Тарасова о победе «Флориды»: «Горжусь Бобровским, Тарасенко и Куликовым. Есть надежда на возрождение нашего хоккея»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Татьяна Тарасова НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Татьяна Тарасова высказалась о победе «Флориды» с россиянами в Кубке Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я от души поздравляю трио наших хоккеистов с победой в Кубке Стэнли. Думаю, что у нас есть надежда на возрождение нашего хоккея.

Об этом говорит результат финала. Я поздравляю Бобровского, Тарасенко и Куликова и горжусь ими», - сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и дочь бывшего тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова. 

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

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29 комментариев
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Да конечно , парни уже скоро заканчивать будут. А у нее возрождать.
+40
-2
+38
35-летний Бобровский, 33-летний Куликов, 32-летний Тарасенко. Перспективные юниоры...
+39
-2
+37
Иногда некоторым людям нужно просто молчать и не говорить ничего подобного
+23
-5
+18
Что-то российские спикеры никак не сойдутся по животрепещущему вопросу: российский хоккей находится на мировой вершине или есть надежда на возрождение :) Друг другу противоречат
+13
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+13
Ответ sancho81
35-летний Бобровский, 33-летний Куликов, 32-летний Тарасенко. Перспективные юниоры...
Причём чисто технически все трое родились ещё в СССР.
+13
0
+13
Бабуль, ты о чём ? Ты не в теме.
Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли уже 9 сезонов подряд. Так сказала будто это редкость и раз в десять лет палка стрельнула.
+10
-3
+7
После побед Тампы у неё надежд на возрождение нашего хоккея не было?
+6
0
+6
Тарасова переживает за возрождение хоккея Флориды?:)
+4
0
+4
Возрождение? А что наш хоккей умер?
+4
0
+4
Ответ Olga.t
Эти спортсмены играют за американский клуб, их вклад в победу очень значительный, но почему-то поздравить клуб ни у кого язык не повернулся... Этим ребятам уже за тридцать, и возможно они по завершении карьеры не вернутся в Россию, у них будет выбор. Тарасова будет рада за них?
За американский клуб)
+3
-1
+2
Ответ sfairait
За американский клуб)
Спасибо, исправила...
Это как в фильме "Мимино" - эти русские все на одно лицо 🤣
+2
-1
+1
Ответ Melnikov1968
Подозрительно молчит Кожевников.
аааа, СУПЕР
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Подозрительно молчит Кожевников.
Празднует
+1
0
+1
Это показатель того, что наша школа хоккея очень сильная. Значит наша школа справляется с поставленной задачей. Взять к примеру Хорватию, их клубный футбол малоизвестен миру, но их игроки играют в топовых клубах Европы.
+1
0
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Подозрительно молчит Кожевников.
+2
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Сейчас ещё Назаров и Ко выползут
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А почему поздравления получают только 3 игрока из России? это какой-то нацизм получается. почему например Баркова, Верхеге и Рейнхарда не поздравить?
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Почему они все забывают про Баркова? Он же тоже русский парень. А отношение будто ренегат какой-то. Я вот и за Сашу рад безумно.
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Ответ fomin
Да конечно , парни уже скоро заканчивать будут. А у нее возрождать.
😂😂😂😂😂😂
+1
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0
Ответ fomin
Да конечно , парни уже скоро заканчивать будут. А у нее возрождать.
У одного истинный патриот, у другой "эпоха возрождения" 🤦‍♂️
Дежурные фразы ...
0
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Ответ Ilgamka
Иногда некоторым людям нужно просто молчать и не говорить ничего подобного
С себя начните.
Я тоже рад и горд за наших парней.
Они сыграли свою важную роль в этой победе
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И возрождать его будут парни, каждому из которых уже хорошо за 30
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Мы уже и Флориду присоединили к России? Вот так новости!
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По сути так то Кулик серый кардинал победы получается 🤔
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