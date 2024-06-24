Татьяна Тарасова: «Дмитриева была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела»

Теги Татьяна Тарасова Анна Дмитриева Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.

Спортивный комментатор Дмитриева скончалась на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

«Аня умерла. Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния.

Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Умерла Анна Дмитриева. Вот наше лучшее интервью с ней – о Булгакове, Солженицыне и даже Фреде Перри

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6 комментариев
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Мы скорбим вместе с Татьяной Анатольевной.

Татьяна Анатольевна, берегите себя, держитесь
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0
+15
Почему не на главной?
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Ответ nwgdm7y2p6
Мы скорбим вместе с Татьяной Анатольевной. Татьяна Анатольевна, берегите себя, держитесь
Всё уже вроде написал, но на душе не по себе и до слёз…😔
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Все так...
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Прежде всего, она была теннесистка. и замечательный комментатор.
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Светлая память талантливому и интеллигентному человеку.
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