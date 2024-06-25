Евгеньев о пропуске Спартакиады: «Тутберидзе указала нам верный путь, сказала, что лучше не рисковать здоровьем. Мы очень благодарны ей»

Теги сборная России травмы пары Этери Тутберидзе Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

Мухортова и Евгеньев рассказали, за что благодарны Этери Тутберидзе.

Пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев тренируется в группе Филиппа Тарасова, которая присоединилась к команде Тутберидзе в мае 2023 года.

– Если вспомнить начало сезона, вы пропустили контрольные прокаты из-за травмы Насти. Насколько вы тогда выпали из тренировочного процесса?

Мухортова: Выпали очень сильно. В начале сезона был стрессовый перелом, который не сразу выявили. Я пыталась тренироваться: то чуть лучше, то хуже. Нога очень долго болела.

Это было чудо, что мы выступили на этапе Гран-при в Казани. Мы были вообще не готовы. Боли в голеностопе беспокоили, а до старта оставалось меньше месяца, поэтому вместе с врачами решили сделать PRP-терапию. Однако результат оказался неожиданным: появился сильный отек, что я даже ходить не могла, сидела дома десять дней. Все было под большим вопросом. Нога еще болела на этапе, я только на старте перестала пить обезболивающее, потому что заработал адреналин.

После чемпионата России очень сильно заболела на два месяца. У меня была инфекция: небольшая температура (37) держалась два месяца. Когда сидишь – все нормально, встаешь – чувствуешь, что сил нет даже по квартире ходить. Я какое-то время на улицу не выходила, потому что казалось, что не смогу вернуться домой.

Главное – выступили, где надо. Прямо на следующий день после произвольной программы мне стало плохо. Мы пытались тренироваться, потому что с Димой я контактировала много – и он себя прекрасно чувствовал, видимо, это было не заразно. А у меня протекало так, что я ничего не могла сделать. Было очень грустно осознавать, что ты только что это делал, а сейчас не можешь даже один элемент собрать как следует. Очень неприятно.

Евгеньев: Грубо говоря, половину сезона я катался один. Мы делаем поддержку, я ставлю Настю на лед – и приходится дополнительно удерживать ее, ведь она чуть в обморок не падала. Мы пытались катать связки по два-три элемента, но Настя задыхалась и вообще ничего не могла.

Хочется выразить большую благодарность Этери Георгиевне Тутберидзе, потому что она вовремя вразумила нас. Настя очень хотела поехать на Спартакиаду, но было понятно, что без шансов. Этери Георгиевна указала нам верный путь, сказала, что лучше не рисковать здоровьем. Мы очень благодарны ей, что она помогла нам в трудную минуту.

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12 комментариев
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Здоровья ребятам, особенно Насте, чтобы ничего им не помешало в этом сезоне выступать на всех соревнованиях.
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Здоровья Насте! А паре-- качественной, результативной подготовки и успешного сезона!
+11
-1
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пара МЕ сильно поразили меня на ОП почти 2 года назад, удивили именно своим каким-то классическим стилем-чистые линии, скорость, скатанность, уровень элементов и т.д. -всем, чем знаменита российская школа парного ФК, так что после сентября 2022 я за них болею. Надеюсь, стены ТШТ придадут им сил вернуться на хороший уровень.
Не зря они оба называют любимой парой Тарасову/Морозова) Они и похожи чем-то
+11
-2
+9
Здоровье важнее всего. Ребятам удачи в новом сезоне!
+9
-1
+8
Пара МЕ сильно поразили меня на ОП почти 2 года назад, удивили именно своим каким-то классическим стилем-чистые линии, скорость, скатанность, уровень элементов и т.д. -всем, чем знаменита российская школа парного ФК, так что после сентября 2022 я за них болею. Надеюсь, стены ТШТ придадут им сил вернуться на хороший уровень.
+13
-6
+7
Где редакторы, цензура наконец? Все (хейтеры) же прекрасно знают, что Тутберидзе всех больных и убогих гонит на старты, а потом сломанных выбрасывает.
А тут что?
Так имидж Карабаса Барабаса в юбке может весь развеяться. И так то ложь про Снежную королеву было сложно насаждать, а тут и вообще ...
+15
-9
+6
Правильно Этери сказала. Нечего в этом случае рисковать ухудшимся здоровьем, им рискуют ради большего, к которому и надо планомерно готовиться. Ребятам здоровья и будущих успехов.
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Два месяца не могли вылечить инфекцию? Может там ковид был?
У спортсменов же прививки обязательные?
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Ответ legat1
Два месяца не могли вылечить инфекцию? Может там ковид был? У спортсменов же прививки обязательные?
ни одна прививка не защищает на 100% ни от болезни, ни от сложности протекания
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Ответ Veronika Bekish
ни одна прививка не защищает на 100% ни от болезни, ни от сложности протекания
Да прививки вообще ни от чего не защищают. Если их не делать.
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