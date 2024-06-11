Свинин о работе с Мишиной и Галлямовым: «В эмоциональном плане им легко ставить программы, ведь пара очень яркая и энергичная»

Теги Тамара Москвина сборная России Ирина Жук Александр Свинин пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Тренер Свинин высоко оценил работу с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Александр Свинин и его супруга Ирина Жук поставили произвольную программу фигуристов.

«Эта наша с Ириной не первая работа с ребятами. Нам очень нравится работать с Мишиной и Галлямовым, очень хорошо понимаем друг друга, прекрасно познакомились в личном плане. Знаем их возможности, что потенциально они очень сильные.

В эмоциональном плане им легко ставить программы, ведь пара очень яркая и энергичная. Было интересно работать, ребята сильные, и повторюсь, что эмоционально и технически очень хорошие. Нельзя не отметить Тамару Николаевну Москвину, достижение пары – ее заслуга, с ней также приятно взаимодействовать в работе», – сказал Свинин.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира и Европы в парном катании. В прошедшем сезоне они выиграли чемпионат России и Спартакиаду.

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6 комментариев
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Будем надеяться, что ваша совместная работа с МиГами выльется в классную , интересную постановку и понравится любителям фигурного катания.
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Интересно будет увидеть и оценить, что же получилось в результате данного продуктивного сотрудничества.
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А мы в предвкушении яркой и интересной программы в исполнении позитивных и харизматичных МиГов.
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Хочется увидеть интересные программы у МиГов. Удачи им в сезоне!
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