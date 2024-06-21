«Спасибо за то, что ты есть. Я тебя очень люблю». Трусова поздравила Игнатова с днем рождения

Александра Трусова поздравила Макара Игнатова с днем рождения.

Фигуристы объявили о помолвке 17 июня. Сегодня Игнатову исполнилось 24 года.

«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

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