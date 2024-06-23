Игнатов поздравил Трусову с 20-летием: «С днем рождения. Просто будь. Люблю»

Теги сборная России фото мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Игнатов поздравил Трусову с днем рождения и поделился совместным фото.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке 17 июня.

«С днем рождения. Просто будь. Люблю», – написал Игнатов.

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сашу с 20 летием, так быстро время летит. Много успела за прошедший год и пусть следующий принесёт только хорошее.
Команда Тутберидзе, федерация, министерство, девушки-коллеги тоже поздравили. Думаю это только начало. Саша дружелюбная и общительная девушка.
+31
-8
+23
Ответ ВИван
Надеюсь, надолго, а то год назад с Марком были красивые фото...
Год назад Марк поздравил Сашу с ДР совершенно прекрасными словами. Несколько раз "я тебя очень люблю". Помню, что на следующий день после днюхи Саши они выступали на шоу, там Марк летал, счастливый был с Сашей невероятно. А через месяц выяснилось, что он не может дальше (вторая мама Света перед спортивным сезоном запретила).

Всякое бывает.

ПС: я в этой истории не осуждаю никого. В итоге все к лучшему сложилось.
+27
-11
+16
Ответ RusVector
С днем рождения! Олимпийская чемпионка, умница, красавица!
Зачем приписывать несуществующие заслуги? Ее достижения и без золота ОИ выдающиеся!
+17
-3
+14
Сашу с Днём рождения! Оставайся всегда такой открытой и яркой, счастья тебе.
+27
-14
+13
Какая улыбка лучистая у Саши - счастья ей, пусть жизнь будет интересной 😍 Смелая, яркая, целеустремлённая, упрямая, трудяга, не боится развиваться и пробовать в жизни и в спорте новое, харизматичная. Спортсменка, сотворившая историю, со своим уникальным стилем. Нам, кто её любит и за ней следит давно, года с 2019, наверное, каждый раз в ее ДР не верится, что она уже такая взрослая.
+14
-3
+11
С днем рождения, Саша! Здоровья, любви, успехов!
+15
-4
+11
Александру с Днём рождения! Исполнения всех желаний! Счастья и любви!
+19
-9
+10
Поздравляю Сашулю с днём рождения! Счастья, любви и удачи.
+17
-7
+10
с днём рождения Сашенька! здоровья,исполнения всех желаний. любви,успехов хороший семьи с Макаром, и дружбы с софой и Аней
+15
-5
+10
С днем рождения, Саша! Будь всегда такой счастливой, как сейчас!
+11
-2
+9
У Макара с Сашей и Дни рождения рядом : 21 и 23 июня. Александру с Днём рождения ! Здоровья, счастья радости, удачи и любви желаю ей от всей души.
+11
-2
+9
Сашу с 20-летием! Будь счастлива! Мой поздравительный коллаж: https://www.sports.ru/profile/1071374264/status/2282071/
+16
-7
+9
Поздравляем нашу Русскую ракету. Дата круглая. Здоровья, счастья и успехов во всем.
и " танцуй пока молодой"
+17
-8
+9
Поздравляем с Днём Рождения!
Купайся в счастье, наслаждайся жизнью, мечтай и будь любима!
+17
-8
+9
Сашу с днём рождения, здоровья, счастья и любви!
+13
-4
+9
Макар с Сашей на руках- фото 🔥🔥🔥
+20
-11
+9
Сашу, с Днем рождения!
+14
-6
+8
Красивое фото. Такие красивые и счастливые.
+21
-13
+8
Ответ Девочка с севера
Ну мы не знаем к лучшему ли. Но хотелось бы.
Ну для Саши явно сложилось к лучшему. Для Макара лучше.

Для Марка- посмотрим на его результаты в этом сезоне. Соколовская ему теперь вообще все запретила, Марка даже в шоу Авербуха нет..

С другой стороны, Марк у Соколовской с детства, она его к медалям вела, она его знает. А Марк ей доверяет, "первым делом самолеты, ну а девушки- а девушки потом"))) может для хороших результатов Марку действительно надо отказаться от личной жизни, от участия в шоу и сосредоточиться на спорте.

ПС: Макар+Саша получилась пара красивейшая.
+12
-5
+7
Ответ vanessa2021
Да, Сашу поздравили все, от кого я даже не ожидала. Даже федерация фк Москвы поздравила почемуто)))
Сашу очень уважает глава Федерации ФК Москвы, всегда говорит о ней по-доброму. Поэтому Сашу приглашают часто на мероприятия Москомспорта.
+14
-8
+6
Сашенька, поздравляю тебя с 20летием! Пожелаю здоровья в первую очередь, без травм, огромного счастья и удачи во всем!
+14
-9
+5
Ответ vanessa2021
Год назад Марк поздравил Сашу с ДР совершенно прекрасными словами. Несколько раз "я тебя очень люблю". Помню, что на следующий день после днюхи Саши они выступали на шоу, там Марк летал, счастливый был с Сашей невероятно. А через месяц выяснилось, что он не может дальше (вторая мама Света перед спортивным сезоном запретила). Всякое бывает. ПС: я в этой истории не осуждаю никого. В итоге все к лучшему сложилось.
Ну мы не знаем к лучшему ли. Но хотелось бы.
+6
-1
+5
Ответ Светлана Романова
Пусть Маркуша плюшки за командник ОИ отрабатывает.А то деловой,попал туда благодаря грибам ЦСКА ,а после от эйфории куролесить начал,быстро сдулся чемпиен липовый.Некоторые фигуристы по нескольку лет в лидерах,а этого на полсезона еле хватило.
Маркуша на ОИ уже все отработал на все 100%. Никто не мешал другим парням в ОИ год прыгать стабильно.
+8
-3
+5
Сашенцию с Днем! Все-таки надеюсь еще на какое-то спортивное продолжение от нее.
+13
-9
+4
Ответ Оксана Иванова
Зачем приписывать несуществующие заслуги? Ее достижения и без золота ОИ выдающиеся!
Вот тут согласна с вами.
+7
-3
+4
Ответ Lerochka
Ну потому что еда с волосами как то не очень. Сашу с днюхой))) Счастья много-много)))
А вам что эту еду предлагают есть?
+7
-3
+4
Ответ Wintersun
Оба сходили и оба расстались с предыдущими половинками.
Да ну это суеверия)) просто возраст такой. А оба это кто? Макар тоже ходил?
+5
-1
+4
С днём рождения Сашу! Просто будь счастлива и любима!
+5
-1
+4
С днём рождения Сашенька!
Будь счастлива! Люби и будь любимой!
+3
0
+3
Саша здесь хорошо вышла
+8
-5
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий