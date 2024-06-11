Свинин о работе с Мишиной и Галлямовым: «В эмоциональном плане им легко ставить программы, ведь пара очень яркая и энергичная»

Тренер Свинин высоко оценил работу с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Александр Свинин и его супруга Ирина Жук поставили произвольную программу фигуристов.

«Эта наша с Ириной не первая работа с ребятами. Нам очень нравится работать с Мишиной и Галлямовым, очень хорошо понимаем друг друга, прекрасно познакомились в личном плане. Знаем их возможности, что потенциально они очень сильные.

В эмоциональном плане им легко ставить программы, ведь пара очень яркая и энергичная. Было интересно работать, ребята сильные, и повторюсь, что эмоционально и технически очень хорошие. Нельзя не отметить Тамару Николаевну Москвину, достижение пары – ее заслуга, с ней также приятно взаимодействовать в работе», – сказал Свинин.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира и Европы в парном катании. В прошедшем сезоне они выиграли чемпионат России и Спартакиаду.