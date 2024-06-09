Тарасова о медалях командника Игр-2022: «Считаю, что руководители не отстояли честь наших фигуристов»

Татьяна Тарасова высказалась о перераспределении медалей командника ОИ-2022.

Из-за дисквалификации за допинг сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней в Париже.

«Где были наши руководители во время этого решения? Почему мы не видим дела наших, зато очень хорошо видим дела других? Как нам с этим быть? От этого и такие решения, что мы сейчас бессильны в таких вопросах.

По поводу того, заслуженные эти медали или нет, – есть решение , больше никаких решений нет. На месте американцев все бы обрадовались и помнили это ровно полчаса. Те, у кого отобрали медали, – будут помнить их, а кому теперь дадут – помнить не будут.

Правильное ли решение ISU? Вы знаете, у меня профессия – тренер, а не философ. По этой профессии я больше знаю. Во всяком случае, на протяжении многих лет я могла доказать, что знаю больше других. А по профессии философа работают другие люди, которые сейчас должны были нам доказать свое превосходство. И где эти наши люди? Кто это? Почему они нас не защищают? Почему они это позволяют? Я считаю, что руководители не отстояли честь наших фигуристов.

Вы знаете, федерация у нас хорошая. Нужно понимать, что они сейчас в очень трудном положении. Можно про них все что угодно говорить, но они в таком же положении, как и вся страна. Нас никто не слушает, не хочет иметь дело, кроме стран, с которыми мы дружим», – сказала Тарасова.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей