Тихонов поставил короткую программу Мухортовой и Евгеньеву

Теги Алексей Тихонов сборная России пары Матч ТВ Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

Алексей Тихонов поставил короткую программу Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву.

Фигуристы рассказали о работе над постановкой. 

— Короткую уже поставили, ждем решение по правилам произвольной и определяемся с музыкой.

— Кто поставил вам короткую программу?

— Алексей Тихонов предложил музыку для короткой и поставил нам под нее программу. Музыка необычная для нас, но надеемся, что в сотрудничестве с Алексеем Владимировичем нам удастся передать все то, что было вложено в эту программу.

— Понравилось работать с Алексеем Тихоновым?

— Нравится, мы попали на одну волну и на ней плывем. В этот раз получилось как‑то очень интересно, что Алексей нам показывал шаги, мы их пробовали, все шло очень удобно.

У Алексея колоссальный опыт, что со своей партнершей Марией Петровой, так еще и с каждой партнершей в шоу. Алексей знает столько фишечек, столько разных штучек. Нам грустно, что мы не можем все это вставить в программы.

Нам еще очень понравилось, что Алексей отталкивался от того, чтобы в первую очередь было удобно именно нам, а потом уже украшал программу. Хотя всегда до этого мы делали наоборот: усложняли программы, а потом переставляли, переделывали. Мало что оставалось от изначальной постановки.

Надеемся, что программа дойдет до соревнований в таком же виде. Нам, наверное, в первый раз удобно катать программу, — рассказали Мухортова и Евгеньев.

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10 комментариев
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У Тутберидзе все тренеры универсалы, и это очень круто, на самом деле)
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Алексей Тихонов моя любовь, жду с нетерпением контрольных прокатов
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Там и Маша наверняка поучаствовала. Интересно уже посмотреть.
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А вот это уже интересно! Всӗ сильнее запах свежести. Новый сезон то на носу.
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очень мне нравится Алексей, и я рада, что в ТШТ он начал регулярно тренировать. Мне кажется, он хороший тренер.
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Посмотреть на работу Алексея в роли постановщика КП будет интересно. С его-то опытом и знаниями должно получиться на хорошем уровне.
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Алексей большой профессионал, а еще очень приятный и чуткий человек. Думается, танец будет душевным,.
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