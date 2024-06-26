Татьяна Тарасова: «Хотела бы пожелать Москвиной здоровья, чтобы работать и продолжать нас радовать своим пониманием парного катания»
Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с днем рождения.
Сегодня заслуженному тренеру России и СССР Москвиной исполнилось 83 года.
«Конечно, хотела бы ей пожелать хорошего настроения и здоровья. Здоровья, чтобы работать и продолжать нас радовать своим пониманием парного катания», – сказала Тарасова.
PS. Честно говоря удивительно что на спортивном сайте нет поздравительной статьи великому тренеру. Всякие сплетни не относящиеся к фигурке, типа что Загитова сказала, проще видимо обсуждать.