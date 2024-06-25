Тарасова о фигуристах в вузах: «Наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами – это традиция»
Татьяна Тарасова назвала традицией получение высшего образования фигуристами.
В 2024 году дипломы университетов получили Алина Загитова, Александр Галлямов, Александра Бойкова и другие спортсмены.
«Каждый год многие фигуристы заканчивают университеты. У нас так принято в фигурном катании, что наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами. Это традиция.
Знаете, все фигуристы уделяют внимание учебе и образованию», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Настолько глупо выглядят эти дипломированные спортсмены
Ещё печальнее, что цвет этих корочек красный, а это полное обесценивание труда тех ребят, которые шли на реальные красные дипломы.