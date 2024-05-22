Роман Костомаров удостоен «Премии художественного театра» в номинации «Без комментариев»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров удостоен «Премии художественного театра» в номинации «Без комментариев». 

Вручение прошло на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский отметил, что награда предназначена для людей разных профессий, «которые доказали, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях».

«Если честно, даже не верится, что я стою на сцене этого великого театра… Надо поблагодарить всех вас за вашу любовь, за вашу поддержку.

Знаю, что много людей молилось и переживало за меня в тот трудный момент, когда я боролся, пытался вырваться из лап смерти», – сказал фигурист после получения награды. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же хочется написать… И я напишу
Рома, без вашего запроса к высшему руководству ты скорее всего склеил бы ласты.
Хватит пиариться, это уже переходит в клоунаду.
Среднестатистический человек давно бы уже переехал в квартиру 2х2 на цоколь. Эти ваши комментарии противнее, чем оправдание Аршавина.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий