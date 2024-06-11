CAS может рассмотреть апелляцию Канады на распределение медалей олимпийского командного турнира 22 июля

Теги ISU CAS сборная Канады Олимпиада-2022 Фигурное катание

CAS может рассмотреть апелляцию Канады по медалям командника в Пекине 22 июля.

Канада подала апелляцию на перераспределение медалей олимпийского командного турнира Пекина-2022, когда ISU после дисквалификации Камилы Валиевой присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России. По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

Дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по этому делу до сих пор не назначена.

Но сегодня во время конгресса ISU представитель Союза сообщил, что CAS предложил провести слушания 22 июля.

«Но, несмотря на позднюю дату слушаний, мы все же ожидаем, что решение CAS будет принято до начала Олимпийских игр (в Париже)», – сказал представитель ISU.

Ранее стало известно, что слушания по аналогичным апелляциям Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации фигурного катания России (ФФКР) CAS проведет 12 июня.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот наглые то! Вы на бронзу то накатались, позорники?
+2
-1
+1
Ребятам сказали по-быстрому все оформить, а то у ISU на август уже запланировано мероприятие, надо успеть коробочки от пыли оттереть, подиум сколотить и т.д. Американцы уже репетируют речь на камеру:"спасибо, маме, папе, Баху, всем работникам шведской лаборатории за эту награду. Отдельное спасибо фирме BGP Litigation, без вас мы бы здесь не стояли". Голливудские слезы крупным планом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий