Навка о Щербаковой в шоу: «Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Анна Щербакова ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, когда Анна Щербакова может присоединиться к ее шоу.

Ранее олимпийская чемпионка перенесла операцию на голеностопе.

«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем.

Мы уповаем на то, что реабилитация пройдет очень быстро», – сказала Навка. 

Ледовое шоу Татьяны Навки проходит в Сочи. 

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21 комментарий
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Скорейшего восстановления и здоровья Анюте!
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Ответ ретроградный меркурий
Навка, кажется, всерьёз озабочена риском того, что Рудковская уведет у неё Щербакову. Уже второй недвусмысленный месседж через СМИ - не трогать мою приму. Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
Мне кажется, на данный момент Ане ни та, ни другая не интересны. Поразмяться после травмы/операции, разве что. Контракты есть, а цели скорее всего на школу Амодио и заграничные сборы. Ну и "приличное" образование. Сестра учится в Европе, сомневаюсь, что Ане нужно меньшее.
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Откровенный намёк тем, кто ещё не понял и на что-то надеется)
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Ане здоровья и удачи, а владельцы ледовых шоу уже ждут не дождутся её возвращения на лёд.
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Навка, кажется, всерьёз озабочена риском того, что Рудковская уведет у неё Щербакову. Уже второй недвусмысленный месседж через СМИ - не трогать мою приму.
Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
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Ане скорейшего восстановления!
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Очевидно, что Стас Всемогущий заставил Навку такое сказать))
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Очень быстро уже не прошла. Здоровья.
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Ответ Oleandra
Откровенный намёк тем, кто ещё не понял и на что-то надеется)
После этих слов в домиках со слабой крышей начался сущий кошмар©️👹
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Ответ ретроградный меркурий
Навка, кажется, всерьёз озабочена риском того, что Рудковская уведет у неё Щербакову. Уже второй недвусмысленный месседж через СМИ - не трогать мою приму. Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
Не потянут.
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Ответ Юра Плисецкий
Анна и так хорошо себя чувствует. Вот во Францию на сборы собирается. Навка вешает лапшу на уши. У Анны явно свои собственные планы.
Анна, на минуточку, до сих пор ходит в ортезе. На сборы она поедет через 2 месяца, а выступать на льду явно начнет еще позже.
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Ответ Odcarik7689
Что то у Ани совсем все плохо.. Вроде и повторная операция была.. Всего 20 лет А вся переломанная(
Нормально все у Ани. Не пиарится в сетях, не означает, что все плохо.
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Анна и так хорошо себя чувствует. Вот во Францию на сборы собирается.
Навка вешает лапшу на уши. У Анны явно свои собственные планы.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
После этих слов в домиках со слабой крышей начался сущий кошмар©️👹
Возможно, у них Трусова беременна и скоро не сможет кататься, а МурА отказалась от шоу. Остальные ноунеймы... Срочно надо искать новую звезду!)))
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Ответ Lennuci
Мне кажется, на данный момент Ане ни та, ни другая не интересны. Поразмяться после травмы/операции, разве что. Контракты есть, а цели скорее всего на школу Амодио и заграничные сборы. Ну и "приличное" образование. Сестра учится в Европе, сомневаюсь, что Ане нужно меньшее.
Думаю, для начала цель - вернуться на лёд. А там видно будет
+4
-3
+1
Ответ ретроградный меркурий
Навка, кажется, всерьёз озабочена риском того, что Рудковская уведет у неё Щербакову. Уже второй недвусмысленный месседж через СМИ - не трогать мою приму. Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
Это очень маловероятно. Саша ни с кем из двух других добровольно лед делить не будет - было понятно уже по Пекину. Да и потом, Рудковские ее подписали на новое реалити-шоу "Свадьба". Контент следующих лет будет полностью посвящен этому событию, и первым годам совместной жизни молодых. И шоу скоро будут тоже чисто под "ньюли вэдс" с ними же в главных ролях.

Алена - если серьезно нацелится на пьедестал, будет все активнее скатываться с Гошей и больше времени проводить на тренировках. Хочется верить, что они смогут дождаться международки и там показать себя.

Что касается Ани, то я полагаю, ей вообще этот лед уже особо и не нужен. Тихо занимается своими делами, вполне возможно, что выстрелит в смежной отрасли уже в более профессиональной роли.
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Ответ Lennuci
На сборах не обязательно скакать, как юный антилоп. Она в операционную со сборов в Китае приехала, а там каталась спокойно. Другое дело, что там застарелая травма, но причин для 5 месячного ношения ортеза не вижу даже после операции, надел и пошел, то не гипс. И современные ортопеды наоборот за раннюю мобилизацию после 6 недель ортеза. Хотя, сборы ради стояния у бортика та еще забава.
Факт в том, что изначально Аня была заявлена на июльский кемп Амодио в Турции, но теперь она поедет на тот, что будет в конце августа во Франции. То есть к июлю она восстановиться не успевает, какой бы минимальной нагрузка на сборах ни была. Что касается ортеза, до операции она его не носила, то есть это 3 месяца ношения, а не 5, как вы пишете. К тому же у Ани была повторная операция, о чем Навка недавно рассказала, так что все сроки, наверное, надо отсчитывать от нее.
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Ответ EmperorNazer
Анна, на минуточку, до сих пор ходит в ортезе. На сборы она поедет через 2 месяца, а выступать на льду явно начнет еще позже.
На сборах не обязательно скакать, как юный антилоп. Она в операционную со сборов в Китае приехала, а там каталась спокойно. Другое дело, что там застарелая травма, но причин для 5 месячного ношения ортеза не вижу даже после операции, надел и пошел, то не гипс. И современные ортопеды наоборот за раннюю мобилизацию после 6 недель ортеза.
Хотя, сборы ради стояния у бортика та еще забава.
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Ответ ретроградный меркурий
Навка, кажется, всерьёз озабочена риском того, что Рудковская уведет у неё Щербакову. Уже второй недвусмысленный месседж через СМИ - не трогать мою приму. Честно говоря, что Навка с её мужем, что Рудковские уже изрядно поднадоели. А вот интересный вышел бы финт, если бы Аня с Сашей и Алёной объединились и запустили свое ледовое "ТЩК шоу". У девочек на троих хватает медийности, чтобы сделать серьезного конкурента любителям государственных грантов Навке, Аверу и Плющу. Ну и увидеть легендарное трио снова вместе на льду, думаю, многие бы не отказались.
такого никогда не будет, у всех уже короны выросли) Передерутся, когда будут делить роли и гонорары)) И организация шоу это серьезный бизнес. Там надо или как Рудковская по головам идти, или как Навка иметь связи, ну или как Авербух иметь опыт, репутацию, связи
Не проще ли просто застолбить место, и получать миллионы не напрягаясь, ничем не рискуя
Да и вся эта слава временная
Если допустят к ОИ, появятся новые звезды
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