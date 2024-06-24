Татьяна Тарасова: «Дмитриева была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.

Спортивный комментатор Дмитриева скончалась на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

«Аня умерла. Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния.

Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Умерла Анна Дмитриева. Вот наше лучшее интервью с ней – о Булгакове, Солженицыне и даже Фреде Перри