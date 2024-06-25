Тарасова о фигуристах в вузах: «Наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами – это традиция»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала традицией получение высшего образования фигуристами.

В 2024 году дипломы университетов получили Алина Загитова, Александр Галлямов, Александра Бойкова и другие спортсмены.

«Каждый год многие фигуристы заканчивают университеты. У нас так принято в фигурном катании, что наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами. Это традиция.

Знаете, все фигуристы уделяют внимание учебе и образованию», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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9 комментариев
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Все так, Загитова не даст соврать, настоящий специалист!
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Эти выступления галямова, загитовой и бойковой срочно потребовали выступление Тарасовой

Настолько глупо выглядят эти дипломированные спортсмены
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Специалисты, которые во время учебы (и вместо учебы) не выходили из ледовых шоу и загорали на пляжах Дубая? Ну не знаю, не знаю..
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Традиция ставить на все должности спортсменов, правда в свете идущих событий, военные стали более востребованы
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Сперва вот так выучатся, а потом в госдуму кнопку нажимать. Традиция-с
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У нас так принято в ФК, что наши спортсмены идут учиться и становятся специалистами. а у других, разве иначе?
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Можно подумать, гимнасты, пловцы, тяжелоатлеты и все остальные ограничиваются только девятью классами.
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Из всей нашей сборной, действительно учатся Женя Семененко и Петя Гуменник. Остальные - делают вид
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Традиция по выпуску бездарей с корочкой вместо знаний, которым лично я бы даже лопату не доверил, чтобы лунки копали, потому что ещё травмируют себя ей. Это всё равно, что дать ребёнку оголённый провод, по котором идёт ток.
Ещё печальнее, что цвет этих корочек красный, а это полное обесценивание труда тех ребят, которые шли на реальные красные дипломы.
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