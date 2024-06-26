Татьяна Тарасова: «Хотела бы пожелать Москвиной здоровья, чтобы работать и продолжать нас радовать своим пониманием парного катания»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина сборная России пары Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру России и СССР Москвиной исполнилось 83 года.

«Конечно, хотела бы ей пожелать хорошего настроения и здоровья. Здоровья, чтобы работать и продолжать нас радовать своим пониманием парного катания», – сказала Тарасова.

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1 комментарий
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Тамаре Николаевне всего самого наилучшего!
PS. Честно говоря удивительно что на спортивном сайте нет поздравительной статьи великому тренеру. Всякие сплетни не относящиеся к фигурке, типа что Загитова сказала, проще видимо обсуждать.
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