счет доверия. Зритель должен захотеть повторить все действия. А если есть работа в кадре, то это только оттолкнет.

Валиева миленькая, но не умеет этим пользоваться. Ей нужно преодолевать блокировки, которые выработаны социумом. Есть методики, которые это снимают. В кадре всегда привлекает неправильность. Поэтому Камиле нужно убрать все, что заставляет ее быть правильной. А как я понимаю, многое пошло от , которая буквально строила спортсменов. Они все муштрованы, а это приводит к абсолютной правильности.

Камиле, чтобы развиваться в актерской профессии, надо работать. не хватает актерского тренажа. Ей нужно снять блокировки, а потом просто каждый день тренироваться. И тогда прогресс возможен. Она миленькая, но пока эта милота никак не проявляется», – отметил педагог по актерскому мастерству и сценическому движению.