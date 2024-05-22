Олимпийский чемпион Роман Костомаров удостоен «Премии художественного театра» в номинации «Без комментариев».

Вручение прошло на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский отметил, что награда предназначена для людей разных профессий, «которые доказали, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях».

«Если честно, даже не верится, что я стою на сцене этого великого театра… Надо поблагодарить всех вас за вашу любовь, за вашу поддержку.

Знаю, что много людей молилось и переживало за меня в тот трудный момент, когда я боролся, пытался вырваться из лап смерти», – сказал фигурист после получения награды.