Тихонов поставил короткую программу Мухортовой и Евгеньеву

Алексей Тихонов поставил короткую программу Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву.

Фигуристы рассказали о работе над постановкой.

— Короткую уже поставили, ждем решение по правилам произвольной и определяемся с музыкой.

— Кто поставил вам короткую программу?

— Алексей Тихонов предложил музыку для короткой и поставил нам под нее программу. Музыка необычная для нас, но надеемся, что в сотрудничестве с Алексеем Владимировичем нам удастся передать все то, что было вложено в эту программу.

— Понравилось работать с ?

— Нравится, мы попали на одну волну и на ней плывем. В этот раз получилось как‑то очень интересно, что Алексей нам показывал шаги, мы их пробовали, все шло очень удобно.

У Алексея колоссальный опыт, что со своей партнершей Марией Петровой, так еще и с каждой партнершей в шоу. Алексей знает столько фишечек, столько разных штучек. Нам грустно, что мы не можем все это вставить в программы.

Нам еще очень понравилось, что Алексей отталкивался от того, чтобы в первую очередь было удобно именно нам, а потом уже украшал программу. Хотя всегда до этого мы делали наоборот: усложняли программы, а потом переставляли, переделывали. Мало что оставалось от изначальной постановки.

Надеемся, что программа дойдет до соревнований в таком же виде. Нам, наверное, в первый раз удобно катать программу, — рассказали Мухортова и Евгеньев.