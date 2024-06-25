Тарасова о фигуристах в вузах: «Наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами – это традиция»

Татьяна Тарасова назвала традицией получение высшего образования фигуристами.

В 2024 году дипломы университетов получили Алина Загитова, Александр Галлямов, Александра Бойкова и другие спортсмены.

«Каждый год многие фигуристы заканчивают университеты. У нас так принято в фигурном катании, что наши ребята идут учиться и выходят в жизнь настоящими специалистами. Это традиция.

Знаете, все фигуристы уделяют внимание учебе и образованию», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.