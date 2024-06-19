Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: «Я думала, что фотограф делает фото, а потом поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился»

Теги сборная России светская хроника видео мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова показала, как Макар Игнатов сделал ей предложение.

Фигуристы объявили о помолвке 17 июня.

«КАК ЭТО БЫЛО 💍😍

Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там...

Мой мозг отключился 🙈 Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья!

И, конечно, я сказала «Да!!»

Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления!

Как думаете, когда будет свадьба? 🩷🩵» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?

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166 комментариев
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Когда Трусова самозабвенно орала на Дудакова и Тутберидзе на Олимпиаде - вот там были искренние, переполняющие эмоции. А это дешёвая постановка, от которой неловко всем участникам действа
+163
-27
+136
Снято на студии Рязань - фильм, главное побольше лайков
+88
-12
+76
С артистизмом беда! Наверняка несколько дублей было!
И всё равно так плохо сыграно!
+77
-12
+65
Ответ Irinnna
С артистизмом беда! Наверняка несколько дублей было! И всё равно так плохо сыграно!
Как каталась без артистизма, так и переполняющие эмоции изображает. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
+76
-19
+57
Всё хорошо в меру. Не стоит превращать в тошнилово.
+65
-8
+57
Такой сокровенный и особенный эпизод в жизни превращать в какое-то дешевое реалити-шоу ради лайков и подписчиков... Мне этого никогда не понять, наверное. От видео ощущение максимальной неловкости и наигранности.
+65
-9
+56
вот вроде и хочется за них порадоваться ,молодость ,влюбленность .....но не люблю я эти постановки и наигранность
+48
-7
+41
Саше не угомониться.... в торговом угаре отношениями....
+49
-9
+40
Снято для тупых людей. Они такое любят и их реально много, чего вы шумите..... Есть спрос , есть и предложение. В этом мире Бузова популярная певица при полном отсутствии голоса, а Загитова ведущая, которая 2х слов связать не может. Век шутов и прочих лицедеев.
+49
-13
+36
За..... Долбала со своим Домом-2 в ленте новостей.
+47
-12
+35
Круто Макара взнуздали конечно,возможно именно от таких наскоков Марк еле унес ноги...а здесь Макар ведет себя как телок...
+46
-14
+32
Ответ oldparakhod
Всё хорошо в меру. Не стоит превращать в тошнилово.
Запасайтесь попкорном, этот бразильско-рязанский сериал только начинается.
+36
-5
+31
Ответ Lёna
Да не только молодежь. В двух знакомых семьях недавно у родителей были свадьбы, золотая и какая-то ещё. Со свадебными плятьями и прочим антуражем, как настоящая свадьба. Всë снимали и в сеть выкладывали, никто им айяйяй не говорил)
Вы, видимо, не способны понять, что есть вещи публичные - например, свадьба или день рождения, которыми хочется поделиться с миром, а есть личные, интимные, как первый поцелуй, первое признание в любви. Я чувствую, если Трусова начнёт по подписке продавать видео первой брачной ночи, её оголтелые фанаты и это одобрят. На самом деле в самом факте съёмки на видео предложения нет ничего плохого. Но заигрывание с аудиторией, выпрашивание лайков и подписок, дешёвая постановка, наигранные эмоции - все это превращает помолвку в дешёвое и неестественное балаганное шоу
+39
-8
+31
Ответ Westmoreland
Снято на студии Рязань - фильм, главное побольше лайков
Продюсер Яна Батурина - Рутковская.
+34
-4
+30
Игнатова оказалось очень легко сломать.
+45
-15
+30
Ответ Дружба11
Саше не угомониться.... в торговом угаре отношениями....
Одна постит не переставая про подтанцовку у Люси, другая про помолвку. Кто кого переплюнет?
+45
-15
+30
Вопрос: это Трусова настолько плотно наобщалась с Яной, что пишет ее словами, стилем и даже пунктуацией, или же она отдала просто страницу с паролями и Яна сама пишет за нее?
+42
-15
+27
Постановка селького рязанского драмкружка.
+36
-9
+27
Мдаа... Такими темпами можно дойти и до родов в прямом эфире, как у Анисиной и Джигурды)
+31
-6
+25
Видно, что не удивлена
+30
-7
+23
Ответ Westmoreland
Продюсер Яна Батурина - Рутковская.
Так там продюсирование каждого чиха уже давно. В первое пришествие отдельный домик для ракеты, книжка про девочку, победившую гравитацию, песни про крылья и куклу Я не кукла. Ещё какая кукла. Что Яна срежисирует, то и будет. Сейчас помолвку раскрутить, при том, что Трусова никакая актриса. То балерина, то русалка..
+27
-4
+23
Ура, Сашенька насобирала нужно количество лайков и выложила очередной эпизод сериала " Любовь Александры"
+33
-11
+22
Сериал "Саша+"продолжается...))) Мне больше нравится путь Алӗны Косторной.
+31
-14
+17
Похоже, это будет сериал на несколько сезонов с вопросом в конце ролика для раскручивания комментариев.
+21
-5
+16
Ответ Бетси Тверская
Повторюсь, что очень рада за ребят. И, если абстрагироваться от того, что видео выложено в обмен на лайки, оно реально очень милое. Но вот эти блогерские штучки - "ставьте лайки, и я выложу" - как-то все же портят впечатление, не ожидала, если честно, от Саши. Ребятам счастья!
Мне кажется если бы выложили по-тихому, то результат с подписками и лайками был бы в разы выше, да и негатива бы не было, все бы тут от умиления мимимикали))
+22
-6
+16
Повторюсь, что очень рада за ребят. И, если абстрагироваться от того, что видео выложено в обмен на лайки, оно реально очень милое. Но вот эти блогерские штучки - "ставьте лайки, и я выложу" - как-то все же портят впечатление, не ожидала, если честно, от Саши. Ребятам счастья!
+25
-9
+16
Всем насрать, когда будет свадьба
+28
-13
+15
Ответ Маргарита Михайловна
Игнатова оказалось очень легко сломать.
Или купить
+21
-7
+14
Ответ Plusha2112
Вы судите с колокольни своего возраста , так же , как и ваши родители в свое время что-то не понимали в ваших поступках ) сейчас другое время. да , даешься диву о того что , какое сокровенное сейчас транслируют сразу в сеть , прости Господи , кто-то умер , еще , как говорится, не остыл , а родня уже пост развесила в инстаграм с прощальным текстом ! ну они , молодежь , ну вот они сейчас такие , само время такое-век интернета, век соцсетей ! да , с Трусовой все начинает превращаться в некий балаган , но , опять таки , с их точки зрения - ее поколения, она все верно делает , это им нормально
Да нет, дело не в разнице поколений, а в том, что это используется для раскрутки, пиара, наживы. Просто поделиться счастливыми моментами - это одно, но устраивать из этого вот этот сериал с условием для выхода новой серии - это уже совсем другое. Переходя к вашему примеру, если пост об умершем родственнике выкладывается с целью разделить горе, оповестить знакомых - это абсолютно нормально. Но вот если в конце этого поста следует приписка «Наберите тысячу лайков - и мы расскажем больше о его жизни, выложим больше фотографий» - это уже, мягко говоря, вызовет вопросы, независимо от того, писал это бумер, миллениал или зумер.
+16
-3
+13
Ответ Hardy
Делайте ставки, когда развод будет?
Там контракт свадебный будет, как Марку, просто так соскочить не получится
+16
-3
+13
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