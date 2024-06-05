Татьяна Тарасова: «Когда Бойкова говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что включает себя?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».

«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила фигуристка.

«Когда она говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что «включает себя»?

Сначала все-таки надо подумать хорошенько, а потом говорить. И всегда надо говорить про себя, а не про других», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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9 комментариев
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Тарасова напомнила, что бывают и тупые тренеры
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Не Тарасовой рассказывать о том, что нужно говорить про себя, а не про других.
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Журналюшкам, подобным выходцам с этого «спортивного» ресурса, только бы г*вна на вентилятор набросать.
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И это говорит человек, который обсуждает и осуждает всех и постоянно)))
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конечно
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О! тепленькая пошла...
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Моральный камертон Тарасова
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