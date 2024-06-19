Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: «Я думала, что фотограф делает фото, а потом поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился»
Александра Трусова показала, как Макар Игнатов сделал ей предложение.
Фигуристы объявили о помолвке 17 июня.
«КАК ЭТО БЫЛО 💍😍
Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там...
Мой мозг отключился 🙈 Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья!
И, конечно, я сказала «Да!!»
Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления!
Как думаете, когда будет свадьба? » – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
И всё равно так плохо сыграно!