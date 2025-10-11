Дарья Садкова: «Нужно работать, чтобы эмоции у меня появлялись не только когда заканчивается программа, но и в течение всего проката»

Дарья Садкова оценила выступление в короткой программе на мемориале Панина.

За выступление фигуристка получила 70,08 балла.

«Мне показалось, что на контрольных прокатах прокат короткой программы был лучше, чем сегодня. Сегодня я волновалась так же, как и на прошлом выступлении.

В момент, когда заезжала на каскад, который стоит у меня первым прыжковым, немного волновалась, и когда я его сделала, появилось больше уверенности, но я понимала, что пока не могу полностью отпускать, по голове не могла расслабиться до конца и получать удовольствие от полного проката, не только от дорожки, а еще от первой половины программы.

Я думаю, что над этим еще нужно работать, чтобы эмоции у меня появлялись не только когда заканчивается программа, но и в течение всего проката, находиться в образе.

Немножко я забылась в начале дорожки, я уже думала, как мне быстрее повернуться, чтобы успеть, а в остальном, мне кажется, все хорошо получилось.