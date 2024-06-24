Татьяна Тарасова: «Дмитриева была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.
Спортивный комментатор Дмитриева скончалась на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
«Аня умерла. Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния.
Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
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Татьяна Анатольевна, берегите себя, держитесь