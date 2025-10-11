Журналист Жуков: «ФФККР дала команду на дальнейшее ужесточение судейства. Чтобы хотя бы примерно приблизить себя к международному уровню»
Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.
«Вижу непонимание по поводу оценок на мемориале Панина-Коломенкина, где обычно аж в лукошко не помещается.
Дело в том, что с этого сезона, насколько я слышал, ФФККР дала команду на дальнейшее ужесточение судейства. Все делается для того, чтобы хотя бы примерно приблизить себя к международному уровню. Иначе невозможно составлять прогнозы – кто мы, что мы, какие мы.
Сейчас, когда квоты на Олимпиаду всего две, у нас был, в сущности, выбор без выбора. А вот когда их будет побольше, напрягаться придется существенно. И именно с целью облегчить себе жизнь федерация перешла на более суровую модель оценивания.
Отсюда, полагаю, и 68 баллов Ане Фроловой, и всего 73 за гениальный прокат Алисы Двоеглазовой», – написал Жуков.