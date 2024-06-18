Губерниев о реакции Загитовой на шутку Баскова: «Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Губерниев высказался о реакции Загитовой на шутку ведущего премии «Муз-ТВ».

Алина Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.

Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».

После это Загитова написала в соцсети: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни».

«Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи, «МУЗ-ТВ» ее же позвали.

Что касается Баскова, то он прекрасный ведущий, Коля тот еще шутник! Он может что-то подобное себе позволять, но так это хороший парень, с которым я дружу.

Если подобные вещи на сцене, то Алине необходимо уметь держать удар и иметь возможность всегда что-то ответить. Надо участвовать в диалоге!

Обратите внимание, что на сцене со мной никто не рискнет пускаться в полемику.

А так, Басков и Загитова — оба хорошие. Ничего не могу сказать о премии «МУЗ-ТВ», ни разу не вел. Но, может быть, у них денег нет, чтобы набирать ведущих», — сказал Дмитрий Губерниев.

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику

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6 комментариев
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Что за цех? Сталевары?
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Чтобы участвовать в диалоге надо уметь складывать слова в предложения, быстро сориентироваться , что ответить, а Алине это, увы, не дано.
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Обратите внимание, что на сцене со мной никто не рискнет пускаться в полемику.

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А за сценой к губерниеву подъехали от "папика" бузовой, всё доступно обьяснили, и теперь Димон уже с Бузовой нежен, как институтка на первом свидании
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Не смотрел премию, но про шутку про подтанцовку неужели не правда? Что там Загитова пела что-ли?? 😀
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Ответ Александр Кузнецов
Что за цех? Сталевары?
Комментарий удален модератором
Ответ M D
Комментарий удален модератором
Лизоблюдов и лакеев..
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Ответ Wiley Fox
Обратите внимание, что на сцене со мной никто не рискнет пускаться в полемику. ---- А за сценой к губерниеву подъехали от "папика" бузовой, всё доступно обьяснили, и теперь Димон уже с Бузовой нежен, как институтка на первом свидании
Что тоже, конечно, за#####
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