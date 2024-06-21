«Спасибо за то, что ты есть. Я тебя очень люблю». Трусова поздравила Игнатова с днем рождения

Теги сборная России мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поздравила Макара Игнатова с днем рождения.

Фигуристы объявили о помолвке 17 июня. Сегодня Игнатову исполнилось 24 года.

«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Саша Трусова выходит замуж! Что об этом известно?

177 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я не очень понимаю как можно еще в сентябре быть с Кондратюком, а в мае уже выпрыгивать замуж за другого. Я не против других отношений самих по себе, но это очень мало же по времени.
+138
-31
+107
3 сентября Саша поздравляла Марка, а в октябре Макар со своей девушкой что-то готовили вместе в какой-то передаче, а теперь эта помолвка)
+109
-14
+95
Ответ natali5228
Да, они наверное 10 лет женаты были, пару-тройку детей народили... Сашке надо было годами реветь, а лучше сразу в монастырь
Нет, надо хотя бы пожить друг с другом чтобы притереться в плане бытовухи.
Иначе это все начнётся уже в браке и в итоге выльется в ссоры которые могут привезти к разводу. Может она вон свор костюмы разбрасывает по дому, а он чешется и рыгает постоянно.
Так что вопрос тут не в целомудрии, а просто в здравом подходе.
+82
-18
+64
По ходу, Саше нужен мужчина для онлайн демонстрации самой себя))) На сколько хватит Макара?
+71
-19
+52
Ответ Archie Bowman
Я не очень понимаю как можно еще в сентябре быть с Кондратюком, а в мае уже выпрыгивать замуж за другого. Я не против других отношений самих по себе, но это очень мало же по времени.
Вообще не покидает чувство, что что-то здесь не так. Как-будто противоестественно это всё. Или просто неестественно.
+39
-9
+30
Ответ Zooey Glass
Преложение сделала) Куница же позвал. А вообще это прям для меня странно что молодые красивые богатые и т.д. так стремятся связать себя узами брака. По мне так веселее и романтичнее как раз, когда все это замужество где-то далеко впереди, а ты наслаждаешься свободной жизнью, ничем не связанный, пусть и вместе с парнем/девушкой. Но это их дело, конечно. А Макара с ДР!
Странно то, что сделали из этого реалити-шоу с просьбой подписок, лайков и т.д.
+37
-7
+30
Макара с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, удачи и успеха в спортивной карьере и в личной жизни.
+31
-3
+28
С чего все взяли , что Макару такое не нравится 🤔. Я не утверждаю , но ведь разные люди бывают. Например Куница. Писали , что он жертва , а оказывается они нашли друг друга . Возможно и здесь так же ). В любом случае время покажет.
+28
-3
+25
Ответ lika11
Интересно, что она Марку такого предложила, что он резко все оборвал? Потому как когда они были в отношениях - они периодически что-то выкладывали, и Марк в принципе тоже
Преложение сделала) Куница же позвал.

А вообще это прям для меня странно что молодые красивые богатые и т.д. так стремятся связать себя узами брака. По мне так веселее и романтичнее как раз, когда все это замужество где-то далеко впереди, а ты наслаждаешься свободной жизнью, ничем не связанный, пусть и вместе с парнем/девушкой. Но это их дело, конечно.

А Макара с ДР!
+30
-5
+25
Они молоды и счастливы здесь и сейчас и это главное, что будет завтра с ними, со всеми нами не знает никто. Макара с Днём Рождения.
+34
-11
+23
Ответ Нурсултан Хамзаев
сегодня что ли?)) у меня тоже
Поздравляю! У моего внука тоже сегодня- 20 лет!
+22
0
+22
Если бы не финансовая составляющая обязательств по шоу, сомневаюсь,что даже в случае мягкотелости можно выдержать такой напор от девушки, прямо "задушила" сообщениями в соц.сетях, а они же еще и вместе там тренируются,живут))).
Саша по всей вероятности меры не знает...все публично-напоказ.И все-таки рука Рудковской чувствуется -так уж все это в нелепость превращается.
А Макара конечно с Днюхой и выстоять....
+40
-19
+21
сегодня что ли?)) у меня тоже
+24
-4
+20
Зачем этот фарс?
+36
-17
+19
Ответ Нурсултан Хамзаев
сегодня что ли?)) у меня тоже
С днём рождения!
+20
-1
+19
макар с днём рождения! удаче тебе в фигурном катание! счастья, здоровья, живите с Сашей долго и счастливо
+22
-4
+18
Когда новостей нет, Спортс переключается на подробности личной жизни фигуристов, в расчëте на дамскую аудиторию. Беспроигрышный вариант.
+24
-6
+18
Ответ Archie Bowman
Я не очень понимаю как можно еще в сентябре быть с Кондратюком, а в мае уже выпрыгивать замуж за другого. Я не против других отношений самих по себе, но это очень мало же по времени.
Причём сама признавалась в любви Марку, говорила, что это на всю жизнь и хотела все вернуть)
Так быстро не перескакивают от одной любви к другой, новые отношения, влюбленность - да, но не любовь на всю жизнь))
+30
-13
+17
Ответ natali5228
А вы не допускаетете мысли, что не все хотят "пожить и притереться"? А срок каждой паре как определите? И откуда известно, что они вместе не живут?
Вы вместо дельной дискуссии уже в двух комментариях просто проявляете пассивную агрессию. Я не вижу смысла что-то Вам доказывать и дальше вести диалог
+30
-13
+17
Похоже что и второго бойфренда Трусова любит больше, чем он ее.
+31
-15
+16
Слушайте, большинство комментаторов здесь будто бы не влюблялись сами в 19 лет, когда хочется всем-всем рассказать какой он самый лучший, и красивый, и любимый, и единственный, и только об этом и говорить. Почему сразу пиар, просто искренняя яркость молодых чувств, а технологии позволяют теперь быстро рассказать огромной аудитории про то, чем хочется делиться. Очень рада за Сашу и Макара и желаю им понимания и счастья!!
+25
-9
+16
Присоединяюсь к подравлениям! Макару исполняется 24 года- прекрасный возраст.

Желаю Макару провести успешный спортивный сезон. Без травм, не ломать коньки.

Огромного счастья с Сашей!
+23
-8
+15
Поздравляю, Макар! Успехов в спорте и счастья в личной жизни!
+19
-5
+14
Ну всё, теперь Трусова будет о каждом "чихе" отчитываться в соцсетях, а редакторы спортса копировать всё это сюда)
+26
-12
+14
Ответ Дарина Морозова
Поймите меня правильно, "я тебя очень люблю" говорят подруге, родителям, детям но... но не мужчине, для меня звучит странно, режет глаз. Быть может, я не права, буду только рада.
Говорят подруге, но не мужчине? Интересный расклад.
То, что режет вам глаза или уши- это проблема исключительно ваша. Ну и вашего мужчины.
+20
-7
+13
Макар!!! Астанавись...))
+27
-14
+13
Ответ lika11
Интересно, что она Марку такого предложила, что он резко все оборвал? Потому как когда они были в отношениях - они периодически что-то выкладывали, и Марк в принципе тоже
Видимо женить Марика хотели, а свадьба в 20 лет в его планы не входила, вот и ушел.
+17
-5
+12
Ответ tanya_1111
Противоестественно что? Что два человека любят друг друга)))
А они правда любят? Не верю (Станиславский)😁
+14
-2
+12
Ответ Грязный лютик
Комментарий скрыт
А чего на ветку Сашки пришли? Чемпионка Щербакова без Александры сама по себе не интересна?
+25
-13
+12
Мне было 23, когда я подумал, что все видел и женился на саоей 19-летней жене на втором курсе медакадемии

Брак прожил три года

Все это несерьёзно и рано

Не верю в их брак. Одного Гелендвагена не хватит на укрепление уз, а на второй трусова уже не сможет взять кредит
+32
-20
+12
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий