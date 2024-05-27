Василиса Кагановская: «Мы ворвались в отпуск счастливые. Безмерная благодарность всем, кто нас поддерживал»

Теги сборная России танцы на льду видео Максим Некрасов Василиса Кагановская Фигурное катание

Фигуристка Василиса Кагановская выразила благодарность за поддержку в сезоне.

«Просто счастливые мы ворвались в отпуск. Безмерная благодарность нашим тренерам, нашей большой команде и, конечно же, всем, кто нас поддерживал 🥰🙏❤️», – написала Кагановская в соцсети, опубликовав видео со своим партнером в танцах на льду Максимом Некрасовым.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 вместе с Валерием Ангелополом. Их дуэт распался в августе 2023 года.

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3 комментария
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Очень жду от этой пары полноценных соревновательных программ. У них большой потенциал вместе
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Отдыхайте, набирайтесь сил и положительных эмоций перед новым сезоном. Приятного и удачного отдыха.
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Очень красивая пара!
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