Александра Трусова: «Хотите увидеть полное видео, как Макар сделал мне предложение? Если да, подписывайтесь, ставьте лайки»

Александра Трусова предложила выложить видео с предложением от Макара Игнатова.

17 июня фигуристы объявили о помолвке.

«Всем привет! А сегодня мы уже на тренировках. Тренируемся с самого утра.

Хотела вас спросить: вы хотите увидеть, как сделал мне предложение – полное видео? Если да, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите. И тогда мы, может быть, выложим полное видео этого момента», – сказала Трусова.

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