CAS может рассмотреть апелляцию Канады на распределение медалей олимпийского командного турнира 22 июля

CAS может рассмотреть апелляцию Канады по медалям командника в Пекине 22 июля.

Канада подала апелляцию на перераспределение медалей олимпийского командного турнира Пекина-2022, когда после дисквалификации Камилы Валиевой присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России. По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

Дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по этому делу до сих пор не назначена.

Но сегодня во время конгресса ISU представитель Союза сообщил, что CAS предложил провести слушания 22 июля.

«Но, несмотря на позднюю дату слушаний, мы все же ожидаем, что решение CAS будет принято до начала Олимпийских игр (в Париже)», – сказал представитель ISU.

Ранее стало известно, что слушания по аналогичным апелляциям Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации фигурного катания России (ФФКР) проведет 12 июня.