Губерниев о реакции Загитовой на шутку Баскова: «Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи»
Губерниев высказался о реакции Загитовой на шутку ведущего премии «Муз-ТВ».
Алина Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.
Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».
После это Загитова написала в соцсети: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни».
«Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи, «МУЗ-ТВ» ее же позвали.
Что касается Баскова, то он прекрасный ведущий, Коля тот еще шутник! Он может что-то подобное себе позволять, но так это хороший парень, с которым я дружу.
Если подобные вещи на сцене, то Алине необходимо уметь держать удар и иметь возможность всегда что-то ответить. Надо участвовать в диалоге!
Обратите внимание, что на сцене со мной никто не рискнет пускаться в полемику.
А так, Басков и Загитова — оба хорошие. Ничего не могу сказать о премии «МУЗ-ТВ», ни разу не вел. Но, может быть, у них денег нет, чтобы набирать ведущих», — сказал Дмитрий Губерниев.
«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику
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А за сценой к губерниеву подъехали от "папика" бузовой, всё доступно обьяснили, и теперь Димон уже с Бузовой нежен, как институтка на первом свидании