Гиллес об апелляции Канады на результат командника: «Речь идет о большем, нежели бронзовые медали. О жертвах, на которые идут спортсмены, чтобы оставаться чистыми»

Теги ISU танцы на льду Олимпиада-2022 Поль Пуарье Пайпер Гиллес Федерация фигурного катания Канады Камила Валиева Фигурное катание

Гиллес назвала потрясающим решение Канады подать апелляцию на результат ОИ.

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес выступает в танцах на льду в дуэте с Полем Пуарье.

Федерация фигурного катания и НОК Канады подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой был найден триметазидин. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

«На Олимпийских играх нам с Полем пришлось смириться с тем, что мы отправимся домой без медали. Думаю, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, нельзя оставаться в подвешенном состоянии и задаваться вопросами – дадут ли нам ее, был ли это единственный шанс получить медаль?

Я не знаю. Так что мы действительно решили двигаться вперед.

Решение федерации фигурного катания Канады бороться за бронзу можно назвать потрясающим. Оно касается всех спортсменов, которые были чисты с самого детства.

Сейчас речь идет о большем, нежели просто бронзовая медаль Олимпиады – о жертвах, на которые идет каждый спортсмен, чтобы оставаться чистым. Мы рады, что Канада придерживается такого подхода. Сама медаль для нас сейчас на втором плане», – сказала Гиллес. 

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14 комментариев
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Им там явно мозги промыли, что ВСЕ фигуристы сборной России на препаратах.
Хотя на олимпиаде даже Камила была с чистыми пробами.
Вам несказанно повезло, что Ками приехала на олимпиаду. Молитесь на лабораторию, ювелирно задержавшую пробу. Поехала бы Тукта на ЧЕ и Оли, если б всё вовремя исследовали, не видать Луне бронзы ЧЕ и всем командным своих халявных медалек.
Хоть бы этот ЧМ и олимпиаду 2026 выиграли итальянцы ГФ. Эти более дружелюбны к нам. За Чоков и этих "борцов за чистоту" болеть уже не хочется.
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Как пафосно..)
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Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. (с)
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Не есть допинг - это жертва? Тогда можно заканчивать со спортом и кататься в шоу без жертв.
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"Сама медаль для нас сейчас на втором плане"

Звучит фальшиво и лицемерно😒
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+6
Сколько пафоса. Медаль им если и светила, то при условии, что нашей команды там не было бы совсем. Причем, в любом составе из поехавших или тех, кто мог бы поехать, если бы не припрятали пробы Камилы.
А так, наши и в трех видах укатали Канаду катком, но они все орут, что они тоже что-то там "заслужили". Олово им отлейте. Так медаль за 4е место вроде называется.
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Я думаю, эти жертвы благородно берут на себя их спортивные функционеры)
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Медали опять прошли мимо носа у Канады.
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Так Камилу наказали, празднуйте победу чистого спорта
Медали то тут причем? И что делать, если команда России даже в таком мини составе все равно лучше команды Канады
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Оказывается медаль для них на втором плане. Вот умора😅
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Не расплескай нервную энергию перед ЧМ, Пайпер. Чтобы итальянцам и англичанам не проиграть.
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Как же всем хочется халявных медалек. Сколько пафосной глупости ради этого высказывается.
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