Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев рассказал об отношениях с Алиной Загитовой.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей закрытия сезона в хоккейной школе «Красная Машина Юниор».

Алина Загитова провела вам сегодня (22 июня – Sports) короткий мастер-класс на льду?

– Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры».

– Хотели бы исполнить сольный номер с Загитовой?

– Я уже давно открыт для предложений, но мне кажется сама Алина начинает понимать, кто самый лучший для нее партнер всех времен и народов. Хороших ведущих много, а лучший только один, – сказал Губерниев.

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31 комментарий
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Губерниев, оставайся в биатлоне. Оставь в покое ФК. А лучше вообще свали подальше от спорта. Балабол.
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Это говорила Джозефина, а не Дафна.
Димон, сначала пересмотрел бы фильм, а))
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Губер взрослый мужлан, а ведёт себя, как обиженный школьник.
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Ответ Tresk2
Губерниев снова тролит Загитову)) А ей все божья роса.
А Загитова в рекламе часов премиум-класса и ей действительно плевать на Губерниева.
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+7
Что он несёт?🤦‍♀️
+10
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Ответ Gemma157
Что интересно, Загитова на невинное высказывание Баскова ответила грубым оскорблением, а Губерниеву ни разу не ответила, видимо кишка тонка. Видно знает, что он ее размажет как нечего делать 😆
Просто психам обычно не отвечают и вообще стараются их не трогать, как то самое Г…о, чтоб не воняло
+10
-5
+5
Что интересно, Загитова на невинное высказывание Баскова ответила грубым оскорблением, а Губерниеву ни разу не ответила, видимо кишка тонка. Видно знает, что он ее размажет как нечего делать 😆
+22
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+5
Губерниев решил стать сестрой Загитовой?😂😂😂
+5
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Без видео это бла бла бла
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А этот фильм у нас разрешен к показу и цитированию?
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Шут.
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Горшочек, не вари!
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+2
Он хоть фильм это т видел? Дафна никогла такого не говорил(а). Это говорил (а) Джо(зефина)... 🤦‍♀️
Вообще, Губерниев уже надоел своими нападками на Алину,. ИМХО Пора его уже привлекать к ответственности за harassment / мерзкие выпады и вербальные домогательства в адрес Алины.
+7
-5
+2
Ответ Pelerin
"В джазе только девушки" ещё не отменили? Наша госду#а же даже более невинные вещи пропагандой считает
Бред какой вы пишите ... 🤦‍♀️
+4
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+2
Ответ Анастасия Платонова
Что он несёт?🤦‍♀️
Человек как будто не совсем здоров.
+8
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+2
Ответ Дарина Морозова
Он хоть фильм это т видел? Дафна никогла такого не говорил(а). Это говорил (а) Джо(зефина)... 🤦‍♀️ Вообще, Губерниев уже надоел своими нападками на Алину,. ИМХО Пора его уже привлекать к ответственности за harassment / мерзкие выпады и вербальные домогательства в адрес Алины.
Тут вам не там (с)
+2
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Ответ Arzu0203
Губерниев решил стать сестрой Загитовой?😂😂😂
И сменить пол 😁
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Надоела уже всем эта Загитова с Губерниевым!
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Этому губерниеву совсем делать нечего? Как он надоел. Корни то хоть красит?
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Интересно, будет пост о том, что Загитову пригласили на Сабантуй? Или про классный контракт? Наверное нет. Сейчас главное, что сказал полупокер в полукедах об Алине
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Чувствуется, что Губерниеву тот номер Алинкин тоже зашёл) Ну а что, пусть сбацают вдвоём, и так один раз всего был показан, никто так и не успел насладиться.
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Губерниев! Оставь в покое Алину!
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Ну и что, Лепсу можно, а чем Губерниев хуже?

Ну или он просто завидует ей. Завидует её красоте, манкости, и красному диплому! 😡
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