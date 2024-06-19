Александра Трусова: «Хотите увидеть полное видео, как Макар сделал мне предложение? Если да, подписывайтесь, ставьте лайки»
Александра Трусова предложила выложить видео с предложением от Макара Игнатова.
17 июня фигуристы объявили о помолвке.
«Всем привет! А сегодня мы уже на тренировках. Тренируемся с самого утра.
Хотела вас спросить: вы хотите увидеть, как Макар сделал мне предложение – полное видео? Если да, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите. И тогда мы, может быть, выложим полное видео этого момента», – сказала Трусова.
Вероятно и его толкали на то же самое, чтоб от отношений был резонанс побольше, тем более там Косторная год назад замуж пошла, как же Саша то отстанет
Напрашивается вопрос: это всё было искренне или для пиара в межсезонье?
Такого от Саши не ожидала. Видна рука Рудковской
Разочарована в Саше, прыжок в четыре оборота от спорта к шоу-бизу.
Рука продюсера не то, что чувствуется, а просто затмила всё)
Однако, проигрыш на ОИ непричём!
Золотые дублоны всему причиной. Хочу все сразу и чем больше, тем лучше!
Если хочешь выкладывать что-то, зачем у кого-то спрашивать? Если только у самого Макара..
Ты хочешь быть такой же как всякие блогеры, всё равно не получится и у какого-то мелстроя или прочих расфуфыренных дур в сети будет намного выше популярность и количество лайков, чем у тебя... Зачем спрашивать у кого-то, выставлять ли тебе что-то или нет?? Я не понимаю тогда честности и искренности во всём этом..
Разочарована в таком поведении Трусовой!
От милого ребёнка и спортивной звезды до кринжа низкосортного блогера...
Стыдно!
Марк хоть и не может похвастаться красивыми линиями на льду, но голова у него на месте и уважение к себе тоже. В эти дни мои поздравления персонально ему!
Вот это Макар попал...
Помолвка-размолвка и т.д...
Трусова в целом не про эстетику, она видимо не замечает своей неряшливости или ей наплевать на внешний вид