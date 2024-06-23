Игнатов поздравил Трусову с 20-летием: «С днем рождения. Просто будь. Люблю»

Игнатов поздравил Трусову с днем рождения и поделился совместным фото.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

и объявили о помолвке 17 июня.

«С днем рождения. Просто будь. Люблю», – написал Игнатов.

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