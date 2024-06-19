Татьяна Навка: «Очень надеемся, что Валиева сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и примет участие в шоу «Вечера на хуторе»
Камила Валиева может выступить в осенних и зимних шоу Татьяны Навки.
«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения, что она может участвовать [в шоу]. Мы очень надеемся, что Камила сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и также примет участие в шоу «Вечера на хуторе» в Москве», – сказала Навка.
Шоу «Щелкунчик» пройдет с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в Москве, «Вечера на хуторе» – с 1 по 10 ноября в Москве.
Камила очень красива на льду!
https://youtube.com/shorts/M966NlH5K7w?si=NNuma7uLyca6m8w2
Может я число неправильно запомнила
11... и в один день с иностранным... так что не понятно - что когда она сдавала/сдаёт...