Игнатов поздравил Трусову с 20-летием: «С днем рождения. Просто будь. Люблю»
Игнатов поздравил Трусову с днем рождения и поделился совместным фото.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке 17 июня.
«С днем рождения. Просто будь. Люблю», – написал Игнатов.
Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?
Команда Тутберидзе, федерация, министерство, девушки-коллеги тоже поздравили. Думаю это только начало. Саша дружелюбная и общительная девушка.
Всякое бывает.
ПС: я в этой истории не осуждаю никого. В итоге все к лучшему сложилось.
и " танцуй пока молодой"
Купайся в счастье, наслаждайся жизнью, мечтай и будь любима!
Для Марка- посмотрим на его результаты в этом сезоне. Соколовская ему теперь вообще все запретила, Марка даже в шоу Авербуха нет..
С другой стороны, Марк у Соколовской с детства, она его к медалям вела, она его знает. А Марк ей доверяет, "первым делом самолеты, ну а девушки- а девушки потом"))) может для хороших результатов Марку действительно надо отказаться от личной жизни, от участия в шоу и сосредоточиться на спорте.
ПС: Макар+Саша получилась пара красивейшая.
Будь счастлива! Люби и будь любимой!