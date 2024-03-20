Гиллес об апелляции Канады на результат командника: «Речь идет о большем, нежели бронзовые медали. О жертвах, на которые идут спортсмены, чтобы оставаться чистыми»
Гиллес назвала потрясающим решение Канады подать апелляцию на результат ОИ.
Канадская фигуристка Пайпер Гиллес выступает в танцах на льду в дуэте с Полем Пуарье.
Федерация фигурного катания и НОК Канады подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой был найден триметазидин. Сборная Канады осталась на четвертом месте.
«На Олимпийских играх нам с Полем пришлось смириться с тем, что мы отправимся домой без медали. Думаю, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, нельзя оставаться в подвешенном состоянии и задаваться вопросами – дадут ли нам ее, был ли это единственный шанс получить медаль?
Я не знаю. Так что мы действительно решили двигаться вперед.
Решение федерации фигурного катания Канады бороться за бронзу можно назвать потрясающим. Оно касается всех спортсменов, которые были чисты с самого детства.
Сейчас речь идет о большем, нежели просто бронзовая медаль Олимпиады – о жертвах, на которые идет каждый спортсмен, чтобы оставаться чистым. Мы рады, что Канада придерживается такого подхода. Сама медаль для нас сейчас на втором плане», – сказала Гиллес.
Хотя на олимпиаде даже Камила была с чистыми пробами.
Вам несказанно повезло, что Ками приехала на олимпиаду. Молитесь на лабораторию, ювелирно задержавшую пробу. Поехала бы Тукта на ЧЕ и Оли, если б всё вовремя исследовали, не видать Луне бронзы ЧЕ и всем командным своих халявных медалек.
Хоть бы этот ЧМ и олимпиаду 2026 выиграли итальянцы ГФ. Эти более дружелюбны к нам. За Чоков и этих "борцов за чистоту" болеть уже не хочется.
Звучит фальшиво и лицемерно😒
А так, наши и в трех видах укатали Канаду катком, но они все орут, что они тоже что-то там "заслужили". Олово им отлейте. Так медаль за 4е место вроде называется.
Медали то тут причем? И что делать, если команда России даже в таком мини составе все равно лучше команды Канады