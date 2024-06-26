Навка о Щербаковой в шоу: «Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем»

Татьяна Навка рассказала, когда Анна Щербакова может присоединиться к ее шоу.

Ранее олимпийская чемпионка перенесла операцию на голеностопе.

«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем.

Мы уповаем на то, что реабилитация пройдет очень быстро», – сказала Навка.

Ледовое шоу Татьяны Навки проходит в Сочи.