Татьяна Навка: «Очень надеемся, что Валиева сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и примет участие в шоу «Вечера на хуторе»

Камила Валиева может выступить в осенних и зимних шоу Татьяны Навки.

«От команды у нас есть все подтверждения, что она может участвовать [в шоу]. Мы очень надеемся, что Камила сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и также примет участие в шоу «Вечера на хуторе» в Москве», – сказала .

Шоу «Щелкунчик» пройдет с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в Москве, «Вечера на хуторе» – с 1 по 10 ноября в Москве.