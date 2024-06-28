CAS рассмотрит апелляцию Канады на распределение медалей олимпийского командного турнира 22 июля

Теги сборная России ISU CAS сборная Канады Олимпиада-2022 командные соревнования Федерация фигурного катания Канады НОК Канады Фигурное катание

CAS рассмотрит апелляцию Канады по медалям олимпийского командника 22 июля.

Федерация фигурного катания и НОК Канады подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

«Дело будет рассмотрено 22 июля», – сообщил представитель CAS.

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5 комментариев
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а когда решение по апелляции российской команды будет?... или это уже ответ, что оно уже есть и отрицательное?...
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Самый главный вопрос: почему российские и канадскую апелляции не рассматривали одновременно? Что за "многоходовочка" от КАС?
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