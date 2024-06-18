Губерниев высказался о реакции Загитовой на шутку ведущего премии «Муз-ТВ».

Алина Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной.

Ведущими концерта были Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, а также Николай Басков, пошутивший после номера Чеботиной: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».

После это Загитова написала в соцсети: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни».

«Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи, «МУЗ-ТВ» ее же позвали.

Что касается Баскова, то он прекрасный ведущий, Коля тот еще шутник! Он может что-то подобное себе позволять, но так это хороший парень, с которым я дружу.

Если подобные вещи на сцене, то Алине необходимо уметь держать удар и иметь возможность всегда что-то ответить. Надо участвовать в диалоге!

Обратите внимание, что на сцене со мной никто не рискнет пускаться в полемику.

А так, Басков и Загитова — оба хорошие. Ничего не могу сказать о премии «МУЗ-ТВ», ни разу не вел. Но, может быть, у них денег нет, чтобы набирать ведущих», — сказал Дмитрий Губерниев.

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику