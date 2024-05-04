Алексей Горшков об уходе Хаврониной из его группы: «Мне в таких ситуациях легче доверять людям, быть открытым – пусть лучше обманут меня»

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Алексей Горшков рассказал, как отнесся к уходу Ирины Хаврониной из его группы.

«Как показывает жизнь, в нашем виде спорта, особенно сейчас при такой конкуренции, сложно работать в одиночку. А я по своей натуре «командный игрок», мне необходимо проговаривать мысли, идеи с теми, кто понимает. Не случайно на определенном этапе мы сблизились с тренерами Ириной Жук и Сашей Свининым. Перед Олимпиадой в Пекине к нам подключился Коля Морозов. Для всех нас это был новый виток.

Но жизнь порой преподносит сюрпризы, когда не ждешь перемен. И когда казалось, что наступила стабильность, у Максима Некрасова появляется новая партнерша Лиза Пасечник. В прошлом сезоне ребята завоевали бронзу чемпионата страны. Но, к сожалению, пара просуществовала недолго. Ира Хавронина рассталась с Дарио. Но тут случилась любовь, а это не обсуждается.

Правда, сам уход... Мне в таких ситуациях легче доверять людям, быть открытым – пусть лучше обманут меня. Это на самом деле стало моей жизненной позицией, что позволяет сохранять душевное спокойствие. В своей тренерской работе я через столько прошел, столько раз выкарабкивался наверх, что научился сохранять душевное равновесие.

Я сформулировал для себя задачу – готовить, растить спортсменов. И на самом деле горжусь всеми, кого когда-то тренировал. Я благодарен всем ученикам и тем, с кем, возможно, расстался не очень хорошо. Но знаю, что делал свою работу с душой, до конца. И даже если в чем-то ошибался, то не со зла – не ошибается тот, кто ничего не делает.

Я уважаю людей дела. Это относится и к соперникам. Всегда признаю и говорю, если работа сделана хорошо. Надеюсь, что новое поколение, которое у нас в группе, станет лучше тех, кто был. Хотя и прежние спортсмены, все, без исключения, классные.

Я благодарен каждому, потому что рос вместе с ними, и они меня все чему-то учили, а это очень важный момент. С годами начинаешь переосмысливать многие вещи, и я могу честно сказать, что никогда не получал такого кайфа от работы, как сейчас.

В жизни многое закольцовывается. Сейчас в нашей команде и Катя Рязанова, и Ксюша Конкина – они становятся замечательными тренерами. Подрастают интересные фигуристы Маша Фефелова – Артем Валов, которые, верю, удивят.

Максим Некрасов тренируется с Василисой Кагановской. Они дозрели до большой работы. Не буду раньше времени рассуждать об их перспективах, но мне кажется, ребята приближаются к тому уровню, о котором мечтает любой тренер, когда ментальность будет двигать спортсмена вперед», – сказал тренер.

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4 комментария
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пиар Кагановской просто превышает все разумные пределы)))
Ну а про Хавронину ничего нового, и так давно известно как она хвостом махнула
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Что-то в заголовке напутали, по Хаврониной - "это не обсуждается".
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Пошла жаришка)))
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Пару Некрасов-Пасечник реально очень жаль, недавно пересматривала их прокат какие же у них были перспективы, они бы в этом сезоне точно были бы в призах на ЧР ИМХО. Но увы чего уж там случилось непонятно, может сама федра перемудрила.
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