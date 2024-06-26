Алексей Горшков о танцах на льду: «Нужно привести в порядок судейство. Не все задумываются над тем, что своими решениями могут «убить» талантливого спортсмена»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Тренер Алексей Горшков высказался о судействе в российских танцах на льду.

— Главная проблема, которая мешает жить нашим танцам?
 
— Думаю, нужно привести в порядок судейство. Не все, к сожалению, задумываются над тем, что своими решениями могут «убить» талантливого спортсмена. Влияние оценок многие недооценивают. Почему-то нет понимания, что качеством судейства задается вектор развития вида в будущем, а это большая ответственность.
 
Сейчас у нас тяжелый, непростой период, поэтому хотелось бы, чтобы спортсмены, глядя в протоколы, понимали, что им есть куда улучшаться. А сейчас некоторые, наоборот, понимают это так, что им никуда двигаться не надо, что и так все хорошо.

— То есть проблема в том, что у нас судят слишком лояльно?

— Возможно… Хотя мы тут не были первыми. Тему с завышенными оценками еще давно начали американцы, а мы принялись их догонять. Хотите ставить десятки? Да ставьте ради бога, им цены-то нет вообще.

В одиночном катании больше работает техническая оценка, за счет нее можно оторваться от конкурентов. В танцах же у всех топовых пар техника примерно одинаковая – игра технических бригад, конечно, идет, но не настолько. Ну так пусть они и будут в балле разницы после первого вида, если откатались на одном уровне, чтобы произвольный танец было интересно смотреть и сохранялась интрига.

— Сейчас все-таки больше идет игра авторитетов?
 
— Можно и так сказать. Но мы все должны понять, что поднимающийся в небо аэростат выглядит гораздо солиднее мыльного пузыря, который может лопнуть в любой момент. Сейчас некоторые смотрят уже не в сторону прокатов, а в ту, какой тренер лучше побеседует с судьями, как и на кого смотрит федерация. А в конечном итоге-то все должно зависеть от твоего мастерства и уровня, который ты показал в данном конкретном прокате.

И самое интересное, что те, кто быстрее доходит до этой мысли, и добиваются успеха. Поэтому это нужно прививать заранее, еще с детского спорта, с юниоров. Хочется на этот счет позицию федерации услышать, увидеть молодых судей, которые были бы настроены на то, чтобы делать настоящие соревнования. Чтобы были такие, кто мог бы в гордом одиночестве из всей бригады поставить оценку, которая шла бы вразрез с остальными, — сказал Горшков. 

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9 комментариев
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Вот про судейство всё правильно сказано. Нужно более жестко судить, тогда ни у кого не будет иллюзий, когда выйдем на международную арену.
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Годами сформировавшиеся негласные правила судейства в танцах на льду, трудно поддаются реформированию.
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Спасибо
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Ответ Марина Иванова
И начинать с пары Кагановская/Некрасов. По запросу тренера))
Их и так на высокие места никто не поставит) Там очередь слишком большая)
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В одиночке то столько непонятных решений а в танцах вообще бардак
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Во многом согласен с Алексеем Юрьевичем
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Переведите заголовок
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Уж кто-кто, а пара Горшкова, имхо, переоценена была в прошлом году на этапах...
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Ответ АннаФ
Вот про судейство всё правильно сказано. Нужно более жестко судить, тогда ни у кого не будет иллюзий, когда выйдем на международную арену.
И начинать с пары Кагановская/Некрасов. По запросу тренера))
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