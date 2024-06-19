Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: «Я думала, что фотограф делает фото, а потом поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился»

Александра Трусова показала, как Макар Игнатов сделал ей предложение.

Фигуристы объявили о помолвке 17 июня.

«КАК ЭТО БЫЛО 💍😍

Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там...

Мой мозг отключился 🙈 Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья!

И, конечно, я сказала «Да!!»

Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления!

Как думаете, когда будет свадьба? 🩷🩵» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?