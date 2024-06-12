«Думаю, СAS оставит в силе решение ISU. Это будет Соломоновым компромиссом». Юрист Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника ОИ-2022

Юрист Анна Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира Олимпийских игр-2022 из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг. Сборная России переместилась с первого места на третье.

Команда Канады осталась четвертой и обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), требуя присудить им медаль.

– Думаю, что СAS оставит в силе решение ISU, по которому у сборной России в командном турнире останется бронзовая медаль. Это будет своего рода Соломоновым компромиссом, который потенциально устроит всех.

– Как вы считаете, будет ли предвзятость при принятии решения 22 июля (возможная дата рассмотрения апелляции в CAS – Sports)?

– Сложно сказать, ведь ISU у нас медаль‑то не забрали. Да, пересчитали очки, но оставили бронзу, – сказала Анцелиович.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге