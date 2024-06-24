«Сегодня ушла моя телевизионная мама». Комментаторы и журналисты вспоминают Анну Дмитриеву

«Для меня она и есть теннис».

В понедельник после продолжительной болезни умерла великая Анна Дмитриева – человек, который во многом создал спортивное телевидение в России.

Мы собрали реакции коллег, учеников и друзей Дмитриевой на трагическую новость.

Тимур Журавель

«Это мы с Полешей [Михаилом Поленовым] во время Евро-2016 заскочили в гости к Анне Владимировне. Она быстро что-то приготовила и, расспросив нас о делах, стала сама что-то рассказывать. Почти любая ее история как притча. Анна Дмитриева была и есть для нас – концентрированная мудрость.

Спортивное ТВ и многих людей, которых вы знаете, сделала она. Дмитриева усадила Васю [Уткина] вести «Футбольный клуб», Дмитриева формулировала концепт существования спортивной редакции «НТВ-Плюс», задавала стандарты, которыми мы пользуемся до сих пор. Возможно, в таких словах это звучит слишком формально – просто очень сложно тут обойтись без больших формулировок, без слова «вклад».

И все равно этого окажется мало чтобы объяснить масштаб ее личности. Он был бы очевиден всем даже за короткую посиделку у нее на веранде. Нам жутко повезло оказаться рядом с таким человеком».

Дмитрий Шнякин

«Сегодня ушла моя телевизионная мама. Профи, который сразу поверил в меня, дал несколько больших шансов. Человек, умевший согреть словом, встряхнуть им или указать путь. Причем получалось всегда лаконично. Красивая женщина с особенным шармом. Спортсменка элитного уровня. И личность с богатейшей жизненной историей.

Анна Владимировна, спасибо вам за все! Вечно буду благодарен».

Елена Вайцеховская

«Анечка Дмитриева… Удивительно: при разнице в возрасте почти в 20 лет, я никогда не называла ее по имени-отчеству. Да и какое могло быть отчество в тогдашнем Останкино, где я оказалась под крылом Дмитриевой в 1980-м, а самой Ане не было и сорока?

Она не то, чтобы учила, скорее, опекала. Подсказывала там, где появлялась вероятность накосячить, походя делала какие-то незначительные замечания, которые, несмотря на их мимолетность, прочно ложились в голову.

Работала я очень быстро. Это касалось выборки и подготовки новостей и «упаковки» их в новостной выпуск, а их по тем временам было шесть за смену: три на Москву и три на «Орбиту». Однажды, чтобы чем-то занять себя в свободных промежутках, принесла в офис вязание, насмотревшись на Нину Еремину. Та тоже постоянно вязала.

Дмитриева зашла в нашу крошечную, на два сдвинутых стола, комнатушку, в секунду оценила обстановку, поманила меня в коридор, сказала какие-то хорошие слова по рабочим материалам и добавила – опять же, словно невзначай: «Ереминой позволительно вязать на работе. Тебе – нет».

И тут же придумала мне дополнительную и очень интересную работу в монтажной.

Почему-то еще много лет было неловко перед ней, после того, как я ушла в газету, устав ежедневно отмывать холодной водой (горячей в Останкино не было) тяжелый и липкий телевизионный грим. Но ее «Я тебя всегда читаю» заставляло внутренне держать планку.

В последний раз мы виделись на бегу – пересеклись в супермаркете, благо жили совсем рядом. Пара-тройка ничего не значащих фраз, взмах руки на прощание, и слегка позабытое ощущение, что тебя крепко обняли, защитив от всех проблем.

Не было роднее человека в кругу коллег. Единственная, кому можно было рассказать все-все-все. И так сейчас больно…»

Дмитрий Губерниев

«Анна Дмитриева… Светлая память… Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Она сопровождала меня всю мою жизнь, с того момента, как я начал смотреть телевизор, интересоваться спортом… Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за все….. 🙏🙏»

Софья Тартакова

«Анна Владимировна не любила пафосных слов. Но для меня она и есть теннис. С нее все началось. С нее началась любовь.

Мне 5 лет. Мы с родителями на даче. Смотрим на черно-белом телевизоре «Уимблдон». У микрофона женщина с нежным, уверенным голосом. Она говорит о теннисе. Это была Анна Владимировна.

С этого момента я не пропускала трансляции и мечтала стать ей. Мы познакомились спустя 15 лет. И ничего не поменялось. Анна Владимировна всегда верила в юность и азарт. Рядом с ней ты не чувствовал себя недалеким, глупым или беспомощным. Наоборот – вырастали крылья.

Она взяла меня на Олимпиаду в Сочи, посадила в студию и дала шанс. Дала шанс девочке, которая до этого никогда не работала в кадре. Анна Владимировна не боялась. Она разговаривала с нами, учила и любила. Она брала на себя ответственность и вела нас.

Мы жили вместе в Рио. По вечерам открывали бутылку вина. Смотрели олимпийские Игры и много смеялись. Анна Владимировна, одна из первых поздравила меня с рождением ребенка. Написав: «Соня, ты все успеешь». Вся моя жизнь прошла вместе с ней. И она навсегда останется той женщиной, которой я мечтала стать».

Денис Казанский

«Ушла Анна Владимировна Дмитриева.

Опять горький повод встретиться всем Плюсом, в черных одеждах.

Она была из тамошнего времени. Из того самого «отряда космонавтов» спортивной редакции, попасть куда даже и не мечтаешь. Потому что невозможно.

Новости спорта в программе «Время» как отдельный жанр телевидения. Голоса и взгляды ведущих с тобой на всю оставшуюся. Майоров, Маслаченко, Дмитриева….

Класс Озерова.

Рядом с ее директорским кабинетом в Останкино, на 8 этаже, всегда чуть останавливаешься. Шагаешь с трепетом. Потому что аура. Нельзя спешить. Не суетись. Жизнь идет. Принимай каждое мгновение достойно.

Любое замечание о работе от Анны Владимировны – приговор. Спокойным тоном, с извиняющимся взглядом, хладнокровной катаной- интонацией она рассекала тебя пополам. Восстанавливаешься долго, если не всегда.

Она была из того времени, когда представить неправильное ударение в слове было невозможно. За это просто убирали из эфира, а дальше из профессии.

Не говоря уже о смысле употребления слова. Повода его появления в речи.

Если от замечания хотелось провалиться, то можете представить, что значила ее похвала?

О, после этого тоже надо уходить из профессии. На пике. Потому что лучше ты ничего не услышишь.

Она была из того времени, когда знали, что «книга лучший подарок», а слово главная награда.

Мне выпала привилегия говорить с ней вместе в микрофон о церемонии открытия Олимпиады в Рио.

Неделю мы каждый день собирались в ее номере, штудировали олимпийский гид (сценарий) и вычитывали, подготовленный Анной Владимировной, «парад спортсменов». Неделю. Каждый день.

Потому что она была из того времени, когда ценилась каждая секунда зрителя у экрана. А если тебе доверили звучать, то будь любезен, соответствуй этому подарку.

Она и была той самой московской интеллигенцией, о которой теперь только в книгах. Мои друзья, ее племянники Кирилл и Андрей, с очень тонким и трепетным «Ба» в обращении к ней, только подчеркивали это ощущение.

«Белая кость», высшая степень воспитания, благородства и образования.

Главный человек большой семьи. Своей и нашей.

Нам всем повезло с ее выбором профессии.

Потому что остался голос Анны Владимировны во многих эфирах, теннисных и спортивных.

Чтобы мы всегда светло улыбались ее удивительному спокойному тембру, который объединял нас у экранов, помогал сопереживать и всегда узнавать что-то новое.

Про мир. И про себя.

Спасибо, Анна Владимировна.

Вы делали наш мир лучше».

Тина Канделаки

«Печальные новости, друзья. Из жизни ушла легендарная Анна Дмитриева. Человек, который к своей профессии и работе относился как к сотворению нового мира. Именно такой мир спортивного телевидения она когда-то придумала и создала своими руками.

Анна Владимировна вместе со своим супругом и сыном не просто влюбили русского человека в спорт, но и подарили ему лучшее спортивное телевидение в стране.

Сколько спортсменов получили карьеру на телевидении благодаря ей, сколько талантливых комментаторов она привела в эфир, скольких вдохновила…

Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое Уимблдон, и создала настоящую спортивную журналистику.

Большая утрата для всего профессионального цеха и для нашей спортивной отрасли».

Евгений Кафельников

«Покойтесь с миром, дорогая Анна Владимировна🙏! Мне будет очень не хватать наших бесед на теннисные темы🥲»

Игорь Рабинер

«Умерла Анна Владимировна Дмитриева – человек, комментатор и руководитель спортивного телевидения, который всегда был для меня воплощением слова «интеллигентность». Я обожал то, как она комментировала теннис, – с сочетанием знания предмета большого игрока, прекрасного русского языка, очень приятного голоса и совершенно авторской, ни на кого не похожей интонации. И, чтобы передать эмоцию, ей вообще не надо было рвать глотку. У нее спокойным ровным голосом получалось сказать намного больше, чем кому-то – оглушая децибелами.

Все, что говорили коллеги о том, как она руководила «НТВ-плюс», подхватив канал у очень рано ушедшего Алексея Буркова, тоже говорило о ее мудрости и достоинстве. Я ни разу не слышал о ней вообще ничего плохого. Не помню, чтобы на нее кто-то когда-то всерьез обижался, и даже если она принимала решения не в пользу кого-то (а как иначе в управленческой работе?), ни от кого и никогда не помню, чтобы ее упрекали в несправедливости и – упаси Боже – непорядочности. Это вообще было исключено.

Зато сколько комментаторов моего и следующих поколений, благодарны ей за попадание в профессию и рост в ней...

Мы с Анной Владимировной, к сожалению, почти не были знакомы, не пересеклись дороги нигде – о чем всегда жалел. Поэтому мне вспоминать о ней, увы, нечего. Но расскажут какие-то истории сегодня многие.

И очень больно, что два человека, которые сделали бы это очень сильно и талантливо, уже никогда ничего не расскажут, – Юрий Розанов и Василий Уткин.

Таким был масштаб ее учеников. Что говорит и о масштабе учителя.

Светлая память».

Татьяна Тарасова

«Аня умерла. Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния.

Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих».

Шамиль Тарпищев

«Это человек‑легенда, легендарная советская теннисистка и наш легендарный комментатор. Она внесла огромный вклад в развитие нашего тенниса с разных сторон. А ее передачи о теннисе и о наших Олимпийских победах – эти труды останутся с нами навечно. Очень жаль».

Георгий Черданцев

«Я всегда немного завидовал теннисным комментаторам и тем, кто работал на олимпийских видах спорта. Потому что у них было гораздо больше возможностей общаться с Анной Владимировной Дмитриевой.

Будучи потрясающе образованным и начитанным человеком, Анна Владимировна, представительница тогда, еще в советское время, совсем уж элитарного, «буржуазного» вида спорта – тенниса – она всегда несколько снисходительно относилась к футболу и футболистам. Когда Владимир Никитич Маслаченко предлагал ей какие-то творческие идеи, она всегда тихим голосом отвечала: «Володя, ну перестань, пожалуйста».

С другой стороны в первые годы существования «НТВ-плюс» она поощряла любую творческую деятельность молодежи. И всегда подсказывала, что нужно сделать, чтобы было лучше. При этом никогда не отчитывала за ошибки. Ибо сама, прошедшая большой и успешный путь профессионального спорта и школу советского центрального телевидения, прекрасно знала суть высказывания «без поражений не бывает побед».

Когда-то странным образом на учебной программе советского ТВ вдруг стали показывать «Уимблдон». С комментариями Анны Дмитриевой. Я узнал, кто такой Патрик Кэш и открыл для себя еще один замечательный вид спорта помимо футбола и хоккея. Голос Дмитриевой из учебной программы советского черного-белого ТВ с «Уимблдона» это те кирпичики, которые в результате и привели меня в эту необычную профессию – комментатор.

Светлая память, Анна Владимировна. Я думаю, многие из тех, кто пришли в редакцию «НТВ-плюс» в конце 90-х могут сказать огромное спасибо Анне Владимировне за мудрость, веру в нас и поддержку в самые сложные моменты в начале нашего пути. А еще, конечно, для Анны Владимировны всегда человек в эфире это в первую очередь интеллект, высокий культурный уровень, не важно, о чем ты вещаешь, о спорте или о чем-то еще. Она поставила для нас эту планку на рекордную высоту, взять которую очень непросто».

Роман Нагучев

«Не стало Анны Дмитриевой, мамы российского спортивного телевидения, и, если бы можно было писать в некоторых случаях «человек» с заглавной буквы, я бы всегда так делал, имея в виду Анну Владимировну. Ни один советский спортсмен не был настолько органичен в высшем обществе «Уимблдона» и клубники со сливками, но Дмитриева на пленке тех лет идеальна месту и времени.

Однажды Василий Уткин радостно сообщил, что пора бы мне поехать на Олимпиаду и узнать, что такое настоящая работа. Я обалдел от радости, но там была одна бюрократичная тонкость, из-за которой я никак не мог получить загран, визу, а значит, и аккредитацию на Игры. Я приуныл и вдруг звонок. Анна Дмитриева, показал телефон.

Суперзвезда мирового спорта, телека, легенда и просто мой босс час разбирала со мной ситуацию и предложила несколько отличных вариантов, один из которых просто сбил меня с ног. А что такого, говорит Дмитриева, давай я на какое-то время тебя пропишу у нас в квартире? Семья большая, никто не заметит еще одного, ты и так давно свой.

Я вежливо пообещал подумать, но, конечно, в итоге отказался. Впрочем, это было лучше всех Олимпиад, клянусь. Паспорт мне выдали за день до открытия Игр в Лондоне и я, ясное дело, никуда не поехал. У меня вообще нет Олимпиад в карьере, что вообще не так уж и важно. Гораздо круче, что, оказывается, есть такая невероятная поддержка для любой трудности.

Соня Тартакова любит рассказывать, как они с Анной Владимировной на всех турнирах после работы до утра смотрели сериалы, обсуждали теннис и смеялись над всеми сплетнями шоубиза. Нельзя постареть, если сам не захочешь, будто ее девиз.

В 2017 году я пригласил Анну Владимировну на выпуск «Комментаторов» ко дню рождения Владимира Маслаченко. А смотреть на тебя или в камеру? – уточнила легенда.

Так принято, смотришь мимо кадра, ну вы знаете этот прием на интервью. Но Дмитриева то и дело устремляла свой взгляд точно в объектив. Старая школа. Ты смотришь прям в глаза тому, с кем говоришь. Своему зрителю. Его нельзя обманывать. Это был урок профессии. Самый первый, что я получил.

Прощайте, милая леди. Спасибо вам за все».

Умерла Анна Дмитриева. Вот наше интервью с ней – о Булгакове, Солженицыне и даже Фреде Перри

Фото: РИА Новости /Юрий Сомов, Алексей Филиппов, Виталий Савельев; instagram.com/816room ; t.me /timzhur; t.me /ksenia_solovieva