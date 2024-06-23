Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры»
Дмитрий Губерниев рассказал об отношениях с Алиной Загитовой.
Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей закрытия сезона в хоккейной школе «Красная Машина Юниор».
– Алина Загитова провела вам сегодня (22 июня – Sports) короткий мастер-класс на льду?
– Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры».
– Хотели бы исполнить сольный номер с Загитовой?
– Я уже давно открыт для предложений, но мне кажется сама Алина начинает понимать, кто самый лучший для нее партнер всех времен и народов. Хороших ведущих много, а лучший только один, – сказал Губерниев.
Димон, сначала пересмотрел бы фильм, а))
Вообще, Губерниев уже надоел своими нападками на Алину,. ИМХО Пора его уже привлекать к ответственности за harassment / мерзкие выпады и вербальные домогательства в адрес Алины.
Ну или он просто завидует ей. Завидует её красоте, манкости, и красному диплому! 😡