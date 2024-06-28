CAS рассмотрит апелляцию Канады на распределение медалей олимпийского командного турнира 22 июля

CAS рассмотрит апелляцию Канады по медалям олимпийского командника 22 июля.

фигурного катания и НОК Канады подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев ( ) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

«Дело будет рассмотрено 22 июля», – сообщил представитель .