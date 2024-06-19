Татьяна Навка: «Очень надеемся, что Валиева сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и примет участие в шоу «Вечера на хуторе»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева может выступить в осенних и зимних шоу Татьяны Навки.

«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения, что она может участвовать [в шоу]. Мы очень надеемся, что Камила сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и также примет участие в шоу «Вечера на хуторе» в Москве», – сказала Навка.

Шоу «Щелкунчик» пройдет с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в Москве, «Вечера на хуторе» – с 1 по 10 ноября в Москве.

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44 комментария
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Замечательная новость!
Камила очень красива на льду!
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+12
Ответ Viks
«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения," --- Кто входит в эту "команду"? Огласите не весь список, а хотя бы одну фамилию.
с вами согласовать?
+10
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+9
И мы ждём Камилу!
+9
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+9
Ответ Natalia Solomakha
Она может сразу 2 роли сыграть, судя по нынешнему весу и габаритам.
Не проецируйте на молодую девушку в самом разгаре пубертата свои комплексы) Вы тогда получается могли бы и 5 ролей сыграть))))
+8
0
+8
Камиле, в первую очередь, успешной сдачи экзаменов и поступления. Всё остальное, сбудется или нет, время покажет.
+9
-3
+6
Мы тоже очень надеемся
+6
-2
+4
Ответ Александр
некоторые про вшэ или плехановку пишут...
В общем домыслы. И никто не знает истину
+3
0
+3
Ответ Александр Иванов
Думаю, с экзаменами всё норм. Вот с выбором вуза интрига - это да.
Пишут, что МГИМО
+3
0
+3
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Не ваше дело, кто кому платит. Юристы люди подкованные, сами разберутся, если возникнут проблемы.
+4
-1
+3
Прекрасные новости! Пускай все получится)) Камилу ждут болельщики и она сма явно скучает по льду
+13
-11
+2
Ответ Александр
по Камиле более интересно - что там с экзаменами...
Думаю, с экзаменами всё норм. Вот с выбором вуза интрига - это да.
+7
-5
+2
Ответ Александр
по Камиле более интересно - что там с экзаменами...
Сегодня английский сдавала
+9
-7
+2
Ответ Viks
«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения," --- Кто входит в эту "команду"? Огласите не весь список, а хотя бы одну фамилию.
МамАлсу и дедушка.
+2
0
+2
Да, куда она теперь от вас денется
+6
-5
+1
Одну из главных ролей - Щелкунчика что ли? Для роли девочки Маши уже старовата и тяжеловата:))
+1
0
+1
Ответ Тайга86
Камиле, в первую очередь, успешной сдачи экзаменов и поступления. Всё остальное, сбудется или нет, время покажет.
Так экзамены уже все прошли. А поступление гарантировано, она же "всё равно наша ОЧ".
+1
0
+1
Ответ Илларион
Пишут, что МГИМО
некоторые про вшэ или плехановку пишут...
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Ответ Аленка_76
я в фан-группе читала. Может я число неправильно запомнила
егэ сегодня есть, но там какой-то "доп.период" (https://www.kp.ru/edu/shkola/raspisanie-ege/)... видно для тех, у кого "наложение" получилось в основной период...
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Ответ Аленка_76
я в фан-группе читала. Может я число неправильно запомнила
Действительно, сегодня был резервный день: иностранный письменный, биология и еще какой-то. Вчера был тоже резервный день- иностранный устный, история. А завтра математика-профиль и база. Про 2 дня -18го и 20го я точно знала, а про 19-нет. Эти резервные дни перенесли с конца июня пораньше. Так что Камила сегодня действительно сдавала экзамен.
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по Камиле более интересно - что там с экзаменами...
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Камила vs. Юля, Навка vs. Плющенко...
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Ответ garovatat
Я пошутила вообще то)) кому он нужен, "ледовый вундеркинд", на что там смотреть?
не искушённым интересно - кто такой, кого так часто в комментах упоминают... пиар в чистом виде - "не важно, что говорят - пусть говорят"....
0
0
0
Ответ Александр
если его постоянно, по делу и без дела, упоминать в комментах... естественно он будет собирать залы...
Я пошутила вообще то)) кому он нужен, "ледовый вундеркинд", на что там смотреть?
+3
-3
0
Ответ garovatat
Там непревзойденный гномыч на главных ролях! Залы собирает
если его постоянно, по делу и без дела, упоминать в комментах... естественно он будет собирать залы...
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0
0
Ответ Александр
а в Щелкунчике Плющенко Юля... и сразу вспоминается... https://youtube.com/shorts/M966NlH5K7w?si=NNuma7uLyca6m8w2
Там непревзойденный гномыч на главных ролях! Залы собирает
+2
-2
0
Ответ garovatat
Прекрасная новость, я рада. Ками нет равных на льду! Здорово, интересно где она тренится? Зы. Щелкунчик Навки против Шелкунчика из горок. Хаха
а в Щелкунчике Плющенко Юля... и сразу вспоминается...
https://youtube.com/shorts/M966NlH5K7w?si=NNuma7uLyca6m8w2
+2
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Ответ Askorbinka
Сегодня нет ЕГЭ
я в фан-группе читала.
Может я число неправильно запомнила
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Ответ Askorbinka
Биология была 13.06
https://www.kp.ru/edu/shkola/raspisanie-ege/
11... и в один день с иностранным... так что не понятно - что когда она сдавала/сдаёт...
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Ответ Александр
или биологию...
Биология была 13.06
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Ответ Аленка_76
Сегодня английский сдавала
Сегодня нет ЕГЭ
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