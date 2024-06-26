Навка о Щербаковой в шоу: «Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем»
Татьяна Навка рассказала, когда Анна Щербакова может присоединиться к ее шоу.
Ранее олимпийская чемпионка перенесла операцию на голеностопе.
«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем.
Мы уповаем на то, что реабилитация пройдет очень быстро», – сказала Навка.
Ледовое шоу Татьяны Навки проходит в Сочи.
Скорейшего восстановления и здоровья Анюте!
Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
Навка вешает лапшу на уши. У Анны явно свои собственные планы.
Алена - если серьезно нацелится на пьедестал, будет все активнее скатываться с Гошей и больше времени проводить на тренировках. Хочется верить, что они смогут дождаться международки и там показать себя.
Что касается Ани, то я полагаю, ей вообще этот лед уже особо и не нужен. Тихо занимается своими делами, вполне возможно, что выстрелит в смежной отрасли уже в более профессиональной роли.
Хотя, сборы ради стояния у бортика та еще забава.
Не проще ли просто застолбить место, и получать миллионы не напрягаясь, ничем не рискуя
Да и вся эта слава временная
Если допустят к ОИ, появятся новые звезды