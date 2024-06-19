Александра Трусова: «Хотите увидеть полное видео, как Макар сделал мне предложение? Если да, подписывайтесь, ставьте лайки»

Теги сборная России светская хроника мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова предложила выложить видео с предложением от Макара Игнатова.

17 июня фигуристы объявили о помолвке.

«Всем привет! А сегодня мы уже на тренировках. Тренируемся с самого утра.

Хотела вас спросить: вы хотите увидеть, как Макар сделал мне предложение – полное видео? Если да, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите. И тогда мы, может быть, выложим полное видео этого момента», – сказала Трусова.

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?

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222 комментария
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Испанский стыд видеть, что Трусова -спортсменка от мозга до костей, мировая рекордсменка, участвует в этом дешёвом Янкином шоу "За стеклом". Её настолько подкосил проигрыш на ОИ, что она пытается всем что-то доказать любыми способами? Или просто отрабатывает контракт и пиарит янкошоу стандартным для шоубиза способом?
+143
-14
+129
Браво Кондратюку, несмотря на кучу денег, которые мог бы иметь на всем этом, сбежал теряя тапки

Вероятно и его толкали на то же самое, чтоб от отношений был резонанс побольше, тем более там Косторная год назад замуж пошла, как же Саша то отстанет
+102
-5
+97
Хорошенькое предложение руки и сердца: заранее срежиссированное в присутствии съемочной группы.
Напрашивается вопрос: это всё было искренне или для пиара в межсезонье?

Такого от Саши не ожидала. Видна рука Рудковской
+91
-10
+81
А билеты на свадьбу уже продают? Какой сектор лучше, кто знает??
+76
-5
+71
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Испанский стыд видеть, что Трусова -спортсменка от мозга до костей, мировая рекордсменка, участвует в этом дешёвом Янкином шоу "За стеклом". Её настолько подкосил проигрыш на ОИ, что она пытается всем что-то доказать любыми способами? Или просто отрабатывает контракт и пиарит янкошоу стандартным для шоубиза способом?
Всё на продажу... Получается, что "за деньги да".
Разочарована в Саше, прыжок в четыре оборота от спорта к шоу-бизу.
+75
-9
+66
Саша, остановись.
+65
-2
+63
Испанский стыд. Зачем устраивать дешёвую показуху из такого важного момента личной жизни?
+70
-8
+62
В следующих серия: " хотите увидеть, что Макар сегодня приготовил мне на завтрак? Ставьте лайки- покажу", " хотите покажу, куда мы с Макаром сегодня ходили гулять? Лайки и выложу", " хотите увидеть романтический ужин от Макара? ставьте ваши лайки, а я выложу полную версию", " хотите увидеть что Макар делает дома по вечерам? С вас лайки, с меня видео"... хочется верить в искреннюю любовь, но больше уже похоже на пиар акцию нового шоу Рудковской.
+51
-3
+48
напрашивается полная программа видосов. С последующими подробностями.
Рука продюсера не то, что чувствуется, а просто затмила всё)
+52
-5
+47
А ещё мы хотим увидеть видео первой брачной ночи! Полное!!!
+50
-4
+46
Ответ Лека-Лека
Хорошенькое предложение руки и сердца: заранее срежиссированное в присутствии съемочной группы. Напрашивается вопрос: это всё было искренне или для пиара в межсезонье? Такого от Саши не ожидала. Видна рука Рудковской
Рудковская уже вовсю пиарит эту предстоящую свадьбу в сторис в контексте своего шоу) Но самой Саше такое тоже по нраву, не хотела бы, никакая Рудковская бы не заставила
+49
-5
+44
Ответ Vendetta4111323
Браво Кондратюку, несмотря на кучу денег, которые мог бы иметь на всем этом, сбежал теряя тапки Вероятно и его толкали на то же самое, чтоб от отношений был резонанс побольше, тем более там Косторная год назад замуж пошла, как же Саша то отстанет
Марк понял, что репутация важнее денег!
+47
-4
+43
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Испанский стыд видеть, что Трусова -спортсменка от мозга до костей, мировая рекордсменка, участвует в этом дешёвом Янкином шоу "За стеклом". Её настолько подкосил проигрыш на ОИ, что она пытается всем что-то доказать любыми способами? Или просто отрабатывает контракт и пиарит янкошоу стандартным для шоубиза способом?
Испанский стыд и дешевое шоу - точнее не скажешь!
Однако, проигрыш на ОИ непричём!
Золотые дублоны всему причиной. Хочу все сразу и чем больше, тем лучше!
+49
-7
+42
Не хотим. Если б это не выкладывали сюда, было бы еще лучше
+45
-4
+41
Жалко Макара, такой простой парень. Ему бы тоже простую девушку найти. А Марк оказался сметливый, быстро разобрался в деве юной. Вспомнился мультфильм "Волшебное кольцо". Мораль там такова, что Ваньке сразу нужно было найти себе хорошу-девушку, а не Ульянку, которая каждому готова говорить "я твоя навеки". Эх Ванька-Макар, простая душа...
+48
-8
+40
Где отдать голос за "нет"?
+42
-4
+38
Ну, а что вы удивляетесь? Ее фанбаза это визжащие пубертатные девочки. Им такой контент заходит.
+41
-3
+38
Ещё раз убеждаюсь, что есть высшая справедливость и Трусова не стала ОЧ, страшно представить какую дичь бы она творила под чутким руководством Яны Батуриной-Рутковской-Плющенко.
+45
-12
+33
Я надеялся, что история с Марком её чему-то научила, но похоже, что нет. Пожелаю таки, чтобы всё у нее сложилось в браке, иначе вся эта публичность в стиле Дом2 выйдет боком при разводе и разделе.
+36
-3
+33
Саша, зачем это??
Если хочешь выкладывать что-то, зачем у кого-то спрашивать? Если только у самого Макара..
Ты хочешь быть такой же как всякие блогеры, всё равно не получится и у какого-то мелстроя или прочих расфуфыренных дур в сети будет намного выше популярность и количество лайков, чем у тебя... Зачем спрашивать у кого-то, выставлять ли тебе что-то или нет?? Я не понимаю тогда честности и искренности во всём этом..
Разочарована в таком поведении Трусовой!
От милого ребёнка и спортивной звезды до кринжа низкосортного блогера...
Стыдно!
+36
-4
+32
Лучше посмотрю хороший художественный фильм с таким сюжетом, чем постановочные видосы с наигранными улыбками и диалогами по бумажке.
Марк хоть и не может похвастаться красивыми линиями на льду, но голова у него на месте и уважение к себе тоже. В эти дни мои поздравления персонально ему!
+32
-3
+29
Да достала ты
+28
-2
+26
Ответ Ольга Долгова
Яна на этом видимо настаивает, думает, что народ будет потом валом валить на шоу с Сашкой и Макаром.
Да при чем тут Яна? Не хотела бы - послала бы Яну куда подальше. Она взрослый человек, сама эту дичь творит, хватит уже перекладывать ответственность на других.
Вот это Макар попал...
+30
-4
+26
Ответ Jessi
Да я уверена, что Яна сама уже утомилась от этих Трусовых, не зря сказала, что не одна Саша прима в шоу. Саша решила раскручивать Макара и пиариться на этих отношениях. Подписки, лайки, это же реклама и деньги. У Трусовых маниакальная зацикленность на деньгах и они это даже не скрывают.
Ну а на чем ей еще пиариться и зарабатывать? Со спортом всё, Первый не зовет, шоу на ютуб создать типа как у Мед не способна, хороших спонсорских контрактов нет, а популярность поддерживать надо.
+24
-2
+22
Индикатор потребностей общества…. Жалко, что Саша продает свою любовь. Как-то в последнее время возросшая популярность ФК больше расстраивает, чем радует.
+25
-3
+22
Ответ V__k
Рудковская уже вовсю пиарит эту предстоящую свадьбу в сторис в контексте своего шоу) Но самой Саше такое тоже по нраву, не хотела бы, никакая Рудковская бы не заставила
Да не будет там никакой свадьбы! Всё постанова! Все методы Рудковской известны!
Помолвка-размолвка и т.д...
+27
-5
+22
Трусова из всего делает шоу, даже из собственной помолвки! И почему это меня не удивляет?
+27
-6
+21
Ответ Irina037
Может Саше на свадьбу хоть волосы подравняют
маникюр бы обновила, а то на самое важное фото из ее инсты без слез не взглянешь
Трусова в целом не про эстетику, она видимо не замечает своей неряшливости или ей наплевать на внешний вид
+25
-5
+20
Ответ Irinnna
Марк понял, что репутация важнее денег!
Да не только репутация! Паспорт еще портить цирка ради.
+22
-2
+20
Ответ Белые Росы
Жалко Макара, такой простой парень. Ему бы тоже простую девушку найти. А Марк оказался сметливый, быстро разобрался в деве юной. Вспомнился мультфильм "Волшебное кольцо". Мораль там такова, что Ваньке сразу нужно было найти себе хорошу-девушку, а не Ульянку, которая каждому готова говорить "я твоя навеки". Эх Ванька-Макар, простая душа...
Смешно, Макар сам такой, раз стал таким каблуком и все его устраивает.
+23
-3
+20
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