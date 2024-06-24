Мухортова о работе с Тутберидзе: «Советы по прыжкам и элементам были прямо в точку и в яблочко. Надеюсь, в этом сезоне мы будем плотнее работать»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Анастасия Мухортова Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о работе с Этери Тутберидзе.

Мухортова выступает в паре с Дмитрием Евгеньевым, в прошедшем сезоне они заняли 6-е место на чемпионате России. Группа Филиппа Тарасова, в которой занимается дуэт, присоединилась к команде Тутберидзе в мае 2023 года.

«Я столько проболела в том сезоне, что с Этери Георгиевной почти не пересекалась. Когда она приходила к нам на тренировки, всегда спрашивала: «Где Настя?»

Это было достаточно часто, но те советы по прыжкам и элементам, которые я от нее получала, были прямо в точку и в яблочко. Мне этого было достаточно, чтобы осознать, что я делаю не так. Надеюсь, в этом сезоне у нас не будет проблем и мы будем плотнее работать с Этери Георгиевной.

Мы хотели бы отметить, что здесь работает прекрасный хореограф Ксения Владимировна Поталицына. Осознание катания и смысла того, что ты делаешь, пришло с хореографией. Для нас было крайне непривычно заниматься хореографией пять раз в неделю. Мы были удивлены и поражены, что так возможно работать. Три месяца мы этого не понимали, потом втянулись.

Сейчас я настолько привыкла к ежедневной хореографии, что без нее хуже чувствую свое тело. Ксения Владимировна очень много занималась с нами взаимодействием и на полу, и на льду. Надеемся, что в новой программе все покажем. Это для нас наиболее значимые изменения за прошедший год», – рассказала Мухортова.

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8 комментариев
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Пусть у Насти и Димы всё получится, и всё сложится. Здоровья и удачи им.
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Успехов ребятвм! Уже жду с нетерпением новый сезон, чтобы посмотреть всех подопечных ТШТ в деле
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Интересно посмотреть на результаты! Пусть всё получится!
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Пусть новый сезон у ребят будет успешным, а болезни и травмы обойдут их стороной. И то, что наработали на тренировках покажут в прокатах на соревнованиях. Удачи !
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были прямо в точку и в яблочко.
- заинтриговала)
+4
-1
+3
Ответ Lilia Sadykova
а это случайно не сестра фигуристки Марии Мухортовой?
Нет. И ударение в фамилиях по-разному ставится. Гришин с Траньковым во время одного из турниров это обсуждали (Маша ведь была партнёршей Транькова)
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а это случайно не сестра фигуристки Марии Мухортовой?
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Это же... Это... А кто это вообще? И что она делает в моей ленте новостей? Я не заказывал.
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