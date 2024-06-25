Евгеньев о пропуске Спартакиады: «Тутберидзе указала нам верный путь, сказала, что лучше не рисковать здоровьем. Мы очень благодарны ей»

Мухортова и Евгеньев рассказали, за что благодарны Этери Тутберидзе.

Пара Анастасия Мухортова – тренируется в группе Филиппа Тарасова, которая присоединилась к команде Тутберидзе в мае 2023 года.

– Если вспомнить начало сезона, вы пропустили контрольные прокаты из-за травмы . Насколько вы тогда выпали из тренировочного процесса?

Мухортова: Выпали очень сильно. В начале сезона был стрессовый перелом, который не сразу выявили. Я пыталась тренироваться: то чуть лучше, то хуже. Нога очень долго болела.

Это было чудо, что мы выступили на этапе Гран-при в Казани. Мы были вообще не готовы. Боли в голеностопе беспокоили, а до старта оставалось меньше месяца, поэтому вместе с врачами решили сделать PRP-терапию. Однако результат оказался неожиданным: появился сильный отек, что я даже ходить не могла, сидела дома десять дней. Все было под большим вопросом. Нога еще болела на этапе, я только на старте перестала пить обезболивающее, потому что заработал адреналин.

После чемпионата России очень сильно заболела на два месяца. У меня была инфекция: небольшая температура (37) держалась два месяца. Когда сидишь – все нормально, встаешь – чувствуешь, что сил нет даже по квартире ходить. Я какое-то время на улицу не выходила, потому что казалось, что не смогу вернуться домой.

Главное – выступили, где надо. Прямо на следующий день после произвольной программы мне стало плохо. Мы пытались тренироваться, потому что с Димой я контактировала много – и он себя прекрасно чувствовал, видимо, это было не заразно. А у меня протекало так, что я ничего не могла сделать. Было очень грустно осознавать, что ты только что это делал, а сейчас не можешь даже один элемент собрать как следует. Очень неприятно.

Евгеньев: Грубо говоря, половину сезона я катался один. Мы делаем поддержку, я ставлю Настю на лед – и приходится дополнительно удерживать ее, ведь она чуть в обморок не падала. Мы пытались катать связки по два-три элемента, но Настя задыхалась и вообще ничего не могла.

Хочется выразить большую благодарность Этери Георгиевне Тутберидзе, потому что она вовремя вразумила нас. Настя очень хотела поехать на Спартакиаду, но было понятно, что без шансов. Этери Георгиевна указала нам верный путь, сказала, что лучше не рисковать здоровьем. Мы очень благодарны ей, что она помогла нам в трудную минуту.