Горшков о Кагановской и Некрасове: «Они много занимаются общей техникой, очень много танцуют. У них большой потенциал, я в них верю»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Максим Некрасов Р-Спорт Василиса Кагановская Фигурное катание

Алексей Горшков рассказал о работе с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Горшков тренирует танцевальный дуэт совместно с Анжеликой Крыловой. 

— Лично для меня было удивительно, что пара Кагановская – Некрасов вообще образовалась. Потому что Максим с Елизаветой Пасечник тоже смотрелся прекрасно, в первый же сезон взяли бронзу на чемпионате России. Что у них случилось?

— На самом деле ничего особенного. Это была инициатива Лизы – в какой-то момент она устала и сказала: «Все, я не могу». Но смысл большой работы ведь не в том, чтобы один другого уговаривал. Нужно идти в одном направлении, а если нет, то все это бесполезно.

Сперва мы от контрольных прокатов не отказывались – мало ли что. Затем Максим узнал, что Василиса с Валерой Ангелополом распались, и я ему сразу сказал звонить ей. На следующий день они попробовались, а еще через день уже стояли в паре.

— Как в целом их оцениваете на текущий момент? Со стороны кажется, что пара уже поехала.

— Есть такое, но еще очень много всего надо сделать. Ребята много занимаются общей техникой, очень много танцуют. Хорошо, что они ментально подошли друг другу. Отношения у них достойные. Не «сю-сю», конечно, – могут и поспорить, но это и хорошо. У них большой потенциал, я в них верю, — сказал Горшков. 

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7 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
Какая-то странная история с Пасечник. А когда встала в пару с Чиризано, то уже отдохнула?
Отдохнула, когда травить перестали тренер и партнёр.
+9
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+9
Какая-то странная история с Пасечник. А когда встала в пару с Чиризано, то уже отдохнула?
+7
0
+7
Уже столько раз повторили, что пара КН "поехала", что вероятнее всего на соревнования выйдет очередной "голый король", с вышагивающей по льду Василисой))
+4
-2
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Анжелика говорила, что Лизе не хватает уверенности в себе. Видимо, тяжело складывались отношения с тренером и партнёром, а поддержки от них не было. Дарик, конечно, это совсем другой человек. Я желаю паре ПЧ успеха. Кстати, Василиса, уверенно держится и с ней точно придётся считаться и партнёру, и тренеру.
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С большим интересом жду дебют Василисы и Максима
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А вот Крылова сказала, что за Кагановской глаз да глаз. )))
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Всегда сложно начинать с новым партнёром, желаю удачи Василисе и Максиму.
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