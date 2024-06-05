Татьяна Тарасова: «Когда Бойкова говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что включает себя?»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».
Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».
«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила фигуристка.
«Когда она говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что «включает себя»?
Сначала все-таки надо подумать хорошенько, а потом говорить. И всегда надо говорить про себя, а не про других», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться