Гиллес об апелляции Канады на результат командника: «Речь идет о большем, нежели бронзовые медали. О жертвах, на которые идут спортсмены, чтобы оставаться чистыми»

Гиллес назвала потрясающим решение Канады подать апелляцию на результат ОИ.

Канадская фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с .

фигурного катания и НОК Канады подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев ( ) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов , в допинг-пробе которой был найден триметазидин. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

«На Олимпийских играх нам с Полем пришлось смириться с тем, что мы отправимся домой без медали. Думаю, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, нельзя оставаться в подвешенном состоянии и задаваться вопросами – дадут ли нам ее, был ли это единственный шанс получить медаль?

Я не знаю. Так что мы действительно решили двигаться вперед.

Решение федерации фигурного катания Канады бороться за бронзу можно назвать потрясающим. Оно касается всех спортсменов, которые были чисты с самого детства.

Сейчас речь идет о большем, нежели просто бронзовая медаль Олимпиады – о жертвах, на которые идет каждый спортсмен, чтобы оставаться чистым. Мы рады, что Канада придерживается такого подхода. Сама медаль для нас сейчас на втором плане», – сказала Гиллес.