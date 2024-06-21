«Спасибо за то, что ты есть. Я тебя очень люблю». Трусова поздравила Игнатова с днем рождения
Александра Трусова поздравила Макара Игнатова с днем рождения.
Фигуристы объявили о помолвке 17 июня. Сегодня Игнатову исполнилось 24 года.
«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
Иначе это все начнётся уже в браке и в итоге выльется в ссоры которые могут привезти к разводу. Может она вон свор костюмы разбрасывает по дому, а он чешется и рыгает постоянно.
Так что вопрос тут не в целомудрии, а просто в здравом подходе.
А вообще это прям для меня странно что молодые красивые богатые и т.д. так стремятся связать себя узами брака. По мне так веселее и романтичнее как раз, когда все это замужество где-то далеко впереди, а ты наслаждаешься свободной жизнью, ничем не связанный, пусть и вместе с парнем/девушкой. Но это их дело, конечно.
А Макара с ДР!
Саша по всей вероятности меры не знает...все публично-напоказ.И все-таки рука Рудковской чувствуется -так уж все это в нелепость превращается.
А Макара конечно с Днюхой и выстоять....
Так быстро не перескакивают от одной любви к другой, новые отношения, влюбленность - да, но не любовь на всю жизнь))
Желаю Макару провести успешный спортивный сезон. Без травм, не ломать коньки.
Огромного счастья с Сашей!
То, что режет вам глаза или уши- это проблема исключительно ваша. Ну и вашего мужчины.
Брак прожил три года
Все это несерьёзно и рано
Не верю в их брак. Одного Гелендвагена не хватит на укрепление уз, а на второй трусова уже не сможет взять кредит