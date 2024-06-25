Тарасова о победе «Флориды»: «Горжусь Бобровским, Тарасенко и Куликовым. Есть надежда на возрождение нашего хоккея»
Татьяна Тарасова высказалась о победе «Флориды» с россиянами в Кубке Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).
«Я от души поздравляю трио наших хоккеистов с победой в Кубке Стэнли. Думаю, что у нас есть надежда на возрождение нашего хоккея.
Об этом говорит результат финала. Я поздравляю Бобровского, Тарасенко и Куликова и горжусь ими», - сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и дочь бывшего тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова.
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Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли уже 9 сезонов подряд. Так сказала будто это редкость и раз в десять лет палка стрельнула.
Это как в фильме "Мимино" - эти русские все на одно лицо 🤣
Дежурные фразы ...
Я тоже рад и горд за наших парней.
Они сыграли свою важную роль в этой победе