Тарасова о победе «Флориды»: «Горжусь Бобровским, Тарасенко и Куликовым. Есть надежда на возрождение нашего хоккея»

Татьяна Тарасова высказалась о победе «Флориды» с россиянами в Кубке Стэнли.

« » обыграла « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я от души поздравляю трио наших хоккеистов с победой в Кубке Стэнли. Думаю, что у нас есть надежда на возрождение нашего хоккея.

Об этом говорит результат финала. Я поздравляю Бобровского, Тарасенко и Куликова и горжусь ими», - сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и дочь бывшего тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова.

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