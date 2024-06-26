Горшков о Кагановской и Некрасове: «Они много занимаются общей техникой, очень много танцуют. У них большой потенциал, я в них верю»

Алексей Горшков рассказал о работе с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Горшков тренирует танцевальный дуэт совместно с Анжеликой Крыловой.

— Лично для меня было удивительно, что пара Кагановская – Некрасов вообще образовалась. Потому что Максим с Елизаветой Пасечник тоже смотрелся прекрасно, в первый же сезон взяли бронзу на чемпионате России. Что у них случилось?

— На самом деле ничего особенного. Это была инициатива Лизы – в какой-то момент она устала и сказала: «Все, я не могу». Но смысл большой работы ведь не в том, чтобы один другого уговаривал. Нужно идти в одном направлении, а если нет, то все это бесполезно.

Сперва мы от контрольных прокатов не отказывались – мало ли что. Затем Максим узнал, что Василиса с Валерой Ангелополом распались, и я ему сразу сказал звонить ей. На следующий день они попробовались, а еще через день уже стояли в паре.

— Как в целом их оцениваете на текущий момент? Со стороны кажется, что пара уже поехала.

— Есть такое, но еще очень много всего надо сделать. Ребята много занимаются общей техникой, очень много танцуют. Хорошо, что они ментально подошли друг другу. Отношения у них достойные. Не «сю-сю», конечно, – могут и поспорить, но это и хорошо. У них большой потенциал, я в них верю, — сказал Горшков.